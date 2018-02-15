15 февраля 2018, 09:15

Mercedes отзывает в России минивены V-Class

Компания Mercedes-Benz объявила сервисную кампанию на минивены V-Class. В России под действие отзыва подпадают 1 480 автомобилей. Причина – дефект подушки безопасности.
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В России стартует очередная отзывная кампания. На этот раз на сервис отправят 887 внедорожников Mercedes-Benz ...
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Отзывная кампания касается только автомобилей, реализованных в 2014 – 2015 годах. Немецкий автопроизводитель выяснил, что при определенных обстоятельствах подушка водителя может сработать по ошибке. Соответствующее уведомление появилось на сайте Росстандарта. 

Дело в том, что при повреждении токопроводящих дорожек в блоке подрулевых переключателей и одновременном слабом заземлении рулевой колонки может произойти разряд статического электричества, который спровоцирует срабатывание подушки. Для устранения этого дефекта, специалисты сервисного центра установят на рулевой вал дополнительную перемычку, а при необходимости заменят предохранительное кольцо модуля рулевой колонки. Все работы проведут абсолютно бесплатно.

В ближайшее время владельцы минивенов получат официальное приглашение посетить дилерский сервис. Кроме того, на сайте Росстандарта можно самостоятельно сверить со списком VIN-номер своего автомобиля.

В январе Mercedes-Benz по той же причине уже отзывал в нашей стране сразу 6 моделей от А-Сlass до GLC-Class, проданные в 2012 – 2014 годах. Тогда сервисная акция затронула более 6,5 тысяч автомобилей. А в декабре прошлого года из-за дефекта блока системы стабилизации в России были отозваны 887 внедорожников G-Class.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes V-класс V 200 CDI
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2015
Кузовминивэн
Количество дверей/мест5/6
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин136
Объем двигателя2143
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл7.7
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6,1
ТопливоДТ
Все характеристики
Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес V-class
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Отзывы по теме
Отзыв о Mercedes-Benz V-класс 1996 года
Я доволен всем, что у него есть.Классный аппарат.
aleksey67
Отзыв о Mercedes-Benz V-klassen 1999 года
хороший автомобиль, прекрасный салон, комфортен удобен, не очень приятен в сервисе, проблема найти хороший, но за адекватные деньги! но такой один у нас есть, прекрасные мастера по CDi даже дилер делает хуже! кто его знает тот наверное меня понимает, есть свои неудобства, саляра зимой мерзнет, но у меня ...
mirrex
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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Mercedes отзывает в России минивены V-Class
{{material_122109}}Отзывная кампания касается только автомобилей, реализованных в 2014 – 2015 годах. Немецкий автопроизводитель выяснил, что при определенных обстоятельствах подушка водителя может сработать по ошибке. Соответствующее уведомление появилось на сайте Росстандарта. Дело в том, что при повреждении токопроводящих дорожек в блоке подрулевых переключателей и одновременном слабом заземлении рулевой колонки может произойти разряд статического электричества, который спровоцирует срабатывание подушки. Для устранения этого дефекта, специалисты сервисного центра установят на рулевой вал дополнительную перемычку, а при необходимости заменят предохранительное кольцо модуля рулевой колонки. Все работы проведут абсолютно бесплатно.В ближайшее время владельцы минивенов получат официальное приглашение посетить дилерский сервис. Кроме того, на сайте Росстандарта можно самостоятельно сверить со списком VIN-номер своего автомобиля.В январе Mercedes-Benz по той же причине уже отзывал в нашей стране сразу 6 моделей от А-Сlass до GLC-Class, проданные в 2012 – 2014 годах. Тогда сервисная акция затронула более 6,5 тысяч автомобилей. А в декабре прошлого года из-за дефекта блока системы стабилизации в России были отозваны 887 внедорожников G-Class.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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