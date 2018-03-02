2 марта 2018, 21:45
Mercedes испытывает свои «зеленые» кроссоверы морозом
Компания Mercedes опубликовала фотографии с тестового полигона в Швеции. Здесь в 35-градусные морозы проводятся ходовые испытания двух эко-моделей – электрического EQС и водородного GLC F-Cell.
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На стенде Mercedes-Benz на автосалоне во Франкфурте публике показали предсерийный вариант электрической версии ...Читать далее
Специалисты Mercedes разработали около 500 тестов, с помощью которых можно полностью проверить надежность и ходовые качества новых моделей. В число заданий для эко-кроссоверов входит, например, старт электрической силовой установки на морозе и при холодных батареях, использование зарядных кабелей, работа системы предварительного прогрева салона, а также системы рекуперции энергии.
Снимки электрического Mercedes EQС выглядят очень красиво и динамично, но самого автомобиля практически не видно за камуфляжем. Шпионские фотографии с дорожных тестов и то были более информативны. Зато водородный GLC F-Cell представлен во всей красе. Он полностью идентичен предсерийной версии, показанной на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года.
К настоящему времени кроссоверы Mercedes EQС и GLC F-Cell успешно завершили все запланированные тесты в северной Швеции. Теперь на очереди Южная Европа и США. Серийное производство обеих моделей собираются начать в следующем году.
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Комментарии пользователей
Sarah Pena03.03.2018 02:59
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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