Mercedes EQT: премиальный двоюродный брат электрического Renault Kangoo по цене 45 410 евро
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Новая электрическая версия EQT использует то же название, что и современные электрические модели в гамме Mercedes. Как и EQA, EQB и EQC, свежий «мерседесовский» MPV имеет типичный для серии «EQ» дизайн решетки в большой рамке чёрного цвета, отличного от остального кузова.
Интерьер остается очень близким к интерьеру T-Class с приборной панелью, где лишь несколько деталей выдают принадлежность к Renault Kangoo (некоторые элементы управления остаются идентичными).
Двигатель, идентичный Kangoo E-Tech
Под капотом у Mercedes EQT - электромотор на 120 лошадиных сил, подключенный к аккумуляторам мощностью 45 кВт/ч. Такой же силовой агрегат, как и Kangoo E-Tech, имеет дальность 282 км по циклу WLTP против 285 км у «француза». Он может, как и последний, подзаряжаться при мощности 22 кВт переменного тока и при 80 кВт постоянного тока.
Намного дороже, чем Kangoo E-Tech
Mercedes EQT будет стоить дороже Renault Kangoo E-Tech. В то время как стартовая цена французского электромобиля - 37 500 евро, «немец» обойдется покупателям в стартовые 45 000 евро (45 410 евро - отделка EQT Style в стандартной длине кузова).
Позднее автопроизводитель из Штутгарта предложит длиннобазную версию, а также модификацию Marco Polo для любителей «люксовых» фургонов.
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