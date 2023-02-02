Mercedes собирается убить целый ряд моделей: выживут только 14 из 33

Журналисты издания Car & Driver поговорили с несколькими «топ-менеджерами» и выяснили, что «из 33 вариантов, которые Mercedes в настоящее время предлагает в Европе и США, выживут только 14». Модельный ряд сократится в два раза. Компания планирует убить модели CLS, GLC Coupe, GLE Coupe и четырехдверку AMG GT. CLE должен заменить купе и кабриолеты C- и E-Class. Под нож пустят большую часть универсалов, купе и шутинг-брейков.

Сообщается, что Mercedes-Benz CLS будет снят с производства в 2024 году. Вскоре после этого его участь постигнет четырехдверный AMG GT. Универсал C-Class Estate исчезнет после 2028 года. Новейший универсал E-Class, премьера которого ожидается в этом году, доживет до 2030-го и также уйдет в историю. Mercedes-Benz CLA следующего поколения должен дебютировать в 2025 году, однако эта генерация станет последней.

Фото: Mercedes-Benz

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Как рассказал Car & Driver один из топ-менеджеров Mercedes-Benz, «в конце концов, для увеличения объемов нам абсолютно не нужны универсалы или неэффективные двухдверные модели», поэтому «причудливые» типы кузова выпускать бессмысленно. Эта новость наверняка разочарует поклонников марки, но журналисты говорят, что на горизонте есть несколько интересных моделей, включая новое четырехдверное купе, внушительный внедорожник GLG и минивэн Maybach V-Class, которые появятся в 2026 году.

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