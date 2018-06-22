22 июня 2018, 09:37
Mercedes построил экстремальный армейский «Гелик»
Компания Mercedes-Benz представила в Париже на выставке военной спецтехники Eurosatory особую многоцелевую версию G-Class – Mercedes-Benz MRV 6.2. У полноприводного внедорожника нет ни стекол, ни дверей, только каркас безопасности и тентовая крыша.
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Инженеры Mercedes усилии подвеску, теперь на каждое колесо приходится по два амортизатора. Внедорожник получил 18-дюймовые колесные диски, обутые в шины размерностью 305/80. Максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 1 метра. Углы въезда/съезда составляют, соответственно, 40 и 42 градуса.
Автомобиль оснащен стандартным 3-литровым дизельным V6 мощностью 185 л.с. (400 Нм), который сочетается с 5-диапазонным «автоматом» и 2-ступенчатой раздаточной коробкой передач. Двигатель адаптирован к работе на низкокачественном военном топливе. В этом случае экологический класс машины соответствует Euro 3.
В салоне многоцелевого Mercedes-Benz MRV 6.2 установлены кресла-ковши. Всего на борту могут разместиться до 6 человек. В качестве опции можно «дозаказать» бронирование нижней части кузова и днища. Как уверяет автопроизводитель, внедорожник полностью готов к серийному производству.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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