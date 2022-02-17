Mercedes прекращает заказы на седан E-класса: объем производства исчерпан
Замораживание заказов действует с пятницы прошлой недели. Клиентам будут доступны отдельные выставочные, демонстрационные и дилерские автомобили. Еще можно заказать Т-модель Е-Класса с задней дверью. Преемник нынешнего E-класса должен выйти в течение года – более точные даты не называются.
Газеты сообщали, что заморозка заказов на немецком рынке связана также с перебоем в поставках чипов. Mercedes-Benz не предоставил никакой дополнительной информации. В прошлом году производитель поставил на пять процентов меньше автомобилей, чем в 2020 году, в основном из-за кризиса полупроводников.
Штутгартская компания, выпускающая около 2,05 миллионов автомобилей, уступила главному сопернику BMW. По словам производителя, E-Class является самой продаваемой модельной серией бренда.
С момента его появления в 1946 году было поставлено около 14 миллионов автомобилей. Текущий модельный ряд был пересмотрен в 2020 году. В конце января стало известно, что бренд больше не принимает заказы на внедорожники G-класса .
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 749 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 680 000 РMercedes M-класс 2007 в Москве
- 650 000 РVolkswagen Jetta 2014 в Москве
- 320 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 3 520 000 РVolvo S90 2017 в Москве
- 865 000 РRenault Sandero Stepway 2013 в Москве
- 3 297 000 РJaguar XF 2016 в Москве
- 1 480 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 6 606 688 РBMW 6 серия GT 2022 в Москве
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