16 февраля 2018, 14:45

Mercedes готовит конкурента Tesla

Компания Mercedes-Benz анонсировала очередную женевскую премьеру – электрический кроссовер EQC с запасом хода 500 километров. Новинка составит конкуренцию Tesla Model X.
^
  Mercedes готовит конкурента Tesla Mercedes Mercedes готовит конкурента Tesla
2
фото
  
Ранее мы писали
Мировые автопроизводитель теперь стараются занять нишу электрокаров во всех сегментах, даже в Luxury. Так ...
Читать далее
Mercedes пообещал показать в Женеве уже готовый серийный вариант электрического кроссовера, выпущенного под брендом EQ. Очевидно речь идет о модели EQC, продажи которого должны начаться в 2019 году. По предварительной информации, новинку построят на новой универсальной платформе EVA, специально разработанной для электрокаров. Кроссовер сможет проехать без подзарядки до 500 километров. В состав силовой установки электрического кроссовера войдут два электромотора и комплект литий-ионных аккумуляторов. Ее суммарная мощность – 408 л.с. Автомобиль будет разгоняться до «сотни» за 5 секунд.

Производство электромобиля наладят в Бремене, а чуть позже – на американском заводе Mercedes в Алабаме. Сейчас там выпускают кроссоверы GLE и GLS. Основным конкурентом для EQC станет Tesla Model X, поэтому северо-американский рынок является для немецкого автоконцерна одним из приоритетных. На новинку уже объявили прием предзаказов. Но не в Германии или в США, а в Норвегии, где государство активно поддерживает развитие электротранспорта. Электромобили или плагин-гибриды составляют здесь треть продаж всех новых автомобилей.

Mercedes EQC станет первой полностью электрической моделью немецкого бренда. Но совсем скоро к нему присоединится хэтчбек EQA. В дальнейшем линейка электрокаров EQ пополнится еще одним кроссовером и двумя седанами.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 45 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes готовит конкурента Tesla
{{material_120628}}Mercedes пообещал показать в Женеве уже готовый серийный вариант электрического кроссовера, выпущенного под брендом EQ. Очевидно речь идет о модели EQC, продажи которого должны начаться в 2019 году. По предварительной информации, новинку построят на новой универсальной платформе EVA, специально разработанной для электрокаров. Кроссовер сможет проехать без подзарядки до 500 километров. В состав силовой установки электрического кроссовера войдут два электромотора и комплект литий-ионных аккумуляторов. Ее суммарная мощность – 408 л.с. Автомобиль будет разгоняться до «сотни» за 5 секунд.Производство электромобиля наладят в Бремене, а чуть позже – на американском заводе Mercedes в Алабаме. Сейчас там выпускают кроссоверы GLE и GLS. Основным конкурентом для EQC станет Tesla Model X, поэтому северо-американский рынок является для немецкого автоконцерна одним из приоритетных. На новинку уже объявили прием предзаказов. Но не в Германии или в США, а в Норвегии, где государство активно поддерживает развитие электротранспорта. Электромобили или плагин-гибриды составляют здесь треть продаж всех новых автомобилей.Mercedes EQC станет первой полностью электрической моделью немецкого бренда. Но совсем скоро к нему присоединится хэтчбек EQA. В дальнейшем линейка электрокаров EQ пополнится еще одним кроссовером и двумя седанами.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Вологда Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG