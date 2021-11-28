Mercedes создаст для Китая смесь седана и внедорожника. Встречайте: Sport Utility Sedan
Фото: Mercedes
По сути, это будет смесь внедорожника и седана. Идея пришла швабам на фоне планируемой реализации в следующем году проекта электрического автомобиля Mercedes EQE.
Новый автомобиль должен быть выше и вместительнее классического седана. Однако в его формах седана будет больше, нежели кроссовера. Технически SUS будет размещаться на электрической платформе EVA, на которой уже построены EQC, EQA, EQV и EQS.
В настоящее время бизнес седанов Mercedes претерпевает не лучшие времена, и компания намерена противостоять этой негативной тенденции. Глава Daimler Ола Каллениус считает, что надо больше полагаться на модели верхнего ценового сегмента, уменьшая при этом долю машин подешевле.
Не секрет, что вот уже несколько лет наблюдается рост продаж кроссоверов и внедорожников Mercedes – их доля, начиная с 2015 года, увеличилась с 27 до 49%. Однако в Китае седаны марки по-прежнему пользуются большой популярностью, а тот рынок просто огромный.
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