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23 июля 2019, 17:16

Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку

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Власти Германии выдали музею Mercedes-Benz в Штутгарте разрешение на полноценную эксплуатацию автоматической парковки. Посетитель может при помощи мобильного приложения передать управление автомобилем интеллектуальной системе парковки, которая проконтролирует движение машины до выделенного места, а затем по запросу вернет ее владельцу.
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
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Новая система беспилотной парковки была разработана компаниями Mercedes-Benz и Bosch. Ее тестирование началось в 2015 году. Сначала испытания проходили в закрытом режиме. Затем в беспилотный гараж допустили обычных автовладельцев, но за рулем для подстраховки всегда находился водитель. Сейчас по результатам тестирования власти разрешили эксплуатацию автоматической парковки в обычном режиме.

Территория беспилотного гаража оснащена множеством датчиков и камер, отслеживающих все объекты в его пределах. Система взаимодействует с электроникой автомобиля, давая ему пошаговые команды. В Mercedes-Benz не уточнили, какие именно модели могут воспользоваться автономной парковкой. Но, разумеется, это только современные автомобили и, по всей видимости, это только автомобили концерна Daimler.

Подобная схема автоматической парковки используется впервые. Но в мире существуют и другие подходы. Например, в аэропортах Дюссельдорфа, Лондона и Лиона работает система автоматической парковки с использованием беспилотных роботов-платформ, которые перевозят автомобили без участия людей. А во многих серийных автомобилях уже сейчас внедрена функция автопарковщика, который сам ставит автомобиль на свободное парковочное место. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes оформил разрешение на первую в мире беспилотную парковку
{{material_125640}}Новая система беспилотной парковки была разработана компаниями Mercedes-Benz и Bosch. Ее тестирование началось в 2015 году. Сначала испытания проходили в закрытом режиме. Затем в беспилотный гараж допустили обычных автовладельцев, но за рулем для подстраховки всегда находился водитель. Сейчас по результатам тестирования власти разрешили эксплуатацию автоматической парковки в обычном режиме.Территория беспилотного гаража оснащена множеством датчиков и камер, отслеживающих все объекты в его пределах. Система взаимодействует с электроникой автомобиля, давая ему пошаговые команды. В Mercedes-Benz не уточнили, какие именно модели могут воспользоваться автономной парковкой. Но, разумеется, это только современные автомобили и, по всей видимости, это только автомобили концерна Daimler.Подобная схема автоматической парковки используется впервые. Но в мире существуют и другие подходы. Например, в аэропортах Дюссельдорфа, Лондона и Лиона работает система автоматической парковки с использованием беспилотных роботов-платформ, которые перевозят автомобили без участия людей. А во многих серийных автомобилях уже сейчас внедрена функция автопарковщика, который сам ставит автомобиль на свободное парковочное место. 
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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