12 марта 2018, 09:40

Mercedes признан самым дорогим автомобильным брендом

Компания Brand Finance опубликовала ежегодный отчет о самых дорогих брендах в мире. В автомобильной отрасли произошли серьезные подвижки. Mercedes удалось перепрыгнуть с третьего места на первое благодаря росту продаж почти на 10 процентов.
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Стоимость бренда Mercedes-Benz эксперты оценили в 43,9 млрд долларов, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Такого солидного скачка немецкому автопроизводителю удалось достичь во многом за счет увеличения объема продаж на 9,9% до 2,3 млн автомобилей в год. С другой стороны, лидер прошлогоднего рейтинга Toyota немного сдала позиции и переместилась на второе место с 43,7 млрд долларов (-2,6 млрд долларов). BMW продолжает наращивать стоимость, но не так быстро, как коллеги из Mercedes-Benz. По сравнению с прошлым годом прибавка составила 6% – до 41,8 млрд долларов и третьего места.

По словам исполнительного директора Brand Finance Дэвида Хэя, изобрел автомобиль Карл Бенц, а сейчас все усилия компании Mercedes-Benz направлены на изобретение автомобиля будущего. Успех компании во многом связан с акцентом на внедорожные модели, а также с внедрением новых технологий и электрических двигателей.

Помимо Mercedes, Toyota и BMW в десятку самых ценных брендов попали Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi и Chevrolet. Наибольший рост за прошедший год продемонстрировала компания Aston Martin (+268%). В число лидеров по динамике развития также попали BYD (+211%), Haval (+124%), Tesla (+106%), Jaguar (+105%) и Smart (+103%).
Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Mercedes признан самым дорогим автомобильным брендом
{{material_122710}}Стоимость бренда Mercedes-Benz эксперты оценили в 43,9 млрд долларов, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Такого солидного скачка немецкому автопроизводителю удалось достичь во многом за счет увеличения объема продаж на 9,9% до 2,3 млн автомобилей в год. С другой стороны, лидер прошлогоднего рейтинга Toyota немного сдала позиции и переместилась на второе место с 43,7 млрд долларов (-2,6 млрд долларов). BMW продолжает наращивать стоимость, но не так быстро, как коллеги из Mercedes-Benz. По сравнению с прошлым годом прибавка составила 6% – до 41,8 млрд долларов и третьего места.По словам исполнительного директора Brand Finance Дэвида Хэя, изобрел автомобиль Карл Бенц, а сейчас все усилия компании Mercedes-Benz направлены на изобретение автомобиля будущего. Успех компании во многом связан с акцентом на внедорожные модели, а также с внедрением новых технологий и электрических двигателей.Помимо Mercedes, Toyota и BMW в десятку самых ценных брендов попали Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi и Chevrolet. Наибольший рост за прошедший год продемонстрировала компания Aston Martin (+268%). В число лидеров по динамике развития также попали BYD (+211%), Haval (+124%), Tesla (+106%), Jaguar (+105%) и Smart (+103%).
2018-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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