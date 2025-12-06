Премиальный кемпер на базе Mercedes Sprinter 170 — как выглядит мобильный уют от Moxie Van Co.

Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией

Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.

В 2023 году компания Moxie Van Co. представила необычный проект на базе Mercedes Sprinter 170 — кемпер, который способен заменить полноценную квартиру на колесах. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит комфорт, экологичность и независимость в путешествиях. В основе лежит свежий Sprinter с минимальным пробегом, а все внутреннее пространство переосмыслено с учетом современных трендов и заботы о природе.

В интерьере преобладают натуральные материалы: для отделки использованы бамбук и березовая фанера, а полы покрыты пробкой для дополнительной шумоизоляции. Все панели обработаны безопасными составами, а мебель выполнена из алюминия с порошковым покрытием. Такой подход не только создает ощущение уюта, но и гарантирует долговечность и простоту ухода.

Особое внимание уделено автономности. В кемпере установлена мощная литиевая батарея на 900 А/ч, солнечные панели на 200 Вт и инвертор на 3000 Вт. Электросистема построена на компонентах Victron, что обеспечивает надежную работу всех бытовых приборов — от холодильника до кондиционера. Для контроля за состоянием систем предусмотрен сенсорный мониторинг, а подключение к внешней сети позволяет заряжать аккумуляторы в кемпингах.

Водоснабжение организовано не менее продуманно: 25-литровый бак для чистой воды, фильтр на кухонной мойке, отдельный душ с баком для сточной воды и современный туалет. Водяная и воздушная системы отопления построены на базе Rixen, что позволяет поддерживать комфортную температуру и горячую воду в любое время года.

Кухонная зона оборудована индукционной плитой, вместительным холодильником и глубокой мойкой. Рабочая поверхность выполнена из бамбука, а система хранения продумана до мелочей — мягкие доводчики, надежные петли и удобные выдвижные ящики. Для отдыха предусмотрена кровать-платформа с увеличенной длиной за счет специальных расширителей, а также поворотные сиденья водителя и пассажира, что позволяет организовать обеденную зону с регулируемым столом.

Снаружи автомобиль оснащен маркизой Fiamma, большими окнами для естественного освещения и вентиляции, а также дополнительными опциями для комфортного кемпинга. Высокая крыша, кондиционер, мощная вентиляция и возможность подключения к электросети делают этот Sprinter идеальным выбором для длительных путешествий без привязки к инфраструктуре.

Mercedes Sprinter 170 от Moxie Van Co. — это не просто транспорт, а полноценный дом для современных кочевников. Такой проект подойдет тем, кто мечтает о свободе передвижения, не жертвуя привычным уровнем комфорта и заботой об окружающей среде. Стоимость автомобиля составляет 10 млн рублей, что вполне оправдано с учетом качества исполнения и набора опций.