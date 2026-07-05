Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

5 июля 2026, 14:46

Mercedes S-Class 2026: новые технологии, русский голосовой помощник и свежий дизайн

Mercedes S-Class 2026: новые технологии, русский голосовой помощник и свежий дизайн

Почему обновленный Mercedes S-Class меняет представление о премиальных авто

Mercedes S-Class 2026: новые технологии, русский голосовой помощник и свежий дизайн

Mercedes S-Class 2026 впервые официально представлен в России: автомобиль с уникальными функциями, которые ранее были недоступны на нашем рынке. Мало кто знает, что теперь он не только понимает русский язык, но и способен предупреждать о ямах и обновлять воздух в салоне каждые полторы минуты. Какие еще сюрпризы приготовил флагман за 32,9 млн рублей - объясняем подробно.

Mercedes S-Class 2026 впервые официально представлен в России: автомобиль с уникальными функциями, которые ранее были недоступны на нашем рынке. Мало кто знает, что теперь он не только понимает русский язык, но и способен предупреждать о ямах и обновлять воздух в салоне каждые полторы минуты. Какие еще сюрпризы приготовил флагман за 32,9 млн рублей - объясняем подробно.

Появление Mercedes S-Class 2026 на российском рынке - событие, которое не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. В условиях, когда премиальные бренды ограниченно представлены в стране, выход обновленного S-Class становится не просто новостью, а настоящим маркером технологического прогресса и возможностей параллельного импорта. Для многих владельцев и поклонников марки это шанс получить доступ к самым современным решениям, которые еще недавно казались недостижимыми.

Внешне новый S-Class почти не изменился: немцы сделали ставку на эволюцию, а не революцию. Основные отличия - увеличенная на 20% решетка радиатора с фирменными светящимися звездами и новая графика светодиодной оптики. Передние фары теперь охватывают на 40% больше пространства, а их дальность достигает 600 метров. Задние фонари получили узнаваемый рисунок, который невозможно спутать с другими моделями. В остальном - новые 21-дюймовые диски и расширенная палитра цветов кузова, где по-прежнему лидирует классический черный.

Фото: Mercedes-Benz

В салоне перемены куда заметнее. Центральное место занимает стеклянная панель Superscreen, объединяющая три дисплея: цифровую приборку, центральный OLED-экран и отдельный монитор для пассажира. Интерфейс работает на платформе MB.OS, а голосовой помощник теперь поддерживает не только ChatGPT и Bing, но и свободно общается на русском языке. Причем речь идет не о простом переводе меню - ассистент способен вести полноценный диалог, распознавая сложные команды и запоминая предпочтения водителя и пассажиров.

Отдельно стоит отметить возвращение физических кнопок: многие функции снова доступны на руле и центральной консоли, что делает управление интуитивным и удобным. Интерьер выполнен из натуральных материалов - дерева, кожи, металла, а для персонализации предлагается более 400 вариантов отделки. Второй ряд - это два отдельных кресла с множеством электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Для пассажиров предусмотрены индивидуальные экраны, беспроводная зарядка и даже подогрев ремней безопасности.

Фото: Mercedes-Benz

Климатическая система S-Class - отдельная гордость инженеров. Она не только поддерживает четыре независимые зоны, но и оснащена искусственным интеллектом, который автоматически регулирует потоки воздуха и ионизирует его. Воздух в салоне обновляется каждые полторы минуты, а фильтры отслеживают содержание вредных веществ, не допуская проникновения пыли и запахов. Такой подход к микроклимату встречается крайне редко даже среди конкурентов премиум-класса.

Технологии безопасности и комфорта вышли на новый уровень. Система MB.Drive использует десять камер, пять радаров и двенадцать ультразвуковых датчиков для анализа дорожной ситуации. Автомобиль умеет самостоятельно менять полосу, объезжать препятствия и даже возвращаться на маршрут, если водитель ошибся с направлением. Подвеска E-Active Body Control взаимодействует с другими Mercedes: если впереди идущая машина попадает в яму, информация мгновенно передается в облако, и следующий автомобиль заранее подстраивает амортизаторы. Это создает уникальную экосистему, где автомобили обмениваются данными в реальном времени.

Задние колеса могут поворачиваться на угол до десяти градусов, что облегчает маневрирование в городе и повышает устойчивость на скорости. Для любителей спортивного стиля предусмотрен пакет AMG Line с агрессивным обвесом и фирменными дисками. В моторной гамме - бензиновые и дизельные «шестерки», подключаемые гибриды и новый V8 мощностью 537 л.с., который сочетает динамику и комфорт. Для самых требовательных клиентов доступен V12, но только под заказ и по цене, которая может значительно превысить базовые 32,9 млн рублей.

Как отмечает Autonews, Mercedes S-Class 2026 стал не просто автомобилем, а настоящей технологической платформой, где каждая опция направлена на повышение безопасности, комфорта и индивидуализации. Важно, что даже в условиях ограниченного рынка российские покупатели получают доступ к самым передовым решениям. Для сравнения, другие производители также обновляют свои модели, как это недавно произошло с Belgee S50 - подробности о новых комплектациях и изменениях цен можно найти в нашем материале.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Mercedes S-Class 2026 - это седан длиной 5,2 метра с колесной базой 3106 мм, полным приводом и девятиступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Объем багажника - 530 литров, масса - 2250 кг. В России автомобиль доступен по цене от 32,9 млн рублей, а благодаря широкой программе персонализации итоговая стоимость может существенно вырасти. Для тех, кто ищет максимум технологий и комфорта, S-Class остается эталоном в своем сегменте.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
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