22 июня 2018, 09:37

Mercedes построил экстремальный армейский «Гелик»

Компания Mercedes-Benz представила в Париже на выставке военной спецтехники Eurosatory особую многоцелевую версию G-Class – Mercedes-Benz MRV 6.2. У полноприводного внедорожника нет ни стекол, ни дверей, только каркас безопасности и тентовая крыша.
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Mercedes построил экстремальный армейский «Гелик» Mercedes G
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Новая версия G-Class представляет собой продолжение проекта милитари-внедорожников от Mercedes-Benz. Два года назад компания представила легкий «броневик» LAPV 6.1. Как и предшественник, нынешний MRV 6.2 построен на базе G-Class 461-ой серии. Размер колесной базы равен 3 428 мм. Дорожный просвет увеличен до 412 мм благодаря использованию портальных мостов. 

Инженеры Mercedes усилии подвеску, теперь на каждое колесо приходится по два амортизатора. Внедорожник получил 18-дюймовые колесные диски, обутые в шины размерностью 305/80. Максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 1 метра. Углы въезда/съезда составляют, соответственно, 40 и 42 градуса.

Автомобиль оснащен стандартным 3-литровым дизельным V6 мощностью 185 л.с. (400 Нм), который сочетается с 5-диапазонным «автоматом» и 2-ступенчатой раздаточной коробкой передач. Двигатель адаптирован к работе на низкокачественном военном топливе. В этом случае экологический класс машины соответствует Euro 3.

В салоне многоцелевого Mercedes-Benz MRV 6.2 установлены кресла-ковши. Всего на борту могут разместиться до 6 человек. В качестве опции можно «дозаказать» бронирование нижней части кузова и днища. Как уверяет автопроизводитель, внедорожник полностью готов к серийному производству.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес Г класс
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Николай
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
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Mercedes построил экстремальный армейский «Гелик»
{{material_123585}}Новая версия G-Class представляет собой продолжение проекта милитари-внедорожников от Mercedes-Benz. Два года назад компания представила легкий «броневик» LAPV 6.1. Как и предшественник, нынешний MRV 6.2 построен на базе G-Class 461-ой серии. Размер колесной базы равен 3 428 мм. Дорожный просвет увеличен до 412 мм благодаря использованию портальных мостов. Инженеры Mercedes усилии подвеску, теперь на каждое колесо приходится по два амортизатора. Внедорожник получил 18-дюймовые колесные диски, обутые в шины размерностью 305/80. Максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 1 метра. Углы въезда/съезда составляют, соответственно, 40 и 42 градуса.Автомобиль оснащен стандартным 3-литровым дизельным V6 мощностью 185 л.с. (400 Нм), который сочетается с 5-диапазонным «автоматом» и 2-ступенчатой раздаточной коробкой передач. Двигатель адаптирован к работе на низкокачественном военном топливе. В этом случае экологический класс машины соответствует Euro 3.В салоне многоцелевого Mercedes-Benz MRV 6.2 установлены кресла-ковши. Всего на борту могут разместиться до 6 человек. В качестве опции можно «дозаказать» бронирование нижней части кузова и днища. Как уверяет автопроизводитель, внедорожник полностью готов к серийному производству.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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