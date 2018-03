Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class

Поскольку седан и универсал мы уже видели, неожиданностей ждать не пришлось. Купе и кабриолет получил освеженную внешность, а светодиодные фары теперь входят в пакет стандартного оснащения. За доплату можно получить матричные. В салоне появилась цифровая приборная панель и модернизированная информационно-развлекательная система. {{material_122545}}На смену 2-литровому турбомотору пришел агрегат объемом 1,5 литра. Мощность осталась на прежнем уровне – 184 лошадиные силы. Двигатель входит в состав гибридной силовой установки. В сочетании с надстройкой из 48-вольтовой батареи и генератора EQ Boost автомобилю при резком ускорении добавляется 14 «лошадей». Благодаря этому гибрид набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Чуть позже автомобили могут получить 2-литровые моторы серии M264 от E-класса. Ими оснастят версии C 250 и C 300. Рестайлинговый Mercedes-AMG C 43 4Matic получил форсированный до 390 лошадиных сил мотор 3.0. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.Кроме того, версия C 220 d оснащается новым более мощным 2-литровым турбодизелем OM 654. Его отдача составляет 194 л.с., а максимальный крутящий момент - 400 Нм. Более эффективная система очистки выхлопа позволяет вписаться в экологический стандарт Евро-6d.Обновленный С-Class получил систему автопилота, устанавливаемую на старшие модели Mercedes. В состав комплекса входят камеры и радары, которые следят за ситуацией на дороге, помогают парковаться и избегать столкновений.

