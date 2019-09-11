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11 сентября 2019, 01:17

Mercedes представил прототип электрического S-Class

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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz продемонстрировала на автосалоне во Франкфурте концепт-кар Vision EQS, который стал предвестником флагманского электрокара. Серийный автомобиль покажут через год, а продажи начнутся в 2021 году.
Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
Mercedes представил прототип электрического S Class
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В перспективе электрический Mercedes-Benz EQS станет альтернативой классическому S-Class с двигателями внутреннего сгорания. По габаритам электрокар будет близок к S-Class, но за счет иной компоновки электрических агрегатов его салон окажется существенно просторнее. Тяговая батарея скрывается под полом, а кузов выполнен из стали, алюминия и углепластика.

Особой гордостью разработчиков стали светодиодные фары с голографическим эффектом. Каждая состоит из 500 диодов. Фальш-радиаторная решетка усеяна почти тысячей маленьких светодиодных звездочек Mercedes. На корме звездочки расположены реже, здесь поместилось всего 229 диодов.

Четырехместный салон отделан современными синтетическими материалами: искусственной кожей по качеству близкой к натуральной коже Nappa, микрофиброй и переработанным пластиком. Электрокар оснащен автопилотом третьего уровня и продвинутой медиасистемой Advanced MBUX с многочисленными сенсорными экранами и проекционными дисплеями.

В состав силовой установки полноприводного концепта Mercedes-Benz Vision EQS вошли два электромотора, которые сообща выдают 476 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» должен занимать менее 4,5 секунды. Максимальная скорость превышает 200 км/ч. Тяговая батарея емкостью 100 кВт-ч обеспечивает дальность хода до 700 километров по реалистичному циклу WLTP. Подзарядить ее можно от терминалов мощностью до 350 кВт.


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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes представил прототип электрического S-Class
{{material_127303}}В перспективе электрический Mercedes-Benz EQS станет альтернативой классическому S-Class с двигателями внутреннего сгорания. По габаритам электрокар будет близок к S-Class, но за счет иной компоновки электрических агрегатов его салон окажется существенно просторнее. Тяговая батарея скрывается под полом, а кузов выполнен из стали, алюминия и углепластика.Особой гордостью разработчиков стали светодиодные фары с голографическим эффектом. Каждая состоит из 500 диодов. Фальш-радиаторная решетка усеяна почти тысячей маленьких светодиодных звездочек Mercedes. На корме звездочки расположены реже, здесь поместилось всего 229 диодов.Четырехместный салон отделан современными синтетическими материалами: искусственной кожей по качеству близкой к натуральной коже Nappa, микрофиброй и переработанным пластиком. Электрокар оснащен автопилотом третьего уровня и продвинутой медиасистемой Advanced MBUX с многочисленными сенсорными экранами и проекционными дисплеями.В состав силовой установки полноприводного концепта Mercedes-Benz Vision EQS вошли два электромотора, которые сообща выдают 476 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» должен занимать менее 4,5 секунды. Максимальная скорость превышает 200 км/ч. Тяговая батарея емкостью 100 кВт-ч обеспечивает дальность хода до 700 километров по реалистичному циклу WLTP. Подзарядить ее можно от терминалов мощностью до 350 кВт.
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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