3 февраля 2018, 11:26
Mercedes представил новый A-Class
На закрытом мероприятии в Амстердаме Mercedes официально представил четвертое поколение хэтчбека A-Class. Автомобиль выполнен в новой стилистике компании. Он прибавил в размерах и стал технологичнее. Российские продажи Mercedes A-Class стартуют в марте.
Mercedes A-класс
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 660 000 до 2 860 000 Р
Отзывов: 4
Мультимедийная система Mercedes-Benz User Experience (MBUX) способна распознавать обычную речь. Она активируется ключевой фразой «Hey, Mercedes». Роскошная приборная панель с двумя широкими дисплеями и минимумом кнопок позволяет забыть, что вы за рулем компакт-класса. Навигационная система с дополненной реальностью и проектор на лобовое стекло доступны опционально. Впервые в A-Class появится подогрев руля, анатомические сиденья с функцией массажа и вентиляция передних кресел.
Четвертое поколение A-Class стало длиннее – 4 419 мм (+127 мм), колесная база увеличилась до 2 729 мм (+30 мм), а объем багажника вырос до 370 литров (+29 л). Благодаря этому салон стал просторнее и шире. Здесь появилось множество дополнительных отсеков для мелочей, а в карманы боковых дверей теперь легко помещается 1,5-литровая бутылка воды.
Новый Mercedes A-Class будет доступен в трех модификациях:
• А200 – бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра (163 л.с., 250 Нм). Расход в смешанном цикле 5,1 л/100 км.
• A250 – бензиновый атмосферник объемом 2 литра (224 л.с., 350 Нм)
• A180d – дизельный турбомотор объемом 1,5 литра (116 л.с., 260 Нм)
Бензиновый турбомотор может сочетаться как с 6-ступенчатой МКПП, так и 7- диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Остальные два двигателя – только с роботизированной коробкой.
Прайс-лист на четвертое поколение Mercedes A-Class пообещали огласить в марте нынешнего года. Тогда же начнется прием заказов. Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров к июню.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes A-класс 180 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|1595
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.6
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|5.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
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