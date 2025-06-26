Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика

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Концепт AMG GT XX демонстрирует не только мощь, но и технологичность: он оснащен тремя компактными аксиальными электромоторами (общая отдача – более 1358 л.с.), которые позволяют развивать до 360 км/ч. Особенностью автомобиля стала уникальная аэродинамическая форма. Он получил вертикальные воздухозаборники, скрытые ручки дверей, активное антикрыло и оригинальную решетку радиатора, которая почти полностью перекрывает переднюю часть машины.

Также привлекают внимание колесные диски с активными лопатками, регулирующими поток воздуха, и светодиодная панель MBUX Fluid Light Panel на заднем бампере, способная отображать текст и анимацию. В головной оптике установлены внешние динамики, имитирующие звук ДВС. Он напоминает рев V8, хотя сам автомобиль полностью электрический.

Фото: Mercedes-AMG

Интерьер выдержан в минималистичном спортивном стиле: цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система на 14 дюймов и компактное рулевое колесо в стиле AMG One. Сиденья изготовлены из карбона, пол – из переработанных материалов, а обивка – из синтетической кожи с использованием переработанного каучука и биополимеров. Отдельно стоит отметить подсветку в виде оранжевых трубок на центральной консоли, напоминающих силовые кабели. Общий стиль – спортивный футуризм, созданный для скорости, а не для роскоши.

Фото: Mercedes-AMG

Под капотом – инновационная батарея NCMA (никель, кобальт, марганец, алюминий) энергоемкостью 300 Вт-ч/кг, которая позволяет заряжаться до 400 км пробега за 5 минут при использовании станции мощностью 850 кВт. Батарея имеет жидкостное охлаждение, где охлаждающая жидкость проходит через каждый элемент отдельно, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных условиях. Три мотора расположены так, чтобы максимально эффективно распределить мощность между осями и реализовать продвинутую систему векторизации крутящего момента.

Фото: Mercedes-AMG

Mercedes пока не раскрывает данные по запасу хода и разгону до 100 км/ч, но уже понятно: AMG GT XX – это не просто эксперимент, а полноценный сигнал рынку. Компания не только развивает свою электрическую стратегию, но и меняет представление о том, как может выглядеть и звучать спортивный электромобиль. Проект AMG.EA станет основой для новых моделей, которые будут представлены в 2026 году.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р )

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