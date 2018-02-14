14 февраля 2018, 16:57

Mercedes обновил С-Class

Компания Mercedes-Benz поделилась информацией об обновленном С-Class. Автомобиль стал более технологичным и безопасным и приобрел черты премиального класса. Со всех сторон новинку можно будет рассмотреть на мотор-шоу в Женеве.
^
  Mercedes обновил С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил С-Class Mercedes C-класс Mercedes обновил С-Class
5
фото
  
Mercedes C-класс
Выпускается с 1982 г.
Новый от 2 160 000 до 3 290 000 Р
Отзывов: 8
Дизайн седана и универсала семейства C-Class выполнен в стиле старших братьев Е- и S-Class. Обновленные автомобили получили светодиодную оптику. Каждая фара головного света состоит из 84 автономных LED-элементов. Изменилась решетка радиатора и бамперы, появились спортивные воздухозаборники. Главная новинка в интерьере – сенсорное рулевой колесо. После рестайлинга руль C-класса обзавелся сенсорными панелями, как у старших моделей немецкой марки. С помощью этих миниатюрных тачпадов можно управлять информационно-развлекательной системой и цифровой панелью приборов. Последняя доступна в виде опции.

Список электронных помощников расширился после обновления. Многочисленные камеры и радары будут сканировать пространство вокруг автомобиля и следить за дорожной ситуацией. Система предупредит о приближении велосипедистов и пешеходов, просканирует слепые зоны, применит экстренное торможение в аварийной ситуации. А система автоматической парковки сама припаркует автомобиль. Водитель может руководить процессом на расстоянии при помощи смартфона. Также автомобиль получил адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку для телефонов.

В моторную гамму обновленного С-Class входят турбированные бензиновые двигатели, дизели и гибридные установки. Новым для модели стал 2,0-литровый дизельный мотор, форсированный до 255 л.с. Также Mercedes-Benz привезет в Женеву «заряженный» седан AMG GT. Его технические характеристики пока не раскрываются.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес С класса
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
Mercedes-Benz C-Class нового поколения засветился во время тестов
Даймлер-бенц, Мерседес, Брабус, Майбах, АМГ и все производные торговые марки и модели, никогда в рекламе не нуждались. Высшая оценка спецами от Топ-Гир - автомобиль времен и народов. Самая консервативная компания по внедрению новинок, всегда остается законодателем моды в автомобилестроении, все новое ...
BorodaRU
Отзыв о Mercedes Benz C-класс 2004 года
. очень резвый и экономичный мерседес. супер семейный авто. комфортабельный удобный раскладывающие задние сиденья.
lelik1980
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes C-класс
Объявления о продаже Mercedes C-класс
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 45 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes обновил С-Class
{{model_808}}Дизайн седана и универсала семейства C-Class выполнен в стиле старших братьев Е- и S-Class. Обновленные автомобили получили светодиодную оптику. Каждая фара головного света состоит из 84 автономных LED-элементов. Изменилась решетка радиатора и бамперы, появились спортивные воздухозаборники. Главная новинка в интерьере – сенсорное рулевой колесо. После рестайлинга руль C-класса обзавелся сенсорными панелями, как у старших моделей немецкой марки. С помощью этих миниатюрных тачпадов можно управлять информационно-развлекательной системой и цифровой панелью приборов. Последняя доступна в виде опции.Список электронных помощников расширился после обновления. Многочисленные камеры и радары будут сканировать пространство вокруг автомобиля и следить за дорожной ситуацией. Система предупредит о приближении велосипедистов и пешеходов, просканирует слепые зоны, применит экстренное торможение в аварийной ситуации. А система автоматической парковки сама припаркует автомобиль. Водитель может руководить процессом на расстоянии при помощи смартфона. Также автомобиль получил адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку для телефонов.В моторную гамму обновленного С-Class входят турбированные бензиновые двигатели, дизели и гибридные установки. Новым для модели стал 2,0-литровый дизельный мотор, форсированный до 255 л.с. Также Mercedes-Benz привезет в Женеву «заряженный» седан AMG GT. Его технические характеристики пока не раскрываются.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Смоленск Анапа Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG