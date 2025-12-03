Уникальный кемпер на базе Sprinter 144 — максимум комфорта и свободы для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 декабря 2025, 07:42

Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью

Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью

Уникальный кемпер на базе Sprinter 144 — максимум комфорта и свободы для путешествий

Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью

В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.

В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.

В мире автодомов редко встречаются по-настоящему инновационные решения, но новый Mercedes Sprinter 144 2024 года от Vamonos Vans способен удивить даже опытных поклонников мобильных домов. Главная разработка этого автодома — ультралегкие шкафы, которые не только значительно снижают общий вес, но и обладают высокой прочностью. Благодаря такому подходу удалось добиться рекордной экономичности: снизился расход топлива, увеличился ресурс шин, тормозов и других важных узлов.

Внутреннее пространство продумано до мелочей. Каждый сантиметр салона используется максимально эффективно: здесь есть место для продуктов, одежды, туристического снаряжения и всего необходимого для долгих поездок. Мебель выполнена на алюминиевом каркасе, обивка — из прочного автомобильного винила. Встроенные электромагнитные замки на ящиках и регулируемое светодиодное освещение обеспечивают уют и безопасность.

Оснащение кемпера впечатляет: 400-ваттные двусторонние солнечные панели, мощная аккумуляторная система EcoFlow на 5 кВт-ч с сенсорным управлением, холодильник Isotherm на 130 литров, водонагреватель на 12 вольт, вместительные баки для чистой и сточной воды, а также гибридный туалет. Для комфорта предусмотрен портативный кондиционер и обогреватель, а также потолочный вентилятор MaxxFan Deluxe.

В салоне установлены удобные сиденья на шесть человек, стол с легкой регулировкой и спальное место увеличенного размера. Для хранения вещей предусмотрено несколько отсеков, а для чтения — изготовлены светильники с USB-разъемами. Водитель и пассажиры могут воспользоваться современной системой освещения, за безопасностью следят камеры заднего вида и видеорегистратор Wolfbox 4K/2K.

Этот автодом отлично подходит как для выездов на природу, так и для длительных путешествий без ограничений. Он создан для тех, кто ценит свободу, комфорт и надежность. Такой Mercedes Sprinter 144 — это не просто транспорт, а полноценный дом на колесах, готовый к любым приключениям.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Иркутск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться