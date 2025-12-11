Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 19:37

Маленький Gelandewagen выходит на дороги – что известно о новинке Mercedes

Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.

Компания Mercedes-Benz активно трудится над созданием компактной версии своего легендарного внедорожника G-Class. В последние недели на дорогах Европы были замечены первые тестовые экземпляры этой новинки, что вызвало немалый интерес среди поклонников марки и автомобильных экспертов. По информации autoevolution, проект находится на последней стадии, и инженеры уже приступили к испытаниям прототипов в реальных условиях.

Появление уменьшенного G-Class не стало неожиданностью для рынка. В последние годы спрос на компактные и более доступные внедорожники стабильно растет, а Mercedes стремится расширить свою аудиторию, предложив не только роскошные, но и более практичные модели. Новый «младший» Gelandewagen должен сохранить узнаваемый стиль и харизму старшей модели, но при этом стать более удобным для городской эксплуатации и менее затратным в обслуживании.

Судя по шпионским снимкам, дизайн новинки будет максимально приближен к классическому G-Class: угловатые формы, массивные колесные арки и характерная вертикальная решетка радиатора. Однако размеры кузова заметно уменьшились, что сразу бросается в глаза. Ожидается, что в интерьере также появятся фирменные элементы Mercedes, но с поправкой на более компактные габариты и современный подход к эргономике.

Технические подробности пока держатся в секрете. По слухам, в основе «маленького» G-Class может лежать новая модульная платформа, позволяющая использовать как традиционные бензиновые и дизельные моторы, так и гибридные или полностью электрические силовые установки. Такой подход позволит Mercedes предложить широкий выбор модификаций, чтобы удовлетворить запросы разных рынков и категорий покупателей.

Эксперты отмечают, что появление компактного G-Class может стать важным шагом для бренда. Новинка способна привлечь молодых водителей и тех, кто всегда мечтал о Gelandewagen, но не был готов к его габаритам или цене. При этом Mercedes не собирается отказываться от классической версии: обе модели будут существовать параллельно, дополняя друг друга в модельной линейке.

Пока неизвестно, когда именно состоится официальная премьера нового внедорожника. Однако, учитывая активные дорожные испытания, можно предположить, что дебют состоится уже в ближайшие два года. В любом случае, интерес к проекту только растет, а первые рендеры, основанные на шпионских фото, уже разошлись по профильным изданиям и форумам.

Поклонники марки с нетерпением ждут новых подробностей и надеются, что компактный G-Class сохранит все лучшие черты оригинала, став при этом более доступным и современным. Остается следить за новостями и ждать официальных заявлений от Mercedes-Benz.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
