Последний шанс для флагманского электроседана Mercedes — что изменится?

13 января 2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.
Mercedes-Benz готовится к прощанию с флагманским электроседаном EQS. Причина проста: спрос на модель оказался значительно ниже ожиданий, и компания решила не использовать ресурсы для разработки второго поколения.
Однако уход EQS с рынка не будет мгновенным. Mercedes намерен максимально использовать потенциал текущей модели и готовиться к очередному рестайлингу. Прототипы обновленного EQS уже замечены на дорогах Европы, поскольку испытания проходят в суровых зимних условиях. Камуфляж закрывает переднюю и заднюю части кузова — именно там предусмотрены самые заметные перемены во внешности.
Судя по всему, EQS получит новые фары, переработанный передний бампер и, возможно, измененную решетку радиатора. Задние фонари пока выглядят знакомо, но это только ранний тестовый образец — последняя версия может удивить новыми деталями. Светодиодная полоса на крышке багажника сохраняется, но задний бампер, скорее всего, тоже подвергнется доработке.
В салоне революции ждать не стоит. Уже сейчас интерьер EQS — это царство дисплеев: огромный центральный экран, отдельный монитор для пассажира и цифровая приборная панель. Возможно, Mercedes обновит программное обеспечение, чтобы сделать интерфейс еще быстрее, а также предложит новый руль и свежие варианты отделок. Но резких изменений в архитектуре салона не предвидится.
Главные перемены, по слухам, спрятаны под кузовом. Ожидается, что рестайлинговый EQS перейдет на 800-вольтовую архитектуру, что позволит ускорить зарядку и повысить эффективность. Кроме того, инженеры обещают прибавку производительности. Для сравнения: нынешний EQS 450 развивает 355 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, версия 4Matic 450 с полным приводом делает это за 5,4 секунды. Топовый EQS 580 4Matic выдает 536 л.с. и достигает «сотни» всего за 4,2 секунды.
Ожидается, что обновленный Mercedes EQS представят во второй половине года, а в продаже он появится уже как модель 2027 года. Это будет последний аккорд для электроседана, который так и не стал хитом, несмотря на все усилия бренда. Впереди - новая эра S-класса с электрическими технологиями, EQS осталась в истории как смелый, но не самый удачный эксперимент Mercedes.
Похожие материалы Мерседес
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
02.03.2023, 00:05
Бен Аффлек со своим огромным Mercedes-AMG попал в патовую ситуацию (видео)
Бен Аффлек попал в объективы папарацци, когда безуспешно пытался выехать с парковочного места, расталкивая соседние автомобили. Его роскошный седан Mercedes-AMG EQS вплотную поджали с обеих сторон.Читать далее
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
22.09.2022, 10:43
Плюсы и минусы автомобильных сенсорных экранов
Загляните в любой новый автомобиль, и вы обнаружите сенсорный экран, а, возможно, даже набор сенсорных кнопок, которые постепенно вытесняют классические переключатели. С ними салон выглядит стильно и современно. Однако наряду с неоспоримыми достоинствами у тачскринов есть и свои недостатки.Читать далее
-
01.08.2022, 14:40
Сколько зарабатывают сотрудники Mercedes-Benz: от новичка до гендиректора
Штутгартская Mercedes-Benz Group AG и ее «дочка» Mercedes-Benz являются одними из самых известных автомобилестроителей в мире. И вполне обоснованно, что в среде потребителей существует повышенное внимание к их деятельности.Читать далее
-
15.01.2026, 19:44
Forest River Cardinal 37GALLEY 2026: новый флагман среди жилых прицепов для путешествий
В 2026 году на выставке в Тампе дебютировал Cardinal 37GALLEY. Этот жилой прицеп удивил даже опытных автотуристов. В нем нет лишних наворотов, только продуманные решения. Чем он отличается от других новинок? Почему о нем говорят все? Узнайте подробности.Читать далее
-
15.01.2026, 19:24
Темный Вейдер: как индустриальный стиль превратил фургон в дом на колесах
Забудьте о стандартных белых интерьерах и деревенском уюте. Этот дом на колесах удивляет смелым дизайном и необычной атмосферой. Индустриальный стиль сочетается с компактностью и функциональностью. Внутри скрывается нечто большее, чем просто фургон.Читать далее
-
15.01.2026, 19:16
Пять пилотов Формулы-1, которым грозит потеря места в 2026 году
Грядет масштабная перестановка в составе команд Формулы-1. Несколько известных гонщиков могут лишиться своих мест. Молодые таланты готовы ворваться в элиту. Кто окажется на грани вылета, а кто получит шанс всей жизни? Сезон обещает быть непредсказуемым.Читать далее
-
15.01.2026, 19:04
Subaru BRZ tS Kiiro: лимитированная версия спорткупе с ярким характером для Австралии
Subaru готовит для Австралии особую версию BRZ tS Kiiro. Всего 95 машин, уникальный желтый цвет и эксклюзивные детали. Мотор остался прежним, но интерьер и экстерьер удивят даже поклонников марки. Цена выше обычной tS, но интерес к новинке уже огромен.Читать далее
-
15.01.2026, 19:00
Tink: крошечный дом в стиле коттеджа, который ломает стереотипы о минимализме
Минимализм в крошечных домах не обязателен. Tink доказывает: уют и комфорт возможны даже на ограниченной площади. Необычный интерьер и индивидуальный подход к деталям. Узнайте, как можно жить иначе, если есть фантазия и средства.Читать далее
-
15.01.2026, 18:51
GM и OnStar получили пятилетний запрет на продажу данных водителей в США
Американские регуляторы ввели пятилетний запрет для GM и OnStar на сбор и продажу данных водителей. Компании обязали получать явное согласие клиентов. Решение связано с громким расследованием. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
02.03.2023, 00:05
Бен Аффлек со своим огромным Mercedes-AMG попал в патовую ситуацию (видео)
Бен Аффлек попал в объективы папарацци, когда безуспешно пытался выехать с парковочного места, расталкивая соседние автомобили. Его роскошный седан Mercedes-AMG EQS вплотную поджали с обеих сторон.Читать далее
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
22.09.2022, 10:43
Плюсы и минусы автомобильных сенсорных экранов
Загляните в любой новый автомобиль, и вы обнаружите сенсорный экран, а, возможно, даже набор сенсорных кнопок, которые постепенно вытесняют классические переключатели. С ними салон выглядит стильно и современно. Однако наряду с неоспоримыми достоинствами у тачскринов есть и свои недостатки.Читать далее
-
01.08.2022, 14:40
Сколько зарабатывают сотрудники Mercedes-Benz: от новичка до гендиректора
Штутгартская Mercedes-Benz Group AG и ее «дочка» Mercedes-Benz являются одними из самых известных автомобилестроителей в мире. И вполне обоснованно, что в среде потребителей существует повышенное внимание к их деятельности.Читать далее
-
15.01.2026, 19:44
Forest River Cardinal 37GALLEY 2026: новый флагман среди жилых прицепов для путешествий
В 2026 году на выставке в Тампе дебютировал Cardinal 37GALLEY. Этот жилой прицеп удивил даже опытных автотуристов. В нем нет лишних наворотов, только продуманные решения. Чем он отличается от других новинок? Почему о нем говорят все? Узнайте подробности.Читать далее
-
15.01.2026, 19:24
Темный Вейдер: как индустриальный стиль превратил фургон в дом на колесах
Забудьте о стандартных белых интерьерах и деревенском уюте. Этот дом на колесах удивляет смелым дизайном и необычной атмосферой. Индустриальный стиль сочетается с компактностью и функциональностью. Внутри скрывается нечто большее, чем просто фургон.Читать далее
-
15.01.2026, 19:16
Пять пилотов Формулы-1, которым грозит потеря места в 2026 году
Грядет масштабная перестановка в составе команд Формулы-1. Несколько известных гонщиков могут лишиться своих мест. Молодые таланты готовы ворваться в элиту. Кто окажется на грани вылета, а кто получит шанс всей жизни? Сезон обещает быть непредсказуемым.Читать далее
-
15.01.2026, 19:04
Subaru BRZ tS Kiiro: лимитированная версия спорткупе с ярким характером для Австралии
Subaru готовит для Австралии особую версию BRZ tS Kiiro. Всего 95 машин, уникальный желтый цвет и эксклюзивные детали. Мотор остался прежним, но интерьер и экстерьер удивят даже поклонников марки. Цена выше обычной tS, но интерес к новинке уже огромен.Читать далее
-
15.01.2026, 19:00
Tink: крошечный дом в стиле коттеджа, который ломает стереотипы о минимализме
Минимализм в крошечных домах не обязателен. Tink доказывает: уют и комфорт возможны даже на ограниченной площади. Необычный интерьер и индивидуальный подход к деталям. Узнайте, как можно жить иначе, если есть фантазия и средства.Читать далее
-
15.01.2026, 18:51
GM и OnStar получили пятилетний запрет на продажу данных водителей в США
Американские регуляторы ввели пятилетний запрет для GM и OnStar на сбор и продажу данных водителей. Компании обязали получать явное согласие клиентов. Решение связано с громким расследованием. Подробности - в нашем материале.Читать далее