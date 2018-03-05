5 марта 2018, 12:55

Mercedes назвал пять лучших функций для автомобиля

Mercedes озвучил пять опций, которые должны быть в каждом автомобиле, претендующем на премиальный статус. Все они, разумеется, есть у автомобилей Mercedes-Benz.
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На пятом месте мультиконтурные сидения, подстраивающиеся под индивидуальные особенности водителя и пассажира. Ничто так не говорит о роскоши, как комфортабельные кресла. На четвертом месте функция Crosswind Assist, которая предназначена в большей степени для крупных автомобилей, таких как фургоны Sprinter. Она позволяет сохранить контроль над автомобилем при сильном боковом ветре.

Третью позицию занимает гиполлергенный салон. Mercedes использует специальные салонные фильтры, задерживающие частицы пыли. Люди, страдающие сильной аллергией, безусловно оценят подобную технологию. Функция Magic Body Control находится на второй позиции. Стереокамера, установленная на лобовом стекле, сканирует дорожное покрытие перед автомобилем на расстоянии 15 метров и посылает полученные данные контроллерам активной подвески. Погрешность измерений не превышает 3 мм. При обнаружении неровностей подвеска сглаживает их, обеспечивая ровный ход автомобиля.

И, наконец, первое место занимает система Fit&Healthy, которая контролирует самочувствие водителя, ориентируясь на показатели пульса. Датчики вмонтированы в рулевое колесо. Возможно, кому-то данная функция может показаться излишней. Но здоровый водитель – безопасный водитель.
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Отзывы по теме
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Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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Mercedes назвал пять лучших функций для автомобиля
На пятом месте мультиконтурные сидения, подстраивающиеся под индивидуальные особенности водителя и пассажира. Ничто так не говорит о роскоши, как комфортабельные кресла. На четвертом месте функция Crosswind Assist, которая предназначена в большей степени для крупных автомобилей, таких как фургоны Sprinter. Она позволяет сохранить контроль над автомобилем при сильном боковом ветре.Третью позицию занимает гиполлергенный салон. Mercedes использует специальные салонные фильтры, задерживающие частицы пыли. Люди, страдающие сильной аллергией, безусловно оценят подобную технологию. Функция Magic Body Control находится на второй позиции. Стереокамера, установленная на лобовом стекле, сканирует дорожное покрытие перед автомобилем на расстоянии 15 метров и посылает полученные данные контроллерам активной подвески. Погрешность измерений не превышает 3 мм. При обнаружении неровностей подвеска сглаживает их, обеспечивая ровный ход автомобиля.И, наконец, первое место занимает система Fit&Healthy, которая контролирует самочувствие водителя, ориентируясь на показатели пульса. Датчики вмонтированы в рулевое колесо. Возможно, кому-то данная функция может показаться излишней. Но здоровый водитель – безопасный водитель.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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