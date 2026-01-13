Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 19:36

Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка

Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка

Последний шанс для флагманского электроседана Mercedes — что изменится?

Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка

Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.

Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.

Mercedes-Benz готовится к прощанию с флагманским электроседаном EQS. Причина проста: спрос на модель оказался значительно ниже ожиданий, и компания решила не использовать ресурсы для разработки второго поколения. 

Однако уход EQS с рынка не будет мгновенным. Mercedes намерен максимально использовать потенциал текущей модели и готовиться к очередному рестайлингу. Прототипы обновленного EQS уже замечены на дорогах Европы, поскольку испытания проходят в суровых зимних условиях. Камуфляж закрывает переднюю и заднюю части кузова — именно там предусмотрены самые заметные перемены во внешности.

Судя по всему, EQS получит новые фары, переработанный передний бампер и, возможно, измененную решетку радиатора. Задние фонари пока выглядят знакомо, но это только ранний тестовый образец — последняя версия может удивить новыми деталями. Светодиодная полоса на крышке багажника сохраняется, но задний бампер, скорее всего, тоже подвергнется доработке.

В салоне революции ждать не стоит. Уже сейчас интерьер EQS — это царство дисплеев: огромный центральный экран, отдельный монитор для пассажира и цифровая приборная панель. Возможно, Mercedes обновит программное обеспечение, чтобы сделать интерфейс еще быстрее, а также предложит новый руль и свежие варианты отделок. Но резких изменений в архитектуре салона не предвидится.

Главные перемены, по слухам, спрятаны под кузовом. Ожидается, что рестайлинговый EQS перейдет на 800-вольтовую архитектуру, что позволит ускорить зарядку и повысить эффективность. Кроме того, инженеры обещают прибавку производительности. Для сравнения: нынешний EQS 450 развивает 355 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, версия 4Matic 450 с полным приводом делает это за 5,4 секунды. Топовый EQS 580 4Matic выдает 536 л.с. и достигает «сотни» всего за 4,2 секунды.

Ожидается, что обновленный Mercedes EQS представят во второй половине года, а в продаже он появится уже как модель 2027 года. Это будет последний аккорд для электроседана, который так и не стал хитом, несмотря на все усилия бренда. Впереди - новая эра S-класса с электрическими технологиями, EQS осталась в истории как смелый, но не самый удачный эксперимент Mercedes.

Упомянутые модели: Mercedes EQS
Упомянутые марки: Mercedes
