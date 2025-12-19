Уникальный кемпер Vanhalla на базе Sprinter 144 — комфорт, технологии и свобода движения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 13:17

Mercedes Sprinter 4x4 Vanhalla: роскошный дом на колесах для любых приключений

Mercedes Sprinter 4x4 Vanhalla: роскошный дом на колесах для любых приключений

Уникальный кемпер Vanhalla на базе Sprinter 144 — комфорт, технологии и свобода движения

Mercedes Sprinter 4x4 Vanhalla: роскошный дом на колесах для любых приключений

Vanhalla - это не просто фургон, а воплощение мечты о свободе. Внутри - уют, стиль и современные технологии. Внешне - готовность к любым дорогам. Откройте для себя новый уровень автопутешествий. Почему этот Sprinter 4x4 называют идеальным для жизни вне города?

Vanhalla - это не просто фургон, а воплощение мечты о свободе. Внутри - уют, стиль и современные технологии. Внешне - готовность к любым дорогам. Откройте для себя новый уровень автопутешествий. Почему этот Sprinter 4x4 называют идеальным для жизни вне города?

В 2022 году на базе Mercedes Sprinter появился необычный кемпер Vanhalla, сразу привлекший внимание на выставке SEMA. Он создан для тех, кто ценит комфорт и стиль, не желая отказываться от удобств даже в дикой природе. Этот фургон сочетает продуманный дизайн, мощную техническую начинку и настоящую свободу передвижения.

Фото: explorevanx.com

Внутри царит атмосфера уюта и простора. Планировка позволяет разместить до шести человек за обеденным столом, что идеально для дружеских посиделок. Капитанские кресла с поворотным механизмом создают открытый и гостеприимный салон, а многочисленные шкафчики и ниши дают возможность взять с собой все необходимое для долгого путешествия.

Обеденная зона легко трансформируется в просторную кровать, сопоставимую по ширине с размером между Queen и King. Матрас-топпер обеспечивает дополнительный комфорт, а окна с москитными сетками и затемняющими шторами позволяют наслаждаться свежим воздухом и уединением в любую погоду.

Фото: explorevanx.com

Климат-контроль поддерживается современной системой вентиляции и утеплителем Thinsulate, а дизельный отопитель спасает в холодные ночи. Автономное электроснабжение обеспечивает система Redarc RedVision с литиевой батареей на 412 Ач и инвертором мощностью 2000 Вт. Управлять функциями можно через Bluetooth, словно в умном доме на колесах. Зарядка аккумуляторов возможна от солнечных панелей, во время движения или от сети на стоянке.

Фото: explorevanx.com

Для снаряжения предусмотрен вместительный багажник на крыше и боковая лестница, а пятиметровая терраса на крыше открывает новые возможности для отдыха. Крепления L-track надежно фиксируют канистры, запасные колеса или велосипеды. Колеса Black Rhino и внедорожные шины BFG AT обеспечивают уверенное движение по любым дорогам.

Водоснабжение организовано через 75-литровый бак, электрический насос и бойлер подают воду на кухню и в наружный душ. Дополнительные отсеки под раковиной и в задней части салона позволяют разместить еще больше вещей. Съемная перегородка облегчает перевозку крупного снаряжения — от горных велосипедов до SUP-досок.

Этот кемпер для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и приключениями. Vanhalla готов к любым испытаниям — будь то поиск волн, заснеженные перевалы или уединенные лесные тропы. В нем можно жить, работать, отдыхать и открывать новые горизонты, не жертвуя привычным уровнем удобства.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Набережные Челны Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться