3 июня 2019, 16:22
Mercedes придумал дизайн для китайского электрокара
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На автосалоне в Шэньчжэне представили концептуальный электрический кроссовер Denza Concept X. Серийная версия появится в 2020 году. Дизайн новинки разработали специалисты центра дизайна Mercedes-Benz в Китае.
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Концептуальный Denza Concept X – пока только шоу-кар. У него не проработано ни шасси, ни интерьер. Но выглядит электрокар стильно и привлекательно. Дизайнерам Mercedes-Benz не стыдно за свою работу. На бортах даже появились шильдики с надписью «Styled by Mercedes-Benz» («Стиль, созданный Mercedes-Benz»). Отличительными чертами концепта стали 23-дюймовые колеса, особый цвет кузова Galaxy Purple и интегрированная в бамперы необычная «светотехника».
Представители марки Denza обещают, что серийный кроссовер получит 7-местную компоновку салона и сможет проехать без подзарядки до 500 километров (правда, по устаревшему циклу NEDC). Разгон с места до «сотни» займет менее 5 секунд. В дополнение к электрической версии кроссовер получит плагин-гибридную модификацию с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Товарный кроссовер на базе Denza Concept X представят в 2020 году.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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