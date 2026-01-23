Маленький Gelandewagen — новая сенсация или маркетинговый ход?

Mercedes готовит компактный G-Class: первые рендеры и детали электрической версии

Mercedes близок к запуску компактного G-Class с электроприводом. В сети уже обсуждают свежие рендеры и возможные гибридные версии. Как изменится культовый внедорожник? Подробности - в нашем материале.

Mercedes близок к запуску компактного G-Class с электроприводом. В сети уже обсуждают свежие рендеры и возможные гибридные версии. Как изменится культовый внедорожник? Подробности - в нашем материале.

Пока инженеры Mercedes доводят до ума новый компактный G-Class, автомобильный мир замер в ожидании. Эта модель обещает стать самой маленькой и технологичной версией классического внедорожника, при этом она выпускается с полностью электрической силовой установкой. Не исключено, что позже к ней присоединятся и гибридные модификации, которые лишь подогревают интерес публики.

В последние месяцы в Интернете появилось множество фотореалистичных рендеров будущей новинки. Художники и энтузиасты, вдохновленные шпионскими снимками и утечками, пытаются угадать, каким будет «младший брат» Gelandewagen. Особенно активно обсуждается работа известного дизайнера, который на основе последних инсайдов создал свою версию экстерьера Baby G-Class. Его визуализация мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав бурю эмоций у поклонников марки.

Судя по этим изображениям, компактный G-Class сохранил узнаваемые черты старшего собрата: строгость линий кузова, массивные колесные арки и характерную вертикальную решетку радиатора. Однако пропорции становятся более лаконичными, а деталь – современнее. Электрическая платформа позволит сделать салон просторнее, а уровень оснащения, по слухам, будет не хуже, чем в топовых моделях Mercedes.

Интересно, что Мерседес не спешит раскрывать все карты. Официальных фото и технических характеристик пока нет, но инсайдеры уверяют: новинка получит полный привод, достаточный запас хода и продвинутые системы помощи водителю. Внешне Baby G-Class будет выглядеть как уменьшенная копия классического Gelandewagen, но с акцентом на экологичность и современные технологии.

Поклонники бренда уже спорят: станет ли компактный G-Class достойным продолжения легенды или превратится в очередной маркетинговый эксперимент? Некоторые ожидают от новинки настоящей внедорожной выносливости, другие опасаются, что электрическая версия утратит часть харизмы оригинала. Но равнодушных точно не минует - Mercedes умеет удивлять даже самых скептичных автолюбителей.

Пока остаётся только следить за новостями и анализировать свежие рендеры. Ожидание официальной премьеры подогревает интерес, и каждый новый слух или утечка становятся поводом для жарких дискуссий. Одно ясно: Baby G-Class уже стал самой обсуждаемой новинкой года, и его дебют обещает быть громким.