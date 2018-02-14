14 февраля 2018, 16:57
Mercedes обновил С-Class
Компания Mercedes-Benz поделилась информацией об обновленном С-Class. Автомобиль стал более технологичным и безопасным и приобрел черты премиального класса. Со всех сторон новинку можно будет рассмотреть на мотор-шоу в Женеве.
Mercedes C-класс
Выпускается с 1982 г.
Новый от 2 160 000 до 3 290 000 Р
Отзывов: 8
Список электронных помощников расширился после обновления. Многочисленные камеры и радары будут сканировать пространство вокруг автомобиля и следить за дорожной ситуацией. Система предупредит о приближении велосипедистов и пешеходов, просканирует слепые зоны, применит экстренное торможение в аварийной ситуации. А система автоматической парковки сама припаркует автомобиль. Водитель может руководить процессом на расстоянии при помощи смартфона. Также автомобиль получил адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку для телефонов.
В моторную гамму обновленного С-Class входят турбированные бензиновые двигатели, дизели и гибридные установки. Новым для модели стал 2,0-литровый дизельный мотор, форсированный до 255 л.с. Также Mercedes-Benz привезет в Женеву «заряженный» седан AMG GT. Его технические характеристики пока не раскрываются.
Читайте по теме
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Читайте по теме
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Даймлер-бенц, Мерседес, Брабус, Майбах, АМГ и все производные торговые марки и модели, никогда в рекламе не нуждались. Высшая оценка спецами от Топ-Гир - автомобиль времен и народов. Самая консервативная компания по внедрению новинок, всегда остается законодателем моды в автомобилестроении, все новое ...
. очень резвый и экономичный мерседес. супер семейный авто. комфортабельный удобный раскладывающие задние сиденья.
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное