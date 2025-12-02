Семиместный Mercedes GLC EQ выходит на тесты – что скрывает новый электрокроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 15:13

Mercedes готовит семиместный электрический GLC EQ: первые фото тестов новинки

Mercedes готовит семиместный электрический GLC EQ: первые фото тестов новинки

Семиместный Mercedes GLC EQ выходит на тесты – что скрывает новый электрокроссовер

Mercedes готовит семиместный электрический GLC EQ: первые фото тестов новинки

Mercedes тестирует новую версию GLC EQ с тремя рядами сидений. Ожидается, что премьера состоится в 2026 году. Модель получит увеличенный багажник и просторный салон. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.

Mercedes тестирует новую версию GLC EQ с тремя рядами сидений. Ожидается, что премьера состоится в 2026 году. Модель получит увеличенный багажник и просторный салон. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.

Компания Mercedes не собирается останавливаться на достигнутом и уже готовит к выпуску новую модификацию своего электрического кроссовера GLC EQ. На этот раз речь идет о семиместной версии, которая сейчас проходит дорожные испытания. Автомобиль заметили на тестах рядом с обычным GLC EQ, что позволило рассмотреть отличия между двумя моделями.

Внешне новинка отличается удлиненной крышей, которая теперь практически не скругляется к задней части. Задние боковые окна и панели стали больше, а задний свес заметно увеличился. Все эти изменения были необходимы, чтобы разместить третий ряд сидений и обеспечить дополнительное пространство для багажа. Теперь в салоне смогут разместиться семь человек, хотя на дальние поездки взрослым пассажирам третьего ряда будет не слишком комфортно.

Кроме увеличенного числа мест, семиместный GLC EQ получит и более вместительный багажник. Это позволит использовать автомобиль не только для семейных поездок, но и для перевозки крупного багажа. Производство новой версии планируется начать в 2026 году, а дебют ожидается чуть раньше.

На данный момент электрический GLC EQ выпускается только в версии GLC 400 4Matic. Эта модификация оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 483 л.с. и системой полного привода. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре и комплектуется батареей емкостью 94 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 713 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью 330 кВт позволяет за 10 минут пополнить запас хода на 300 км.

Ожидается, что семиместная версия получит те же силовые установки, а в будущем линейка моторов будет расширяться. Mercedes планирует сделать GLC EQ серьезным конкурентом для BMW iX3 и других премиальных электрокроссоверов.

Для тех, кто предпочитает классические двигатели внутреннего сгорания, в продаже по-прежнему остается обычный GLC второго поколения. Эта модель построена на платформе MRA2, которую также используют C-Class и E-Class. В ближайшее время ожидается обновление бензиновой версии, которое должно выйти на рынок уже в следующем году.

Упомянутые модели: Mercedes GLC (от 4 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Чебоксары Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться