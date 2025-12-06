Маленький Gelandewagen удивит дизайном и возможными бензиновыми версиями – что задумал Mercedes

Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой

Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.

В автомобильном мире давно ходили слухи о том, что Mercedes планирует выпустить уменьшенную версию классического G-Class. В 2023 году компания официально подтвердила эти намерения, и теперь постепенно проект обретает реальные очертания. Недавно на тестах был замечен прототип, который по своим пропорциям и деталям явно отсылает к культовому Gelandewagen, но в более компактном исполнении.

Внешне новинка сохранила узнаваемый силуэт: строгость линий кузова, круглая оптика, плоский капот и характерная запаска на задней двери. Все это делает Baby G-Class настоящим наследником большого «Гелика», только в уменьшенном формате. Такой подход ориентирован на поклонников классического дизайна, которые хотят получить внедорожник с харизмой, но в более удобном для города стиле.

Главная интрига связана с технической начинкой. По предварительным данным, Mercedes делает ставку на электрическую версию, что вполне логично с учетом современных тенденций. Однако не исключено, что в линейке появятся и гибридные, а возможно, даже бензиновые модификации. Причиной этого стали не самые впечатляющие показатели мощности G 580 EQ, что заставило инженеров задуматься о расширении моторной гаммы.

Ожидается, что на основе Baby G-Class будет предусмотрена специальная платформа, представляющая классическую рамную подсветку. Это должно обеспечить внедорожнику достойные возможности вне асфальта, особенно если оснастить его внедорожной резиной и доработанной подвеской. Такой подход позволит новинке конкурировать не только с электрическими кроссоверами, но и с внедорожниками.

Интересно, что Мерседес не единственный, кто решил выйти в этом сегменте. В последние годы на рынке появился компактный Land Rover Defender, который также ориентируется на поклонников брутальных внедорожников. Ожидается, что оба автомобиля дебютируют примерно в 2027 году, и борьба за покупателей будет жаркой.

Пока официальное название нового Mercedes держится в секрете, но в сети уже появились рендеры и шпионские снимки, которые можно оценить. Однако оригинальный дизайн и интерьер могут заметно отличаться от первых изображений. По предварительным оценкам, стоимость Baby G-Class будет заметно ниже, чем у старшего брата, но все равно будет на уровне премиальных внедорожников – около 100 тысяч долларов.

Поклонники марки с нетерпением ждут подробностей о новинке, ведь компактный внедорожник с харизмой G-класса и современными технологиями может стать настоящим хитом. Остается только дождаться официального успеха премьеры, чтобы узнать, каким получится новый Baby G-Class, и сможет ли он выглядеть лучше легендарного «Гелика».