Путешествия без границ: как Sprinter с CloudCap меняет представление о кемперах

7 декабря 2025, 10:19
Mercedes Sprinter 170 AWD с CloudCap: дом на колесах для пятерых и автономии
Mercedes Sprinter 170 AWD с CloudCap: дом на колесах для пятерых и автономии
Mercedes Sprinter 170 AWD 2024 года получил уникальный кемпер-пакет CloudCap. Внутри — комфорт для пятерых и автономная электросистема. Внедорожные возможности и премиальные опции удивят даже опытных путешественников. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.
На рынке кемперов представлен уникальный проект — Mercedes Sprinter 170 AWD, преобразованный компанией Site Seven в полноценный дом на колесах для пяти человек. Этот автомобиль сочетает надежность, внедорожные возможности и высокий уровень комфорта, не зависящий от удаленности от цивилизации.
Основой послужила модель Sprinter 170 с турбодизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Благодаря полному приводу, внедорожным шинам BFG All-Terrain и усиленной подвеске Van Compass кемпер уверенно чувствует себя на сложных маршрутах. Экстерьер дополнен алюминиевым багажником на крыше, встроенной светодиодной балкой, дополнительными фарами и поворотным креплением для запасного колеса. Для комфортного отдыха на природе предусмотрен выдвижной тент Fiamma.
Внутреннее пространство организовано с максимальной практичностью. Здесь есть полноценные спальные зоны, кухонный блок с холодильником Isotherm, микроволновой печью и мойкой, а также отдельная душевая. Обеденная зона легко превращается в дополнительное спальное место. Для хранения вещей оборудованы многочисленные шкафы и полки, а встроенный туалет скрыт в скамье для экономии места.
Особое внимание уделено автономности: энергосистема на литиевых аккумуляторах емкостью до 800 А/ч поддерживается солнечными панелями мощностью 180 Вт и инвертором Victron на 3000 Вт. Климат-контроль обеспечивается системой отопления Espar и кондиционером Dometic. Водоснабжение включает бак для чистой воды на 25 литров, бойлер Bosch для горячей воды и возможность использования душа как внутри, так и снаружи.
Отделка выполнена из качественных материалов — кленовые панели на потолке, линолеум на полу и матрасы с чехлами из ткани Sunbrella. Безопасность обеспечивают датчики дыма и угарного газа, а также огнетушитель. Такой кемпер идеален для семейных путешествий или длительных экспедиций.
Похожие материалы Мерседес
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:32
Уникальный дом на колесах: как пара создала коттедж из старых материалов
В условиях нестабильной экономики все больше людей ищут альтернативные способы жизни. Кто-то стремится к финансовой независимости, другие заботятся об экологии. Некоторые просто хотят быть ближе к природе. Эта история о паре, которая решила переосмыслить понятие дома. Их проект удивляет и вдохновляет. Узнайте, как можно жить иначе.Читать далее
-
07.12.2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.Читать далее
-
07.12.2025, 10:01
Hyundai показал на CES мобильного робота, который превращает любые предметы в транспорт
На выставке CES в Лас-Вегасе Hyundai вновь удивил публику необычным проектом. Корейский автогигант представил мобильного робота, способного превратить практически любой предмет в движущийся объект. Подобные идеи редко доходят до реального производства, но иногда они все же воплощаются в жизнь. Чем же удивил новый дроид Hyundai на этот раз?Читать далее
-
07.12.2025, 09:37
Владелец Chevrolet Colorado ZR2 Bison с тюнингом не смог продать пикап на аукционе
Chevrolet Colorado ZR2 Bison с уникальным цветом и тюнингом не нашел покупателя на аукционе. Максимальная ставка оказалась намного ниже изначальной цены. Пробег и доработки не помогли привлечь интерес. Владелец оказался перед непростым выбором.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:32
Уникальный дом на колесах: как пара создала коттедж из старых материалов
В условиях нестабильной экономики все больше людей ищут альтернативные способы жизни. Кто-то стремится к финансовой независимости, другие заботятся об экологии. Некоторые просто хотят быть ближе к природе. Эта история о паре, которая решила переосмыслить понятие дома. Их проект удивляет и вдохновляет. Узнайте, как можно жить иначе.Читать далее
-
07.12.2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.Читать далее
-
07.12.2025, 10:01
Hyundai показал на CES мобильного робота, который превращает любые предметы в транспорт
На выставке CES в Лас-Вегасе Hyundai вновь удивил публику необычным проектом. Корейский автогигант представил мобильного робота, способного превратить практически любой предмет в движущийся объект. Подобные идеи редко доходят до реального производства, но иногда они все же воплощаются в жизнь. Чем же удивил новый дроид Hyundai на этот раз?Читать далее
-
07.12.2025, 09:37
Владелец Chevrolet Colorado ZR2 Bison с тюнингом не смог продать пикап на аукционе
Chevrolet Colorado ZR2 Bison с уникальным цветом и тюнингом не нашел покупателя на аукционе. Максимальная ставка оказалась намного ниже изначальной цены. Пробег и доработки не помогли привлечь интерес. Владелец оказался перед непростым выбором.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве