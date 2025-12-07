Путешествия без границ: как Sprinter с CloudCap меняет представление о кемперах

Mercedes Sprinter 170 AWD с CloudCap: дом на колесах для пятерых и автономии

Mercedes Sprinter 170 AWD 2024 года получил уникальный кемпер-пакет CloudCap. Внутри — комфорт для пятерых и автономная электросистема. Внедорожные возможности и премиальные опции удивят даже опытных путешественников. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

На рынке кемперов представлен уникальный проект — Mercedes Sprinter 170 AWD, преобразованный компанией Site Seven в полноценный дом на колесах для пяти человек. Этот автомобиль сочетает надежность, внедорожные возможности и высокий уровень комфорта, не зависящий от удаленности от цивилизации.

Основой послужила модель Sprinter 170 с турбодизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Благодаря полному приводу, внедорожным шинам BFG All-Terrain и усиленной подвеске Van Compass кемпер уверенно чувствует себя на сложных маршрутах. Экстерьер дополнен алюминиевым багажником на крыше, встроенной светодиодной балкой, дополнительными фарами и поворотным креплением для запасного колеса. Для комфортного отдыха на природе предусмотрен выдвижной тент Fiamma.

Внутреннее пространство организовано с максимальной практичностью. Здесь есть полноценные спальные зоны, кухонный блок с холодильником Isotherm, микроволновой печью и мойкой, а также отдельная душевая. Обеденная зона легко превращается в дополнительное спальное место. Для хранения вещей оборудованы многочисленные шкафы и полки, а встроенный туалет скрыт в скамье для экономии места.

Особое внимание уделено автономности: энергосистема на литиевых аккумуляторах емкостью до 800 А/ч поддерживается солнечными панелями мощностью 180 Вт и инвертором Victron на 3000 Вт. Климат-контроль обеспечивается системой отопления Espar и кондиционером Dometic. Водоснабжение включает бак для чистой воды на 25 литров, бойлер Bosch для горячей воды и возможность использования душа как внутри, так и снаружи.

Отделка выполнена из качественных материалов — кленовые панели на потолке, линолеум на полу и матрасы с чехлами из ткани Sunbrella. Безопасность обеспечивают датчики дыма и угарного газа, а также огнетушитель. Такой кемпер идеален для семейных путешествий или длительных экспедиций.