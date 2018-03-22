Mercedes отзывает в России еще 12 тысяч автомобилей
Российское представительство Mercedes расширило действие объявленной ранее отзывной кампании еще на 3 модели. В феврале из-за дефекта подушек безопасности на дилерские станции пригласили почти 1,5 тысячи минивенов V-Class. Сейчас к ним добавили еще более 12 тысяч автомобилей E-Class, C-Class и GLE.
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Поэтому в ближайшее время всех владельцев автомобилей C-Class, E-Class и GLE, проданных в 2011 – 2017 годах, пригласят приехать к дилеру на диагностику. Технические специалисты Mercedes осмотрят состояние токопроводящих дорожек в блоке подрулевых переключателей и заземление рулевой колонки. При необходимости они бесплатно отремонтируют колонку и установят дополнительный уплотнитель.
Владельцы указанных автомобилей могут сверить VIN-номер со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться в дилерский сервис на диагностику.
Неисправность рулевой колонки носит глобальный характер. Компания Mercedes уже отозвала по всему миру около миллиона автомобилей разных моделей и годов выпуска. Ранее мы сообщали об отзыве в России 1480 минивенов V-Class, а также 6 639 автомобилей от А-Сlass до GLC-Class.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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