Mercedes признан самым дорогим автомобильным брендом
Компания Brand Finance опубликовала ежегодный отчет о самых дорогих брендах в мире. В автомобильной отрасли произошли серьезные подвижки. Mercedes удалось перепрыгнуть с третьего места на первое благодаря росту продаж почти на 10 процентов.
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По словам исполнительного директора Brand Finance Дэвида Хэя, изобрел автомобиль Карл Бенц, а сейчас все усилия компании Mercedes-Benz направлены на изобретение автомобиля будущего. Успех компании во многом связан с акцентом на внедорожные модели, а также с внедрением новых технологий и электрических двигателей.
Помимо Mercedes, Toyota и BMW в десятку самых ценных брендов попали Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi и Chevrolet. Наибольший рост за прошедший год продемонстрировала компания Aston Martin (+268%). В число лидеров по динамике развития также попали BYD (+211%), Haval (+124%), Tesla (+106%), Jaguar (+105%) и Smart (+103%).
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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