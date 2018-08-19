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19 августа 2018, 15:24
Mercedes научил фары говорить
Компания Mercedes-Benz выпустила новое видео, в котором Maybach S-Class разговаривает с прохожими при помощи системы Digital Light, проецируя слова и рисунки на асфальт.
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Чип, встроенный в каждую фару получает команду от комплекса систем активной безопасности, электронных помощников и навигационной системы. На первом этапе фары могли проецировать стандартные пиктограммы, сообщающие о превышении скорости, крутом повороте, автомобиле в «слепой» зоне, дорожных работах, угрозе обледенения дороги и других заранее запрограммированных ситуациях. Сейчас систему научили общаться с окружающими людьми более свободно. Автомобиль может проецировать на асфальт сложную графику или целые предложения, посылать прохожим сердечки и комплименты.
HD-фары нового поколения от Mercedes-Benz проецируют изображение с разрешением в 2 млн пикселей. Такие «говорящие» фары помогут поднять настроение незнакомым людям. Правда, автопроизводитель не уточняет, можно ли запрограммировать их на отправку нелестных сообщений другим участникам дорожного движения.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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