3 июня 2019, 16:22

Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара

  • 116
  • 0
На автосалоне в Шэньчжэне представили концептуальный электрический кроссовер Denza Concept X. Серийная версия появится в 2020 году. Дизайн новинки разработали специалисты центра дизайна Mercedes-Benz в Китае.
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
Ранее мы писали
Концерн Daimler объявил о начале серийного производства электрокара Mercedes-Benz EQC. Первый кроссовер сошел ...
Читать далее
Бренд Denza создан концерном Daimler и китайской BYD в 2012 году специально для выпуска электрокаров. Но до сих пор единственной моделью марки был небольшой седан Denza 500, построенный на основе Mercedes-Benz B-Class. Автомобиль не пользовалась спросом, но новый электрический кроссовер имеет хорошие перспективы. 

Концептуальный Denza Concept X – пока только шоу-кар. У него не проработано ни шасси, ни интерьер. Но выглядит электрокар стильно и привлекательно. Дизайнерам Mercedes-Benz не стыдно за свою работу. На бортах даже появились шильдики с надписью «Styled by Mercedes-Benz» («Стиль, созданный Mercedes-Benz»). Отличительными чертами концепта стали 23-дюймовые колеса, особый цвет кузова Galaxy Purple и интегрированная в бамперы необычная «светотехника».

Представители марки Denza обещают, что серийный кроссовер получит 7-местную компоновку салона и сможет проехать без подзарядки до 500 километров (правда, по устаревшему циклу NEDC). Разгон с места до «сотни» займет менее 5 секунд. В дополнение к электрической версии кроссовер получит плагин-гибридную модификацию с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Товарный кроссовер на базе Denza Concept X представят в 2020 году.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бид
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Преображение в Красном: псевдоготика в тверской глуши
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 83 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
{{material_126451}}Бренд Denza создан концерном Daimler и китайской BYD в 2012 году специально для выпуска электрокаров. Но до сих пор единственной моделью марки был небольшой седан Denza 500, построенный на основе Mercedes-Benz B-Class. Автомобиль не пользовалась спросом, но новый электрический кроссовер имеет хорошие перспективы. Концептуальный Denza Concept X – пока только шоу-кар. У него не проработано ни шасси, ни интерьер. Но выглядит электрокар стильно и привлекательно. Дизайнерам Mercedes-Benz не стыдно за свою работу. На бортах даже появились шильдики с надписью «Styled by Mercedes-Benz» («Стиль, созданный Mercedes-Benz»). Отличительными чертами концепта стали 23-дюймовые колеса, особый цвет кузова Galaxy Purple и интегрированная в бамперы необычная «светотехника».Представители марки Denza обещают, что серийный кроссовер получит 7-местную компоновку салона и сможет проехать без подзарядки до 500 километров (правда, по устаревшему циклу NEDC). Разгон с места до «сотни» займет менее 5 секунд. В дополнение к электрической версии кроссовер получит плагин-гибридную модификацию с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Товарный кроссовер на базе Denza Concept X представят в 2020 году.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростов-на-Дону Ярославль Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG