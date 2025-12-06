Премиальный кемпер на базе Mercedes Sprinter 170 — как выглядит мобильный уют от Moxie Van Co.

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 10:02

Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией

Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией

Премиальный кемпер на базе Mercedes Sprinter 170 — как выглядит мобильный уют от Moxie Van Co.

Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией

Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.

Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.

В 2023 году компания Moxie Van Co. представила необычный проект на базе Mercedes Sprinter 170 — кемпер, который способен заменить полноценную квартиру на колесах. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит комфорт, экологичность и независимость в путешествиях. В основе лежит свежий Sprinter с минимальным пробегом, а все внутреннее пространство переосмыслено с учетом современных трендов и заботы о природе.

В интерьере преобладают натуральные материалы: для отделки использованы бамбук и березовая фанера, а полы покрыты пробкой для дополнительной шумоизоляции. Все панели обработаны безопасными составами, а мебель выполнена из алюминия с порошковым покрытием. Такой подход не только создает ощущение уюта, но и гарантирует долговечность и простоту ухода.

Особое внимание уделено автономности. В кемпере установлена мощная литиевая батарея на 900 А/ч, солнечные панели на 200 Вт и инвертор на 3000 Вт. Электросистема построена на компонентах Victron, что обеспечивает надежную работу всех бытовых приборов — от холодильника до кондиционера. Для контроля за состоянием систем предусмотрен сенсорный мониторинг, а подключение к внешней сети позволяет заряжать аккумуляторы в кемпингах.

Водоснабжение организовано не менее продуманно: 25-литровый бак для чистой воды, фильтр на кухонной мойке, отдельный душ с  баком для сточной воды и современный туалет. Водяная и воздушная системы отопления построены на базе Rixen, что позволяет поддерживать комфортную температуру и горячую воду в любое время года.

Кухонная зона оборудована индукционной плитой, вместительным холодильником и глубокой мойкой. Рабочая поверхность выполнена из бамбука, а система хранения продумана до мелочей — мягкие доводчики, надежные петли и удобные выдвижные ящики. Для отдыха предусмотрена кровать-платформа с увеличенной длиной за счет специальных расширителей, а также поворотные сиденья водителя и пассажира, что позволяет организовать обеденную зону с регулируемым столом.

Снаружи автомобиль оснащен маркизой Fiamma, большими окнами для естественного освещения и вентиляции, а также дополнительными опциями для комфортного кемпинга. Высокая крыша, кондиционер, мощная вентиляция и возможность подключения к электросети делают этот Sprinter идеальным выбором для длительных путешествий без привязки к инфраструктуре.

Mercedes Sprinter 170 от Moxie Van Co. — это не просто транспорт, а полноценный дом для современных кочевников. Такой проект подойдет тем, кто мечтает о свободе передвижения, не жертвуя привычным уровнем комфорта и заботой об окружающей среде. Стоимость автомобиля составляет 10 млн рублей, что вполне оправдано с учетом качества исполнения и набора опций.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Челябинск Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться