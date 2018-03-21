21 марта 2018, 17:05

Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class

Компания Mercedes рассказала о рестайлинговых двухдверках С-Class: кабриолете и купе. Их дебют ожидается на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера седана и универсала прошла на Женевской выставке. Продажи обновленной линейки С-Class стартуют летом нынешнего года.
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  Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class
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Поскольку седан и универсал мы уже видели, неожиданностей ждать не пришлось. Купе и кабриолет получил освеженную внешность, а светодиодные фары теперь входят в пакет стандартного оснащения. За доплату можно получить матричные. В салоне появилась цифровая приборная панель и модернизированная информационно-развлекательная система. 

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На смену 2-литровому турбомотору пришел агрегат объемом 1,5 литра. Мощность осталась на прежнем уровне – 184 лошадиные силы. Двигатель входит в состав гибридной силовой установки. В сочетании с надстройкой из 48-вольтовой батареи и генератора EQ Boost автомобилю при резком ускорении добавляется 14 «лошадей». Благодаря этому гибрид набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Чуть позже автомобили могут получить 2-литровые моторы серии M264 от E-класса. Ими оснастят версии C 250 и C 300. Рестайлинговый Mercedes-AMG C 43 4Matic получил форсированный до 390 лошадиных сил мотор 3.0. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.

Кроме того, версия C 220 d оснащается новым более мощным 2-литровым турбодизелем OM 654. Его отдача составляет 194 л.с., а максимальный крутящий момент - 400 Нм. Более эффективная система очистки выхлопа позволяет вписаться в экологический стандарт Евро-6d.

Обновленный С-Class получил систему автопилота, устанавливаемую на старшие модели Mercedes. В состав комплекса входят камеры и радары, которые следят за ситуацией на дороге, помогают парковаться и избегать столкновений. 

Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес С класса
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Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
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BorodaRU
Отзыв о Mercedes Benz C-класс 2004 года
. очень резвый и экономичный мерседес. супер семейный авто. комфортабельный удобный раскладывающие задние сиденья.
lelik1980
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Mercedes обновил купе и кабриолет С-Class
Поскольку седан и универсал мы уже видели, неожиданностей ждать не пришлось. Купе и кабриолет получил освеженную внешность, а светодиодные фары теперь входят в пакет стандартного оснащения. За доплату можно получить матричные. В салоне появилась цифровая приборная панель и модернизированная информационно-развлекательная система. {{material_122545}}На смену 2-литровому турбомотору пришел агрегат объемом 1,5 литра. Мощность осталась на прежнем уровне – 184 лошадиные силы. Двигатель входит в состав гибридной силовой установки. В сочетании с надстройкой из 48-вольтовой батареи и генератора EQ Boost автомобилю при резком ускорении добавляется 14 «лошадей». Благодаря этому гибрид набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Чуть позже автомобили могут получить 2-литровые моторы серии M264 от E-класса. Ими оснастят версии C 250 и C 300. Рестайлинговый Mercedes-AMG C 43 4Matic получил форсированный до 390 лошадиных сил мотор 3.0. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.Кроме того, версия C 220 d оснащается новым более мощным 2-литровым турбодизелем OM 654. Его отдача составляет 194 л.с., а максимальный крутящий момент - 400 Нм. Более эффективная система очистки выхлопа позволяет вписаться в экологический стандарт Евро-6d.Обновленный С-Class получил систему автопилота, устанавливаемую на старшие модели Mercedes. В состав комплекса входят камеры и радары, которые следят за ситуацией на дороге, помогают парковаться и избегать столкновений. 
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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