2 марта 2018, 21:45

Mercedes испытывает свои «зеленые» кроссоверы морозом

Компания Mercedes опубликовала фотографии с тестового полигона в Швеции. Здесь в 35-градусные морозы проводятся ходовые испытания двух эко-моделей – электрического EQС и водородного GLC F-Cell.
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  Mercedes испытывает свои «зеленые» кроссоверы морозом Mercedes Mercedes испытывает свои «зеленые» кроссоверы морозом Mercedes Mercedes испытывает свои «зеленые» кроссоверы морозом
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Испытания на полярном полигоне для автомобилей Mercedes – обычное дело. Не стали исключением и «зеленые» модели. Оба кроссовера тестируют на снежной трассе и на льду замерзшего озера. Неподалеку от шведского городка Арьеплуг компания Mercedes-Benz построила полигон с разнообразными участками: скоростными прямыми, 20-процентными подъемами и отрезками с различными коэффициентами сцепления, включая чистый лед. 

Специалисты Mercedes разработали около 500 тестов, с помощью которых можно полностью проверить надежность и ходовые качества новых моделей. В число заданий для эко-кроссоверов входит, например, старт электрической силовой установки на морозе и при холодных батареях, использование зарядных кабелей, работа системы предварительного прогрева салона, а также системы рекуперции энергии.

Снимки электрического Mercedes EQС выглядят очень красиво и динамично, но самого автомобиля практически не видно за камуфляжем. Шпионские фотографии с дорожных тестов и то были более информативны. Зато водородный GLC F-Cell представлен во всей красе. Он полностью идентичен предсерийной версии, показанной на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года. 

К настоящему времени кроссоверы Mercedes EQС и GLC F-Cell успешно завершили все запланированные тесты в северной Швеции. Теперь на очереди Южная Европа и США. Серийное производство обеих моделей собираются начать в следующем году.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес
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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Sarah Pena03.03.2018 02:59
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw


3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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Mercedes испытывает свои «зеленые» кроссоверы морозом
{{material_120929}}Испытания на полярном полигоне для автомобилей Mercedes – обычное дело. Не стали исключением и «зеленые» модели. Оба кроссовера тестируют на снежной трассе и на льду замерзшего озера. Неподалеку от шведского городка Арьеплуг компания Mercedes-Benz построила полигон с разнообразными участками: скоростными прямыми, 20-процентными подъемами и отрезками с различными коэффициентами сцепления, включая чистый лед. Специалисты Mercedes разработали около 500 тестов, с помощью которых можно полностью проверить надежность и ходовые качества новых моделей. В число заданий для эко-кроссоверов входит, например, старт электрической силовой установки на морозе и при холодных батареях, использование зарядных кабелей, работа системы предварительного прогрева салона, а также системы рекуперции энергии.Снимки электрического Mercedes EQС выглядят очень красиво и динамично, но самого автомобиля практически не видно за камуфляжем. Шпионские фотографии с дорожных тестов и то были более информативны. Зато водородный GLC F-Cell представлен во всей красе. Он полностью идентичен предсерийной версии, показанной на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года. К настоящему времени кроссоверы Mercedes EQС и GLC F-Cell успешно завершили все запланированные тесты в северной Швеции. Теперь на очереди Южная Европа и США. Серийное производство обеих моделей собираются начать в следующем году.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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