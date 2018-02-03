3 февраля 2018, 11:26

Mercedes представил новый A-Class

На закрытом мероприятии в Амстердаме Mercedes официально представил четвертое поколение хэтчбека A-Class. Автомобиль выполнен в новой стилистике компании. Он прибавил в размерах и стал технологичнее. Российские продажи Mercedes A-Class стартуют в марте.
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  Mercedes представил новый A-Class Mercedes A-класс Mercedes представил новый A-Class Mercedes A-класс Mercedes представил новый A-Class
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Mercedes A-класс
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 660 000 до 2 860 000 Р
Отзывов: 4
A-Class выпускается уже 10 лет. За это время по всему миру было продано 3 млн экземпляров. Модель очень важна для компании, поскольку для 70% ее покупателей это первый Мерседес в жизни. Новое поколение A-Class впечатляет не только современным дизайном и комфортом, но и функциональностью. Автомобиль получил премиальную систему автопилота, достойную S-Class. На основе данных, полученных от камер и радаров, электроника умеет распознавать пешеходов и велосипедистов, корректирует скорость при входе в крутой поворот, предвидит возможный удар сзади и активирует тормоза.

Мультимедийная система Mercedes-Benz User Experience (MBUX) способна распознавать обычную речь. Она активируется ключевой фразой «Hey, Mercedes». Роскошная приборная панель с двумя широкими дисплеями и минимумом кнопок позволяет забыть, что вы за рулем компакт-класса. Навигационная система с дополненной реальностью и проектор на лобовое стекло доступны опционально. Впервые в A-Class появится подогрев руля, анатомические сиденья с функцией массажа и вентиляция передних кресел.

Четвертое поколение A-Class стало длиннее – 4 419 мм (+127 мм), колесная база увеличилась до 2 729 мм (+30 мм), а объем багажника вырос до 370 литров (+29 л). Благодаря этому салон стал просторнее и шире. Здесь появилось множество дополнительных отсеков для мелочей, а в карманы боковых дверей теперь легко помещается 1,5-литровая бутылка воды.

Новый Mercedes A-Class будет доступен в трех модификациях:
 
А200 – бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра (163 л.с., 250 Нм). Расход в смешанном цикле 5,1 л/100 км.
A250 – бензиновый атмосферник объемом 2 литра (224 л.с., 350 Нм) 
A180d – дизельный турбомотор объемом 1,5 литра (116 л.с., 260 Нм)
Бензиновый турбомотор может сочетаться как с 6-ступенчатой МКПП, так и 7- диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Остальные два двигателя – только с роботизированной коробкой.

Прайс-лист на четвертое поколение Mercedes A-Class пообещали огласить в марте нынешнего года. Тогда же начнется прием заказов. Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров к июню.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes A-класс 180 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1595
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.6
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл5.7
ТопливоАИ-95
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Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes представил новый A-Class
{{model_1566}}A-Class выпускается уже 10 лет. За это время по всему миру было продано 3 млн экземпляров. Модель очень важна для компании, поскольку для 70% ее покупателей это первый Мерседес в жизни. Новое поколение A-Class впечатляет не только современным дизайном и комфортом, но и функциональностью. Автомобиль получил премиальную систему автопилота, достойную S-Class. На основе данных, полученных от камер и радаров, электроника умеет распознавать пешеходов и велосипедистов, корректирует скорость при входе в крутой поворот, предвидит возможный удар сзади и активирует тормоза.Мультимедийная система Mercedes-Benz User Experience (MBUX) способна распознавать обычную речь. Она активируется ключевой фразой «Hey, Mercedes». Роскошная приборная панель с двумя широкими дисплеями и минимумом кнопок позволяет забыть, что вы за рулем компакт-класса. Навигационная система с дополненной реальностью и проектор на лобовое стекло доступны опционально. Впервые в A-Class появится подогрев руля, анатомические сиденья с функцией массажа и вентиляция передних кресел.Четвертое поколение A-Class стало длиннее – 4 419 мм (+127 мм), колесная база увеличилась до 2 729 мм (+30 мм), а объем багажника вырос до 370 литров (+29 л). Благодаря этому салон стал просторнее и шире. Здесь появилось множество дополнительных отсеков для мелочей, а в карманы боковых дверей теперь легко помещается 1,5-литровая бутылка воды.Новый Mercedes A-Class будет доступен в трех модификациях: • А200 – бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра (163 л.с., 250 Нм). Расход в смешанном цикле 5,1 л/100 км.• A250 – бензиновый атмосферник объемом 2 литра (224 л.с., 350 Нм) • A180d – дизельный турбомотор объемом 1,5 литра (116 л.с., 260 Нм)Бензиновый турбомотор может сочетаться как с 6-ступенчатой МКПП, так и 7- диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Остальные два двигателя – только с роботизированной коробкой.Прайс-лист на четвертое поколение Mercedes A-Class пообещали огласить в марте нынешнего года. Тогда же начнется прием заказов. Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров к июню.
2018-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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