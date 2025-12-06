Кемпер на базе Mercedes Sprinter 4x4 с редкой комплектацией – идеальный вариант для путешествий всей семьей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 07:24

Mercedes Sprinter 2022: кемпер для пятерых с полным приводом и уникальным оснащением

Mercedes Sprinter 2022: кемпер для пятерых с полным приводом и уникальным оснащением

Кемпер на базе Mercedes Sprinter 4x4 с редкой комплектацией – идеальный вариант для путешествий всей семьей

Mercedes Sprinter 2022: кемпер для пятерых с полным приводом и уникальным оснащением

Уникальный Mercedes Sprinter 2022 года с пробегом всего 4600 миль удивляет оснащением. Внедорожные возможности, современные технологии и простор для пятерых. Внутри – продуманные детали и комфорт. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других.

Уникальный Mercedes Sprinter 2022 года с пробегом всего 4600 миль удивляет оснащением. Внедорожные возможности, современные технологии и простор для пятерых. Внутри – продуманные детали и комфорт. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других.

В мире автодомов встречаются по-настоящему необычные экземпляры, и Mercedes Sprinter 2022 года, подготовленный Adventure Family Van Builds, как раз из их числа. Этот кемпер на базе полноприводного фургона сочетает в себе современные технологии, продуманную эргономику и значительный список доработок для активных путешествий.

Автомобиль практически новый – его пробег составляет всего 4600 миль. Внутри предусмотрены пять спальных и посадочных мест, что делает его идеальным выбором для семейных поездок или компаний с друзьями. Особое внимание привлекает выдвижная палатка Colorado Tent, которая обеспечивает дополнительное место для сна – редкое решение для любой модели.

В салоне установлены кастомные раздвижные окна, обеспечивающие хорошую вентиляцию, а также фирменные расширители кузова Campervan HQ с деревянными окнами. Для хранения вещей предусмотрены выдвижные полки и вместительные шкафы, а на кухне – стильные столешницы из массива. Водитель и пассажир могут разложить кресла, чтобы создать уютную зону отдыха. Автоматическая сдвижная дверь и выдвижные ящики-полки делают быт в дороге максимально комфортным.

Техническая начинка впечатляет: здесь есть дизельный обогреватель, солнечная панель, мощная аккумуляторная система на 10 000 кВт с инвертором на 6000 Вт, а также современный комплект Starlink RV для стабильного интернета в пути. Для хранения продуктов установлен холодильник Isotherm с морозильной плитой, а для развлечений – аудиосистема с двумя откидными телевизорами. В любое время доступна горячая вода благодаря бойлеру, а для жарких дней предусмотрен кондиционер на 15 000 БТЕ, работающий от 12 Вольт.

Внешний вид кемпера включает внедорожные шины BFG размером 285/70 R16, увеличивающиеся клиренсы, а также боковые подножки и лестницу Vanmart. На крышке размещен багажник Halo Rack, сзади – крепления для велосипедов, запаски и дополнительных боксов. Подвеска доработана с помощью регулируемого комплекта Stage 4.3 Van Compass и различных амортизаторов, которые позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье. Для дополнительной автономности установлен комплект EcoFlow на 48 вольт.

Этот Mercedes Sprinter 4x4 создан для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и возможностями. Он подойдет как для длительных экспедиций, так и для выездов на природу. По информации Adventure Family Van Builds, автомобиль полностью готов к новым приключениям и не требует никаких вложений – достаточно просто выбрать маршрут и указать направление движения.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Красноярск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться