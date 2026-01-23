Маленький Gelandewagen — новая сенсация или маркетинговый ход?

23 января 2026, 06:30
Mercedes готовит компактный G-Class: первые рендеры и детали электрической версии
Mercedes готовит компактный G-Class: первые рендеры и детали электрической версии
Mercedes близок к запуску компактного G-Class с электроприводом. В сети уже обсуждают свежие рендеры и возможные гибридные версии. Как изменится культовый внедорожник? Подробности - в нашем материале.
Пока инженеры Mercedes доводят до ума новый компактный G-Class, автомобильный мир замер в ожидании. Эта модель обещает стать самой маленькой и технологичной версией классического внедорожника, при этом она выпускается с полностью электрической силовой установкой. Не исключено, что позже к ней присоединятся и гибридные модификации, которые лишь подогревают интерес публики.
В последние месяцы в Интернете появилось множество фотореалистичных рендеров будущей новинки. Художники и энтузиасты, вдохновленные шпионскими снимками и утечками, пытаются угадать, каким будет «младший брат» Gelandewagen. Особенно активно обсуждается работа известного дизайнера, который на основе последних инсайдов создал свою версию экстерьера Baby G-Class. Его визуализация мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав бурю эмоций у поклонников марки.
Судя по этим изображениям, компактный G-Class сохранил узнаваемые черты старшего собрата: строгость линий кузова, массивные колесные арки и характерную вертикальную решетку радиатора. Однако пропорции становятся более лаконичными, а деталь – современнее. Электрическая платформа позволит сделать салон просторнее, а уровень оснащения, по слухам, будет не хуже, чем в топовых моделях Mercedes.
Интересно, что Мерседес не спешит раскрывать все карты. Официальных фото и технических характеристик пока нет, но инсайдеры уверяют: новинка получит полный привод, достаточный запас хода и продвинутые системы помощи водителю. Внешне Baby G-Class будет выглядеть как уменьшенная копия классического Gelandewagen, но с акцентом на экологичность и современные технологии.
Поклонники бренда уже спорят: станет ли компактный G-Class достойным продолжения легенды или превратится в очередной маркетинговый эксперимент? Некоторые ожидают от новинки настоящей внедорожной выносливости, другие опасаются, что электрическая версия утратит часть харизмы оригинала. Но равнодушных точно не минует - Mercedes умеет удивлять даже самых скептичных автолюбителей.
Пока остаётся только следить за новостями и анализировать свежие рендеры. Ожидание официальной премьеры подогревает интерес, и каждый новый слух или утечка становятся поводом для жарких дискуссий. Одно ясно: Baby G-Class уже стал самой обсуждаемой новинкой года, и его дебют обещает быть громким.
Похожие материалы Мерседес
-
23.01.2026, 10:44
Владелец продает новый Mercedes-AMG G 63 2026 года после 300 км пробега
Почти новый Mercedes-AMG G 63 2026 года выставлен на продажу после минимального пробега. Владелец не раскрывает причину столь быстрой смены планов. Автомобиль в идеальном состоянии и уже привлек внимание на аукционе.Читать далее
-
23.01.2026, 06:25
Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63
Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?Читать далее
-
31.12.2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.Читать далее
-
17.12.2025, 12:03
Маленький Mercedes G-Class удивил необычным дизайном и напомнил Suzuki Jimny
В сети появились неофициальные изображения компактного Mercedes Baby G-Class. Дизайн вызвал споры: модель сравнили с Suzuki Jimny. Ожидается, что новинка дебютирует в 2027 году. Под капотом могут быть как электромоторы, так и ДВС. Цена обещает быть заметно ниже, чем у старшего G-Class.Читать далее
-
13.12.2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
11.12.2025, 19:37
Mercedes готовит компактный G-Class: первые тесты и рендеры нового внедорожника
Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
20.10.2025, 14:36
Электрический Mercedes-Benz G580: новые технологии для бездорожья и города
Внедорожник получил необычные функции и свежий подход. В салоне — цифровые технологии. Вождение стало проще и интереснее. Ожидайте неожиданных впечатлений.Читать далее
-
21.09.2025, 08:14
Mercedes-AMG G 63 готовит кабриолет: новый кузов для легенды
Mercedes работает над необычной версией G 63. Ожидается появление кабриолета. Новинка удивит поклонников марки. Подробности о планах производителя читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
23.01.2026, 10:44
Владелец продает новый Mercedes-AMG G 63 2026 года после 300 км пробега
Почти новый Mercedes-AMG G 63 2026 года выставлен на продажу после минимального пробега. Владелец не раскрывает причину столь быстрой смены планов. Автомобиль в идеальном состоянии и уже привлек внимание на аукционе.Читать далее
-
23.01.2026, 06:25
Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63
Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?Читать далее
-
31.12.2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.Читать далее
-
17.12.2025, 12:03
Маленький Mercedes G-Class удивил необычным дизайном и напомнил Suzuki Jimny
В сети появились неофициальные изображения компактного Mercedes Baby G-Class. Дизайн вызвал споры: модель сравнили с Suzuki Jimny. Ожидается, что новинка дебютирует в 2027 году. Под капотом могут быть как электромоторы, так и ДВС. Цена обещает быть заметно ниже, чем у старшего G-Class.Читать далее
-
13.12.2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
11.12.2025, 19:37
Mercedes готовит компактный G-Class: первые тесты и рендеры нового внедорожника
Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
20.10.2025, 14:36
Электрический Mercedes-Benz G580: новые технологии для бездорожья и города
Внедорожник получил необычные функции и свежий подход. В салоне — цифровые технологии. Вождение стало проще и интереснее. Ожидайте неожиданных впечатлений.Читать далее
-
21.09.2025, 08:14
Mercedes-AMG G 63 готовит кабриолет: новый кузов для легенды
Mercedes работает над необычной версией G 63. Ожидается появление кабриолета. Новинка удивит поклонников марки. Подробности о планах производителя читайте далее.Читать далее