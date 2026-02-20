Что известно о младшей версии легендарного G-Class и почему она может изменить рынок премиальных SUV

Mercedes готовит компактный Baby G-Class: первые детали о новом внедорожнике 2027 модельного года

Mercedes-Benz завершает испытания компактного Baby G-Class, который появится в 2027 году. Новинка обещает стать самой доступной и современной версией культового внедорожника, сохранив узнаваемый стиль и получив электрическую модификацию. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных SUV.

Появление компактного внедорожника Mercedes-Benz Baby G-Class в 2027 году может стать одним из самых важных событий для поклонников премиальных внедорожников. На фоне растущего интереса к экологическим технологиям и стремлению к более доступным, но статусным автомобилям, немецкий бренд решил развивать линейку G-Class, включив в нее младшую модель с современными силовыми установками.

В последние годы Mercedes-Benz активно экспериментирует с G-Class, причем все более необычными версиями. После выхода экстремального G 550 4x4 Squared и использования Maybach G 650 Landaulet, а также демонстрации первой серии электрической модификации, компания решила сделать ставку на компактность и технологичность. Baby G-Class, согласно данным, сохранит узнаваемый угловатый дизайн, но станет менее заметным по габаритам и легче, что должно сделать его более маневренным и экономичным.

Особое внимание уделино силовым агрегатам. Ожидается, что младшая версия G-Class получит полностью электрическую модификацию, а также, возможно, гибридные варианты. Это позволит Mercedes-Benz конкурировать с новыми игроками на рынке.

Интересно, что Mercedes не ограничивается только техническими инновациями. По информации autoevolution, инженеры компании тщательно скрывают детали экстерьера и оптики новинки, используя плотный камуфляж на тестовых прототипах. Это подогревает интерес к будущей премьере и порождает множество слухов о возможных дизайнерских решениях. Впрочем, эксперты уверены: Baby G-Class сохранит характерные черты старшей модели, но получит более современные линии и светотехнику.

Возвращаясь к теме «Baby G-Class», стоит отметить, что Mercedes-Benz делает ставку на расширение своей аудитории за пределы традиционного рынка. Новый компактный внедорожник рассчитан не только на поклонников классики, но и на молодых покупателей, которые ценят современные технологии, экологичность и индивидуальный стиль. Ожидается, что старт продаж состоится в 2027 году, а официальная премьера может пройти уже в ближайшие месяцы. В любом случае, появление «Baby G-Class» обещает встряхнуть рынок премиальных внедорожников и задать новые стандарты в сегменте компактных моделей.