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28 августа 2019, 11:24
Mercedes представил новый GLE Coupe
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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz рассказала о новом купе-кроссовере GLE Coupe, а заодно и о его «заряженной» версии от AMG-подразделения – GLE 53 Coupe. Дизайн новинки выдержан в духе «родственного» Mercedes GLE, представленного год назад.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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Салон GLE Coupe максимально унифицирован со стандартным GLE. Здесь также появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным экраном медиасистемы аналогичного размера. Спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой входят в базовой оснащение.
Европейским покупателям предложат две версии GLE Coupe с 2,9-литровой дизельной «шестеркой» (OM656): 350d 4Matic (272 л.с., 600 Нм) и 400d 4Matic (330 л.с., 700 Нм). Оба автомобиля оснащаются 9-диапазонной автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой подключаемого полного привода с муфтой на передней оси. «Заряженная» версия AMG GLE 53 Coupe отличается спортивным дизайном внутри и снаружи. Под капотом – 3-литровая рядная «шестерка» (M256) с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, которая выдает 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. На разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) такой кроссовер тратит 5,2 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч.
Базовый GLE Coupe оснащается пружинной подвеской, но покупатели могут заказать и пневматическую подвеску Airmatic или продвинутую E-Active Body Control. Для версии AMG GLE 53 Coupe пневмоподвеска AMG Ride Control+ входит в стандартное оснащение. Кроме того, 435-сильный кроссовер отличается спортивной системой рулевого управления, мощными тормозами и системой полного привода AMG Performance 4Matic+, которая обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента. Публике обе новинки покажут в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, причем их представят как модели 2021 года.
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Комментарии пользователей
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Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Я всегда нейтрально относился к русским машинам. Но новость о том, что такая элитная, самодостаточная марка автомобиля, как Mercedes-Benz соглашается на дополнения в виде тюнинга от нашего ателье вызывает гордость. Оказывается и мы что-то можем изобрести. Считаю, что данный набор только украшает машину ...
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