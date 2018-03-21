21 марта 2018, 17:05
Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class
Компания Mercedes рассказала о рестайлинговых двухдверках С-Class: кабриолете и купе. Их дебют ожидается на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера седана и универсала прошла на Женевской выставке. Продажи обновленной линейки С-Class стартуют летом нынешнего года.
Поскольку седан и универсал мы уже видели, неожиданностей ждать не пришлось. Купе и кабриолет получил освеженную внешность, а светодиодные фары теперь входят в пакет стандартного оснащения. За доплату можно получить матричные. В салоне появилась цифровая приборная панель и модернизированная информационно-развлекательная система.
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Кроме того, версия C 220 d оснащается новым более мощным 2-литровым турбодизелем OM 654. Его отдача составляет 194 л.с., а максимальный крутящий момент - 400 Нм. Более эффективная система очистки выхлопа позволяет вписаться в экологический стандарт Евро-6d.
Обновленный С-Class получил систему автопилота, устанавливаемую на старшие модели Mercedes. В состав комплекса входят камеры и радары, которые следят за ситуацией на дороге, помогают парковаться и избегать столкновений.
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