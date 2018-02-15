Mercedes отзывает в России минивены V-Class
Компания Mercedes-Benz объявила сервисную кампанию на минивены V-Class. В России под действие отзыва подпадают 1 480 автомобилей. Причина – дефект подушки безопасности.
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В России стартует очередная отзывная кампания. На этот раз на сервис отправят 887 внедорожников Mercedes-Benz ...Читать далее
Дело в том, что при повреждении токопроводящих дорожек в блоке подрулевых переключателей и одновременном слабом заземлении рулевой колонки может произойти разряд статического электричества, который спровоцирует срабатывание подушки. Для устранения этого дефекта, специалисты сервисного центра установят на рулевой вал дополнительную перемычку, а при необходимости заменят предохранительное кольцо модуля рулевой колонки. Все работы проведут абсолютно бесплатно.
В ближайшее время владельцы минивенов получат официальное приглашение посетить дилерский сервис. Кроме того, на сайте Росстандарта можно самостоятельно сверить со списком VIN-номер своего автомобиля.
В январе Mercedes-Benz по той же причине уже отзывал в нашей стране сразу 6 моделей от А-Сlass до GLC-Class, проданные в 2012 – 2014 годах. Тогда сервисная акция затронула более 6,5 тысяч автомобилей. А в декабре прошлого года из-за дефекта блока системы стабилизации в России были отозваны 887 внедорожников G-Class.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes V-класс V 200 CDI
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/6
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|136
|Объем двигателя
|2143
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|7.7
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|6,1
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я доволен всем, что у него есть.Классный аппарат.
хороший автомобиль, прекрасный салон, комфортен удобен, не очень приятен в сервисе, проблема найти хороший, но за адекватные деньги! но такой один у нас есть, прекрасные мастера по CDi даже дилер делает хуже! кто его знает тот наверное меня понимает, есть свои неудобства, саляра зимой мерзнет, но у меня ...
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
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