1 марта 2018, 19:34
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Дилеры Mercedes-Benz в России начали принимать заказы на новые пикапы X-Class. Автомобиль предлагается в трех комплектациях с 2,3-литровым дизелем в двух вариантах мощности – 163 или 190 сил. Цены на новинку начинаются от 2 899 000 рублей.
|Mercedes X-класс 2.3 AT 4x4
|2.3 л, 190 л.с
|автоматическая 7-ступенчатая
|0-100 - 11.8 с, 175 км/ч
|5340 x 1920 x 1819 мм
|полный
|ДТ, 7.9 л на 100 км
|Все характеристики
Через несколько дней на автосалоне в Женеве Mercedes представит еще одну, самую мощную модификацию пикапа X-Class, оснащенную 3-литровым дизелем мощностью 258 лошадиных сил. Европейские продажи версии X350d 4Matic начнутся летом. Сроки ее прибытия в Россию пока неизвестны. Пикап с таким мотором разгоняется с места до «сотни» за 7,9 секунды, а его максимальная скорость равна 205 км/ч. Дорожный просвет составляет 222 миллиметра, а глубина преодолеваемого брода – 0,6 метра. Грузоподъемность – 1 тонна, а масса буксируемого прицепа – 3,5 тонны.
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Комментарии пользователей
Jenna Huang02.03.2018 02:24
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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