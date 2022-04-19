Mercedes и BYD готовят роскошный минивэн, подозрительно похожий на Toyota
Фото: Авторевю
Накануне публичной премьеры Denza опубликовала первые два изображения нового минивэна. Передняя часть новинки подозрительно напоминает Toyota Alphard нынешнего поколения. Через всю ширину кормы минивэна Denza протянулась светодиодная полоса задних фонарей. По слухам, аналогичное решение получит и Alphard новой генерации, премьера которого должна состояться во второй половине 2022 года.
Что касается оснащения пока безымянного минивэна Denza, то при длине в 5,2 метра автомобиль будет иметь три ряда сидений с посадочной формулой 2+2+3 и богатое оснащение: комфортабельные VIP-кресла второго ряда, панорамную крышу, множество экранов и другие роскошные опции. Стоить новинка будет не менее 70 000 долларов.
- 7 999 000 РToyota Alphard 2018 в Москве
- 10 300 000 РToyota Alphard 2019 в Москве
- 2 395 000 РToyota Alphard 2013 в Москве
- 5 050 000 РToyota Alphard 2015 в Москве
- 5 850 000 РToyota Alphard 2015 в Москве
- 5 350 000 РToyota Alphard 2015 в Москве
- 6 119 000 РToyota Alphard 2018 в Москве
- 6 600 000 РToyota Alphard 2018 в Москве
- 4 200 000 РToyota Alphard 2016 в Москве
- 12 080 000 РToyota Alphard 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий