Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 августа 2019, 11:24

Mercedes представил новый GLE Coupe

  • 420
  • 0
Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz рассказала о новом купе-кроссовере GLE Coupe, а заодно и о его «заряженной» версии от AMG-подразделения – GLE 53 Coupe. Дизайн новинки выдержан в духе «родственного» Mercedes GLE, представленного год назад.
Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Mercedes представил новый GLE Coupe
Ранее мы писали
После долгой тизерной кампании Mercedes-Benz полностью рассекретил кроссовер GLE нового поколения. Автомобиль ...
Читать далее
Купе-кроссовер Mercedes GLE Coupe впервые вышел на рынок в 2015 году. Но поскольку «базовый» Mercedes GLE сменил поколение в сентябре 2018-го, компания позиционирует нынешнюю премьеру не как рестайлинг, а как новый GLE Coupe. Кроссовер немного прибавил в размерах: стал на 39 мм длиннее и на 7 мм шире, а его колесная база выросла на 20 мм. Багажник увеличился на символические 5 литров (до 655 литров), а при сложенных сидениях второго ряда на 70 литров (до 1 790 литров).

Салон GLE Coupe максимально унифицирован со стандартным GLE. Здесь также появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным экраном медиасистемы аналогичного размера. Спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой входят в базовой оснащение.

Европейским покупателям предложат две версии GLE Coupe с 2,9-литровой дизельной «шестеркой» (OM656): 350d 4Matic (272 л.с., 600 Нм) и 400d 4Matic (330 л.с., 700 Нм). Оба автомобиля оснащаются 9-диапазонной автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой подключаемого полного привода с муфтой на передней оси. «Заряженная» версия AMG GLE 53 Coupe отличается спортивным дизайном внутри и снаружи. Под капотом – 3-литровая рядная «шестерка» (M256) с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, которая выдает 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. На разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) такой кроссовер тратит 5,2 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч.

Базовый GLE Coupe оснащается пружинной подвеской, но покупатели могут заказать и пневматическую подвеску Airmatic или продвинутую E-Active Body Control. Для версии AMG GLE 53 Coupe пневмоподвеска AMG Ride Control+ входит в стандартное оснащение. Кроме того, 435-сильный кроссовер  отличается спортивной системой рулевого управления, мощными тормозами и системой полного привода AMG Performance 4Matic+, которая обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента. Публике обе новинки покажут в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, причем их представят как модели 2021 года.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE Coupe 450 AMG попал в руки российских тюнеров
Я всегда нейтрально относился к русским машинам. Но новость о том, что такая элитная, самодостаточная марка автомобиля, как Mercedes-Benz соглашается на дополнения в виде тюнинга от нашего ателье вызывает гордость. Оказывается и мы что-то можем изобрести. Считаю, что данный набор только украшает машину ...
Вячеслав
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Авторынок России падает. Что будет дальше?
Самые популярные автомобили в Москве
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mercedes GLE Coupe
Объявления о продаже Mercedes GLE Coupe
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes представил новый GLE Coupe
{{material_124465}}Купе-кроссовер Mercedes GLE Coupe впервые вышел на рынок в 2015 году. Но поскольку «базовый» Mercedes GLE сменил поколение в сентябре 2018-го, компания позиционирует нынешнюю премьеру не как рестайлинг, а как новый GLE Coupe. Кроссовер немного прибавил в размерах: стал на 39 мм длиннее и на 7 мм шире, а его колесная база выросла на 20 мм. Багажник увеличился на символические 5 литров (до 655 литров), а при сложенных сидениях второго ряда на 70 литров (до 1 790 литров).Салон GLE Coupe максимально унифицирован со стандартным GLE. Здесь также появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным экраном медиасистемы аналогичного размера. Спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой входят в базовой оснащение.Европейским покупателям предложат две версии GLE Coupe с 2,9-литровой дизельной «шестеркой» (OM656): 350d 4Matic (272 л.с., 600 Нм) и 400d 4Matic (330 л.с., 700 Нм). Оба автомобиля оснащаются 9-диапазонной автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой подключаемого полного привода с муфтой на передней оси. «Заряженная» версия AMG GLE 53 Coupe отличается спортивным дизайном внутри и снаружи. Под капотом – 3-литровая рядная «шестерка» (M256) с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, которая выдает 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. На разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) такой кроссовер тратит 5,2 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч.Базовый GLE Coupe оснащается пружинной подвеской, но покупатели могут заказать и пневматическую подвеску Airmatic или продвинутую E-Active Body Control. Для версии AMG GLE 53 Coupe пневмоподвеска AMG Ride Control+ входит в стандартное оснащение. Кроме того, 435-сильный кроссовер  отличается спортивной системой рулевого управления, мощными тормозами и системой полного привода AMG Performance 4Matic+, которая обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента. Публике обе новинки покажут в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, причем их представят как модели 2021 года.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Ростов-на-Дону Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.