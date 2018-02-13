Mercedes может пропустить следующее мотор-шоу в Детройте
Поползли слухи, что впервые в истории Mercedes может не доехать до следующего автосалона в Детройте, который состоится в январе 2019 года. Немецкая компания обещает вернуться в 2020 году, а пока намерена сосредоточиться на специальных мероприятиях и закрытых показах.
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Если слухи подтвердятся, уход Mercedes станет серьезным ударом для первой в США автомобильной выставки. Немецкая компания, как правило, привозит в Детройт много интересного. Например, в этом году, по случаю выпуска нового поколения легендарных внедорожников G-Class, Mercedes представил необычную инсталляцию. Оригинальный внедорожник G-Class 1979 года выпуска поместили в огромный резервуар и залили синтетической смолой. Вес композиции составил 44 тонны.
Справедливости ради отметим, что Mercedes – далеко не первая компания, которая пытается уклониться от представительной выставки. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Например, в этом году в Детройт не приехали Volvo, Porsche и Mazda. Peugeot и Nissan пропустили Франкфуртский автосалон в прошлом году. И их можно понять. Транспортировка автомобилей, конструкций и огромных экранов по всему миру стоит невероятно дорого. С точки зрения маркетинга, иногда эффективнее провести акцию или рекламную кампанию в интернете. Бюджет в разы меньше, а охват аудитории - шире.
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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