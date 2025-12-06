Кемпер на базе Mercedes Sprinter 4x4 с редкой комплектацией – идеальный вариант для путешествий всей семьей

Mercedes Sprinter 2022: кемпер для пятерых с полным приводом и уникальным оснащением

Уникальный Mercedes Sprinter 2022 года с пробегом всего 4600 миль удивляет оснащением. Внедорожные возможности, современные технологии и простор для пятерых. Внутри – продуманные детали и комфорт. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других.

Уникальный Mercedes Sprinter 2022 года с пробегом всего 4600 миль удивляет оснащением. Внедорожные возможности, современные технологии и простор для пятерых. Внутри – продуманные детали и комфорт. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других.

В мире автодомов встречаются по-настоящему необычные экземпляры, и Mercedes Sprinter 2022 года, подготовленный Adventure Family Van Builds, как раз из их числа. Этот кемпер на базе полноприводного фургона сочетает в себе современные технологии, продуманную эргономику и значительный список доработок для активных путешествий.

Автомобиль практически новый – его пробег составляет всего 4600 миль. Внутри предусмотрены пять спальных и посадочных мест, что делает его идеальным выбором для семейных поездок или компаний с друзьями. Особое внимание привлекает выдвижная палатка Colorado Tent, которая обеспечивает дополнительное место для сна – редкое решение для любой модели.

В салоне установлены кастомные раздвижные окна, обеспечивающие хорошую вентиляцию, а также фирменные расширители кузова Campervan HQ с деревянными окнами. Для хранения вещей предусмотрены выдвижные полки и вместительные шкафы, а на кухне – стильные столешницы из массива. Водитель и пассажир могут разложить кресла, чтобы создать уютную зону отдыха. Автоматическая сдвижная дверь и выдвижные ящики-полки делают быт в дороге максимально комфортным.

Техническая начинка впечатляет: здесь есть дизельный обогреватель, солнечная панель, мощная аккумуляторная система на 10 000 кВт с инвертором на 6000 Вт, а также современный комплект Starlink RV для стабильного интернета в пути. Для хранения продуктов установлен холодильник Isotherm с морозильной плитой, а для развлечений – аудиосистема с двумя откидными телевизорами. В любое время доступна горячая вода благодаря бойлеру, а для жарких дней предусмотрен кондиционер на 15 000 БТЕ, работающий от 12 Вольт.

Внешний вид кемпера включает внедорожные шины BFG размером 285/70 R16, увеличивающиеся клиренсы, а также боковые подножки и лестницу Vanmart. На крышке размещен багажник Halo Rack, сзади – крепления для велосипедов, запаски и дополнительных боксов. Подвеска доработана с помощью регулируемого комплекта Stage 4.3 Van Compass и различных амортизаторов, которые позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье. Для дополнительной автономности установлен комплект EcoFlow на 48 вольт.

Этот Mercedes Sprinter 4x4 создан для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и возможностями. Он подойдет как для длительных экспедиций, так и для выездов на природу. По информации Adventure Family Van Builds, автомобиль полностью готов к новым приключениям и не требует никаких вложений – достаточно просто выбрать маршрут и указать направление движения.