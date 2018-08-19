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19 августа 2018, 15:24

Mercedes научил фары говорить

Компания Mercedes-Benz выпустила новое видео, в котором Maybach S-Class разговаривает с прохожими при помощи системы Digital Light, проецируя слова и рисунки на асфальт.
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Mercedes научил фары говорить Mercedes Mercedes-Maybach S
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Впервые публике представили новую технологию Digital Light на Женевском автосалоне. Обновленные Maybach S-Class стали первыми серийными автомобилями, которые получили новую функцию. Каждая фара оснащена миллионом микрорефлекторов, которые не только обеспечивают идеальное освещение в темное время суток, но и позволяют проецировать на дорожное полотно вспомогательные пиктограммы и указатели.

Чип, встроенный в каждую фару получает команду от комплекса систем активной безопасности, электронных помощников и навигационной системы. На первом этапе фары могли проецировать стандартные пиктограммы, сообщающие о превышении скорости, крутом повороте, автомобиле в «слепой» зоне, дорожных работах, угрозе обледенения дороги и других заранее запрограммированных ситуациях. Сейчас систему научили общаться с окружающими людьми более свободно. Автомобиль может проецировать на асфальт сложную графику или целые предложения, посылать прохожим сердечки и комплименты.

HD-фары нового поколения от Mercedes-Benz проецируют изображение с разрешением в 2 млн пикселей. Такие  «говорящие» фары помогут поднять настроение незнакомым людям. Правда, автопроизводитель не уточняет, можно ли запрограммировать их на отправку нелестных сообщений другим участникам дорожного движения.
Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес Майбах
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Mercedes научил фары говорить
{{material_122530}}Впервые публике представили новую технологию Digital Light на Женевском автосалоне. Обновленные Maybach S-Class стали первыми серийными автомобилями, которые получили новую функцию. Каждая фара оснащена миллионом микрорефлекторов, которые не только обеспечивают идеальное освещение в темное время суток, но и позволяют проецировать на дорожное полотно вспомогательные пиктограммы и указатели.Чип, встроенный в каждую фару получает команду от комплекса систем активной безопасности, электронных помощников и навигационной системы. На первом этапе фары могли проецировать стандартные пиктограммы, сообщающие о превышении скорости, крутом повороте, автомобиле в «слепой» зоне, дорожных работах, угрозе обледенения дороги и других заранее запрограммированных ситуациях. Сейчас систему научили общаться с окружающими людьми более свободно. Автомобиль может проецировать на асфальт сложную графику или целые предложения, посылать прохожим сердечки и комплименты.HD-фары нового поколения от Mercedes-Benz проецируют изображение с разрешением в 2 млн пикселей. Такие  «говорящие» фары помогут поднять настроение незнакомым людям. Правда, автопроизводитель не уточняет, можно ли запрограммировать их на отправку нелестных сообщений другим участникам дорожного движения.
2018-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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