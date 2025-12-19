Уникальный кемпер Vanhalla на базе Sprinter 144 — комфорт, технологии и свобода движения

19 декабря 2025, 13:17
Mercedes Sprinter 4x4 Vanhalla: роскошный дом на колесах для любых приключений
Mercedes Sprinter 4x4 Vanhalla: роскошный дом на колесах для любых приключений
Vanhalla - это не просто фургон, а воплощение мечты о свободе. Внутри - уют, стиль и современные технологии. Внешне - готовность к любым дорогам. Откройте для себя новый уровень автопутешествий. Почему этот Sprinter 4x4 называют идеальным для жизни вне города?
В 2022 году на базе Mercedes Sprinter появился необычный кемпер Vanhalla, сразу привлекший внимание на выставке SEMA. Он создан для тех, кто ценит комфорт и стиль, не желая отказываться от удобств даже в дикой природе. Этот фургон сочетает продуманный дизайн, мощную техническую начинку и настоящую свободу передвижения.
Внутри царит атмосфера уюта и простора. Планировка позволяет разместить до шести человек за обеденным столом, что идеально для дружеских посиделок. Капитанские кресла с поворотным механизмом создают открытый и гостеприимный салон, а многочисленные шкафчики и ниши дают возможность взять с собой все необходимое для долгого путешествия.
Обеденная зона легко трансформируется в просторную кровать, сопоставимую по ширине с размером между Queen и King. Матрас-топпер обеспечивает дополнительный комфорт, а окна с москитными сетками и затемняющими шторами позволяют наслаждаться свежим воздухом и уединением в любую погоду.
Климат-контроль поддерживается современной системой вентиляции и утеплителем Thinsulate, а дизельный отопитель спасает в холодные ночи. Автономное электроснабжение обеспечивает система Redarc RedVision с литиевой батареей на 412 Ач и инвертором мощностью 2000 Вт. Управлять функциями можно через Bluetooth, словно в умном доме на колесах. Зарядка аккумуляторов возможна от солнечных панелей, во время движения или от сети на стоянке.
Для снаряжения предусмотрен вместительный багажник на крыше и боковая лестница, а пятиметровая терраса на крыше открывает новые возможности для отдыха. Крепления L-track надежно фиксируют канистры, запасные колеса или велосипеды. Колеса Black Rhino и внедорожные шины BFG AT обеспечивают уверенное движение по любым дорогам.
Водоснабжение организовано через 75-литровый бак, электрический насос и бойлер подают воду на кухню и в наружный душ. Дополнительные отсеки под раковиной и в задней части салона позволяют разместить еще больше вещей. Съемная перегородка облегчает перевозку крупного снаряжения — от горных велосипедов до SUP-досок.
Этот кемпер для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и приключениями. Vanhalla готов к любым испытаниям — будь то поиск волн, заснеженные перевалы или уединенные лесные тропы. В нем можно жить, работать, отдыхать и открывать новые горизонты, не жертвуя привычным уровнем удобства.
Похожие материалы Мерседес
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве