Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Также привлекают внимание колесные диски с активными лопатками, регулирующими поток воздуха, и светодиодная панель MBUX Fluid Light Panel на заднем бампере, способная отображать текст и анимацию. В головной оптике установлены внешние динамики, имитирующие звук ДВС. Он напоминает рев V8, хотя сам автомобиль полностью электрический.
Интерьер выдержан в минималистичном спортивном стиле: цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система на 14 дюймов и компактное рулевое колесо в стиле AMG One. Сиденья изготовлены из карбона, пол – из переработанных материалов, а обивка – из синтетической кожи с использованием переработанного каучука и биополимеров. Отдельно стоит отметить подсветку в виде оранжевых трубок на центральной консоли, напоминающих силовые кабели. Общий стиль – спортивный футуризм, созданный для скорости, а не для роскоши.
Под капотом – инновационная батарея NCMA (никель, кобальт, марганец, алюминий) энергоемкостью 300 Вт-ч/кг, которая позволяет заряжаться до 400 км пробега за 5 минут при использовании станции мощностью 850 кВт. Батарея имеет жидкостное охлаждение, где охлаждающая жидкость проходит через каждый элемент отдельно, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных условиях. Три мотора расположены так, чтобы максимально эффективно распределить мощность между осями и реализовать продвинутую систему векторизации крутящего момента.
Mercedes пока не раскрывает данные по запасу хода и разгону до 100 км/ч, но уже понятно: AMG GT XX – это не просто эксперимент, а полноценный сигнал рынку. Компания не только развивает свою электрическую стратегию, но и меняет представление о том, как может выглядеть и звучать спортивный электромобиль. Проект AMG.EA станет основой для новых моделей, которые будут представлены в 2026 году.
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29.12.2023, 07:38
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Сегодня, 29 декабря, исполняется ровно 10 лет с того страшного дня на горнолыжном курорте во французских Альпах, который разделил жизнь легендарного пилота Формулы-1 и его семьи на две части.Читать далее
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Прокатная фирма отказалась выдать Mercedes-AMG чемпиону Формулы-1: он еще слишком молод для такой мощной машины
Курьезный случай произошел в Португалии с Максом Ферстаппеном, трехкратным чемпионом мира Формулы-1. Человеку, который отлично управляет мощными болидами, менеджеры прокатной конторы Sixt отказались выдать Mercedes-AMG GT, сославшись на его юный возраст.Читать далее
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