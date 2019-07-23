Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
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Власти Германии выдали музею Mercedes-Benz в Штутгарте разрешение на полноценную эксплуатацию автоматической парковки. Посетитель может при помощи мобильного приложения передать управление автомобилем интеллектуальной системе парковки, которая проконтролирует движение машины до выделенного места, а затем по запросу вернет ее владельцу.
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Территория беспилотного гаража оснащена множеством датчиков и камер, отслеживающих все объекты в его пределах. Система взаимодействует с электроникой автомобиля, давая ему пошаговые команды. В Mercedes-Benz не уточнили, какие именно модели могут воспользоваться автономной парковкой. Но, разумеется, это только современные автомобили и, по всей видимости, это только автомобили концерна Daimler.
Подобная схема автоматической парковки используется впервые. Но в мире существуют и другие подходы. Например, в аэропортах Дюссельдорфа, Лондона и Лиона работает система автоматической парковки с использованием беспилотных роботов-платформ, которые перевозят автомобили без участия людей. А во многих серийных автомобилях уже сейчас внедрена функция автопарковщика, который сам ставит автомобиль на свободное парковочное место.
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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