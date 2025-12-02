Семиместный Mercedes GLC EQ выходит на тесты – что скрывает новый электрокроссовер

2 декабря 2025, 15:13
Mercedes готовит семиместный электрический GLC EQ: первые фото тестов новинки
Mercedes тестирует новую версию GLC EQ с тремя рядами сидений. Ожидается, что премьера состоится в 2026 году. Модель получит увеличенный багажник и просторный салон. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.
Компания Mercedes не собирается останавливаться на достигнутом и уже готовит к выпуску новую модификацию своего электрического кроссовера GLC EQ. На этот раз речь идет о семиместной версии, которая сейчас проходит дорожные испытания. Автомобиль заметили на тестах рядом с обычным GLC EQ, что позволило рассмотреть отличия между двумя моделями.
Внешне новинка отличается удлиненной крышей, которая теперь практически не скругляется к задней части. Задние боковые окна и панели стали больше, а задний свес заметно увеличился. Все эти изменения были необходимы, чтобы разместить третий ряд сидений и обеспечить дополнительное пространство для багажа. Теперь в салоне смогут разместиться семь человек, хотя на дальние поездки взрослым пассажирам третьего ряда будет не слишком комфортно.
Кроме увеличенного числа мест, семиместный GLC EQ получит и более вместительный багажник. Это позволит использовать автомобиль не только для семейных поездок, но и для перевозки крупного багажа. Производство новой версии планируется начать в 2026 году, а дебют ожидается чуть раньше.
На данный момент электрический GLC EQ выпускается только в версии GLC 400 4Matic. Эта модификация оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 483 л.с. и системой полного привода. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре и комплектуется батареей емкостью 94 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 713 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью 330 кВт позволяет за 10 минут пополнить запас хода на 300 км.
Ожидается, что семиместная версия получит те же силовые установки, а в будущем линейка моторов будет расширяться. Mercedes планирует сделать GLC EQ серьезным конкурентом для BMW iX3 и других премиальных электрокроссоверов.
Для тех, кто предпочитает классические двигатели внутреннего сгорания, в продаже по-прежнему остается обычный GLC второго поколения. Эта модель построена на платформе MRA2, которую также используют C-Class и E-Class. В ближайшее время ожидается обновление бензиновой версии, которое должно выйти на рынок уже в следующем году.
