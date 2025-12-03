Уникальный кемпер на базе Sprinter 144 — максимум комфорта и свободы для путешествий

3 декабря 2025, 07:42
Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью
В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.
В мире автодомов редко встречаются по-настоящему инновационные решения, но новый Mercedes Sprinter 144 2024 года от Vamonos Vans способен удивить даже опытных поклонников мобильных домов. Главная разработка этого автодома — ультралегкие шкафы, которые не только значительно снижают общий вес, но и обладают высокой прочностью. Благодаря такому подходу удалось добиться рекордной экономичности: снизился расход топлива, увеличился ресурс шин, тормозов и других важных узлов.
Внутреннее пространство продумано до мелочей. Каждый сантиметр салона используется максимально эффективно: здесь есть место для продуктов, одежды, туристического снаряжения и всего необходимого для долгих поездок. Мебель выполнена на алюминиевом каркасе, обивка — из прочного автомобильного винила. Встроенные электромагнитные замки на ящиках и регулируемое светодиодное освещение обеспечивают уют и безопасность.
Оснащение кемпера впечатляет: 400-ваттные двусторонние солнечные панели, мощная аккумуляторная система EcoFlow на 5 кВт-ч с сенсорным управлением, холодильник Isotherm на 130 литров, водонагреватель на 12 вольт, вместительные баки для чистой и сточной воды, а также гибридный туалет. Для комфорта предусмотрен портативный кондиционер и обогреватель, а также потолочный вентилятор MaxxFan Deluxe.
В салоне установлены удобные сиденья на шесть человек, стол с легкой регулировкой и спальное место увеличенного размера. Для хранения вещей предусмотрено несколько отсеков, а для чтения — изготовлены светильники с USB-разъемами. Водитель и пассажиры могут воспользоваться современной системой освещения, за безопасностью следят камеры заднего вида и видеорегистратор Wolfbox 4K/2K.
Этот автодом отлично подходит как для выездов на природу, так и для длительных путешествий без ограничений. Он создан для тех, кто ценит свободу, комфорт и надежность. Такой Mercedes Sprinter 144 — это не просто транспорт, а полноценный дом на колесах, готовый к любым приключениям.
