Неожиданный дефект в новых кроссоверах Mercedes — что не так с задним ремнем? Подробности — внутри

2 января 2026, 07:01
Mercedes отзывает GLE 350 4MATIC 2025–2026 из-за ошибки с ремнем безопасности
В США выявлен дефект в заднем центральном ремне безопасности у Mercedes GLE 350 4MATIC 2025 и 2026 годов. Проблема касается только автомобилей, собранных в Алабаме. Водителям стоит быть внимательнее при эксплуатации. Производитель уже начал отзывную кампанию. Подробности - в материале.
Mercedes-Benz в США инициировал масштабную отзывную кампанию для кроссоверов GLE 350 4MATIC модельных годов 2025 и 2026. Причина отзыва — заводская ошибка, связанная с задним центральным ремнем безопасности.
На заводе в Таскалусе (штат Алабама) на указанные модели был установлен ремень безопасности, не соответствующий необходимым стандартам для данного места в автомобиле. В случае аварии это может привести к недостаточному уровню защиты пассажира на заднем сиденье.
Под отзыв попали исключительно автомобили в комплектации GLE 350 4MATIC. Производитель уже начал рассылку уведомлений владельцам. Дилерские центры получили инструкции по замене дефектных ремней на корректные. Все работы будут проведены бесплатно.
Подобные случаи, касающиеся ключевых элементов безопасности, в последние годы не редкость даже среди производителей премиум-сегмента. Они свидетельствуют о том, что ошибки сборки возможны на любом производстве, особенно при глобальном выпуске моделей.
Отзывная кампания Mercedes-Benz демонстрирует важность оперативного реагирования на обнаруженные недочеты и приоритет безопасности пассажиров.
