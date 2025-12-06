Премиальный кемпер на базе Mercedes Sprinter 170 — как выглядит мобильный уют от Moxie Van Co.

6 декабря 2025, 10:02
Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией
Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией
Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.
В 2023 году компания Moxie Van Co. представила необычный проект на базе Mercedes Sprinter 170 — кемпер, который способен заменить полноценную квартиру на колесах. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит комфорт, экологичность и независимость в путешествиях. В основе лежит свежий Sprinter с минимальным пробегом, а все внутреннее пространство переосмыслено с учетом современных трендов и заботы о природе.
В интерьере преобладают натуральные материалы: для отделки использованы бамбук и березовая фанера, а полы покрыты пробкой для дополнительной шумоизоляции. Все панели обработаны безопасными составами, а мебель выполнена из алюминия с порошковым покрытием. Такой подход не только создает ощущение уюта, но и гарантирует долговечность и простоту ухода.
Особое внимание уделено автономности. В кемпере установлена мощная литиевая батарея на 900 А/ч, солнечные панели на 200 Вт и инвертор на 3000 Вт. Электросистема построена на компонентах Victron, что обеспечивает надежную работу всех бытовых приборов — от холодильника до кондиционера. Для контроля за состоянием систем предусмотрен сенсорный мониторинг, а подключение к внешней сети позволяет заряжать аккумуляторы в кемпингах.
Водоснабжение организовано не менее продуманно: 25-литровый бак для чистой воды, фильтр на кухонной мойке, отдельный душ с баком для сточной воды и современный туалет. Водяная и воздушная системы отопления построены на базе Rixen, что позволяет поддерживать комфортную температуру и горячую воду в любое время года.
Кухонная зона оборудована индукционной плитой, вместительным холодильником и глубокой мойкой. Рабочая поверхность выполнена из бамбука, а система хранения продумана до мелочей — мягкие доводчики, надежные петли и удобные выдвижные ящики. Для отдыха предусмотрена кровать-платформа с увеличенной длиной за счет специальных расширителей, а также поворотные сиденья водителя и пассажира, что позволяет организовать обеденную зону с регулируемым столом.
Снаружи автомобиль оснащен маркизой Fiamma, большими окнами для естественного освещения и вентиляции, а также дополнительными опциями для комфортного кемпинга. Высокая крыша, кондиционер, мощная вентиляция и возможность подключения к электросети делают этот Sprinter идеальным выбором для длительных путешествий без привязки к инфраструктуре.
Mercedes Sprinter 170 от Moxie Van Co. — это не просто транспорт, а полноценный дом для современных кочевников. Такой проект подойдет тем, кто мечтает о свободе передвижения, не жертвуя привычным уровнем комфорта и заботой об окружающей среде. Стоимость автомобиля составляет 10 млн рублей, что вполне оправдано с учетом качества исполнения и набора опций.
Похожие материалы Мерседес
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 13:56
Экстремальный Jaguar Type 00 удивил Лондон и доказал свою реальную управляемость
Jaguar Type 00 снова оказался в центре внимания. Концепт-кар заметили на улицах Лондона. Его внешний вид вызывает споры уже год. Многие не верили, что он способен ездить. Теперь скептики остались без аргументов. Что скрывает этот загадочный автомобиль — читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 13:56
Экстремальный Jaguar Type 00 удивил Лондон и доказал свою реальную управляемость
Jaguar Type 00 снова оказался в центре внимания. Концепт-кар заметили на улицах Лондона. Его внешний вид вызывает споры уже год. Многие не верили, что он способен ездить. Теперь скептики остались без аргументов. Что скрывает этот загадочный автомобиль — читайте далее.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве