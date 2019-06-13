13 июня 2019, 07:57

Mercedes GLS продемонстрировал свои внедорожные возможности

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Роскошный флагманский вседорожник Mercedes-Benz GLS третьего поколения доказал, что может ездить не только по гладкому асфальту. Посмотрите, как он высвобождается из песчаного плена.
Mercedes GLS продемонстрировал свои внедорожные возможности
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Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения ...
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Новый Mercedes-Benz GLS представили в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Флагманский вседорожник получил современный интерьер и системы безопасности, а также инновационную активную гидропружинную подвеску E-Active Body Control. Это более продвинутая версия подвески Magic Body Control, известной по седанам Mercedes-Benz S-Class. Новая подвеска способна отдельно управлять каждым колесом, гасить крены на шоссе и заранее выравнивать кузов при езде по бездорожью.

Подвеска работает от отдельной 48-вольтовой сети. В дополнение к ней идет система сканирования дорожной поверхности Road Surface Scan, которая при помощи стереокамеры и датчиков «считывает» с расстояния 15 метров неровности дороги, а бортовой компьютер может с точностью до 3 мм определять необходимую высоту кузова, чтобы компенсировать неровности. Функция Curve Control позволяет эффективно бороться с кренами, клевками при торможениях и способна наклонять кузов машины внутрь поворота для уменьшения центробежной силы.

В опубликованном ниже видео наглядно демонстрируется, как большой тяжелый вседорожник увязает в песке (таймкод 3:00) и после активации специального режима враскачку самостоятельно выбирается из песчаной ловушки буквально за несколько секунд. Далее показана еще одна интересная особенность нового Mercedes-Benz GLS. Водитель может вручную регулировать жесткость и степень сжатия пружины на каждом колесе. Эта функция пригодится, например, когда одно колесо застряло в яме. В России новый Mercedes-Benz GLS появится ближе к концу 2019 года. Покупателям предложат две модификации: дизельную GLS 400d (330 л.с.) и бензиновую GLS 450 (367 л.с.).

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Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Mercedes GLS продемонстрировал свои внедорожные возможности
{{material_126313}}Новый Mercedes-Benz GLS представили в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Флагманский вседорожник получил современный интерьер и системы безопасности, а также инновационную активную гидропружинную подвеску E-Active Body Control. Это более продвинутая версия подвески Magic Body Control, известной по седанам Mercedes-Benz S-Class. Новая подвеска способна отдельно управлять каждым колесом, гасить крены на шоссе и заранее выравнивать кузов при езде по бездорожью.Подвеска работает от отдельной 48-вольтовой сети. В дополнение к ней идет система сканирования дорожной поверхности Road Surface Scan, которая при помощи стереокамеры и датчиков «считывает» с расстояния 15 метров неровности дороги, а бортовой компьютер может с точностью до 3 мм определять необходимую высоту кузова, чтобы компенсировать неровности. Функция Curve Control позволяет эффективно бороться с кренами, клевками при торможениях и способна наклонять кузов машины внутрь поворота для уменьшения центробежной силы.В опубликованном ниже видео наглядно демонстрируется, как большой тяжелый вседорожник увязает в песке (таймкод 3:00) и после активации специального режима враскачку самостоятельно выбирается из песчаной ловушки буквально за несколько секунд. Далее показана еще одна интересная особенность нового Mercedes-Benz GLS. Водитель может вручную регулировать жесткость и степень сжатия пружины на каждом колесе. Эта функция пригодится, например, когда одно колесо застряло в яме. В России новый Mercedes-Benz GLS появится ближе к концу 2019 года. Покупателям предложат две модификации: дизельную GLS 400d (330 л.с.) и бензиновую GLS 450 (367 л.с.).
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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