7 июня 2019, 13:41
Mercedes представил самую мощную в мире «четверку»
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Подразделение Mercedes-AMG построило новый четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью до 421 л.с. Уже в ближайшее время им оснастят «заряженные» версии Mercedes-AMG A 45, CLA 45, GLA 45 и GLB 45.
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На валы компрессора и турбины впервые установили роликовые подшипники. Аналогичная конструкция, позволяющая снизить трение, применена на 4,0-литровом V8 от споркара AMG GT. Новый двигатель получил комбинированную систему охлаждения турбины (масло, вода, воздух), фильтр твёрдых частиц и систему старт-стоп.
Мотор доступен в двух вариантах форсировки. Базовая версия выдает 387 л.с. и 480 Нм. Мощность топовой увеличена до 421 л.с. и 500 Нм. Другими словами, инженерам удалось снять 210 «лошадей» с литра рабочего объема. Отсечка находится на 7 200 оборотах в минуту. Представители Mercedes-AMG называют его самым мощным серийным четырехцилиндровым мотором в мире. И это действительно так. История знает случаи, когда «турбочетверки» удавалось форсировать до больших показателей, но делалось это в единичных количествах силами сторонних тюнинг-ателье. Двигатель M139 планируют производить серийно на заводе AMG в Аффальтербахе и устанавливать на модели Mercedes-AMG 45-ой серии.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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