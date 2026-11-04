Зачем инженеры Mercedes встроили ChatGPT в C-Класс и почему обновленный седан стал в разы тише?

Мощнее суперкара, но с багажником от малолитражки: почему новый гибрид от Mercedes вызвал споры

В версии C 400 e запас хода на электротяге по циклу WLTP достигает 109 км, а мощность составляет 394 л.с. После обновления C-Класс получил доработанную шумоизоляцию и новое оформление передней части. Цены начинаются с 48 844 евро.

В версии C 400 e запас хода на электротяге по циклу WLTP достигает 109 км, а мощность составляет 394 л.с. После обновления C-Класс получил доработанную шумоизоляцию и новое оформление передней части. Цены начинаются с 48 844 евро.

У Mercedes-Benz C 400 e запас хода на электротяге по циклу WLTP достигает 109 км. Подзаряжаемый бензиновый гибрид с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л развивает 394-395 л.с. и 650 Нм, а его аккумулятор можно пополнить на станции постоянного тока мощностью до 55 кВт. Емкость батареи составляет около 19,5 кВт·ч, из которых примерно 19 кВт·ч доступны для движения. Зарядка переменным током поддерживается мощностью до 11 кВт. Для этой версии заявлен электрический пробег до 109 км по циклу EAER/WLTP; в отдельных национальных спецификациях показатель составляет 106-107 км. Именно гибридная техника стала самой заметной частью обновления C-Класса, который Mercedes модернизировал к середине жизненного цикла.

У нынешнего поколения W 206 за плечами около пяти лет. На фоне электрической версии C-Класса оно стало выглядеть устаревшим, поэтому рестайлинг затронул внешность, салон и настройки комфорта. Однако в гамме остаются бензиновые и дизельные моторы, а также подключаемые гибриды C 300 e, C 300 e 4MATIC и C 400 e 4MATIC. Электрические версии C-Класса относятся к отдельной модельной линии.

Тише в салоне и заметнее передняя часть

Главное практическое изменение слышно в движении: Mercedes доработал шумоизоляцию, зеркала, уплотнение ветрового стекла и крепление выпускной системы. Даже четырехцилиндровые двигатели стали тише, а подключаемый гибрид почти бесшумно трогается на электротяге. Доработки заметны в повседневной езде, хотя изменения не ограничились косметикой.

Решетка радиатора стала крупнее и получила хромированную рамку с подсветкой по контуру. Опциональная система Digital Light использует Micro-LED и более мощный чип: по данным Mercedes, она освещает на 40% больше площади и потребляет до 50% меньше энергии. Firmenauto также сообщает об увеличении площади освещения примерно на 40% и сокращении энергопотребления до 50%. Система адаптирует световой поток к траектории движения, освещению и дорожной обстановке. В США и Китае подсвечивается также центральная звезда, тогда как в Европе это запрещено.

Под капотом остаются двухлитровые турбомоторы с четырьмя цилиндрами. Бензиновые и дизельные версии - мягкие гибриды: стартер-генератор встроен в девятиступенчатую автоматическую коробку, возвращает энергию при торможении и отключает двигатель накатом. При разгоне он добавляет до 23 л.с. и 205 Нм. Бензиновому мотору помогает электрический нагнетатель, а функция Overboost на 20 секунд обеспечивает еще 27 л.с. Все двигатели подготовлены к норме Euro 7.

В описании базового бензинового исполнения указаны 178 л.с. (130 кВт), 250 Нм и разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды. Для C 200 Avantgarde в технических данных приведены другие показатели мощности: 200 л.с. (147 кВт). У этой версии задний привод, максимальная скорость 232 км/ч и комбинированный расход 6,2 л/100 км по WLTP. Опциональная подруливающая задняя ось поворачивает колеса на угол до 2,5 градуса.

Оснащение и цены

Перед водителем находятся цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и вертикальный центральный экран на 11,9 дюйма. Работает четвертое поколение MBUX с ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. Голосовой помощник может искать музыку, рассказывать о достопримечательностях по маршруту и отвечать на вопросы о погоде в поездке или курсах акций.

На руле появились привычные физические клавиши и ролики с отчетливой обратной связью. Через обновления по воздуху и магазин приложений можно будет за отдельную плату добавлять функции, включая сигнализацию и системы помощи водителю. Есть автоматический задний ход по части недавно пройденного вперед маршрута. Опциональная аудиосистема Burmester подстраивает звучание под занятые места по датчикам замков ремней, а пакет Air-Balance ароматизирует салон.

В седане багажник вмещает 455 литров, в универсале при сложенном заднем ряде - до 1510 литров. Подключаемые гибриды теряют часть объема из-за батареи: у C 400 e остается 315 литров. Его масса без нагрузки составляет 2140 кг против 1705 кг у C 200. Для задних пассажиров места достаточно двоим, хотя ноги нельзя вытянуть так же свободно, как в более длинной электрической C-Классе.

Аккумулятор гибридов имеет около 20 кВт·ч полезной емкости: в таблице для C 400 e указаны 19,5 кВт·ч нетто и 25,4 кВт·ч брутто. Зарядка переменным током доступна мощностью от 1,8 до 11 кВт, постоянным - до 55 кВт. Mercedes заявляет заряд от 10 до 80% за 30 минут. Суммарная мощность системы достигает 394 л.с., а полный привод 4MATIC дает возможность C 400 e разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды. В европейских спецификациях отдельно указаны мощность двигателя внутреннего сгорания и электромотора: у C 400 e это 190 и 100 кВт соответственно, у C 300 e - 160 и 100 кВт. Заявленные значения компонентов не следует складывать напрямую: системную мощность определяют по отдельной сертификационной методике.

Продажи в Европе уже начались. C 200 Avantgarde 9G-TRONIC оценен от 48 844 евро, C 200 d Avantgarde 9G-TRONIC - от 53 336 евро, а C 400 e Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC - от 73 548 евро. Дизельный C 200 d развивает 186 л.с. и 380 Нм, расходует 4,5 л/100 км по WLTP и разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды. Его багажник вмещает 455 литров.

Для C 200 d указаны выбросы CO₂ 117 г/км и масса 1805 кг. У C 200 эти значения составляют 141 г/км и 1705 кг. Гибриду C 400 e соответствуют 48 г/км, расход 2,1 л/100 км и 15,8 кВт·ч/100 км, а также электрический пробег 109 км по WLTP. Максимальная скорость C 400 e - 240 км/ч; у C 200 d - 228 км/ч.

Все три версии имеют длину 4766 мм и ширину 1820 мм. Высота седанов C 200 и C 200 d составляет 1438 мм, у C 400 e - 1442 мм. Для каждой указаны двухлетняя гарантия и тормозная буксировка до 1800 кг при нагрузке 12%; без тормозов предел равен стандартным 750 кг. C 200 d и C 400 e допускают загрузку 545 и 530 кг соответственно.

К слову, C-Класс остается моделью с несколькими типами кузова и силовых установок: седан и универсал сочетаются с бензиновыми, дизельными либо подключаемыми гибридными версиями. В обновленной гамме эта схема сохранена. Подробный тест прежнего Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 9G-TRONIC доступен в формате PDF. Электрическая C-Класс выделена в отдельную модельную линию: для нее заявлены 800-вольтовая архитектура, аккумулятор полезной емкостью 94 кВт·ч, мощность 360 кВт (489 л.с.), крутящий момент 800 Нм и запас хода до 452 миль, или примерно 727 км, по WLTP. Указанная Firmenauto стартовая цена этой электрической версии - 54 055 евро без НДС.