Уникальный кемпер Vanhalla на базе Sprinter 144 — комфорт, технологии и свобода движения

Mercedes Sprinter 4x4 Vanhalla: роскошный дом на колесах для любых приключений

Vanhalla - это не просто фургон, а воплощение мечты о свободе. Внутри - уют, стиль и современные технологии. Внешне - готовность к любым дорогам. Откройте для себя новый уровень автопутешествий. Почему этот Sprinter 4x4 называют идеальным для жизни вне города?

В 2022 году на базе Mercedes Sprinter появился необычный кемпер Vanhalla, сразу привлекший внимание на выставке SEMA. Он создан для тех, кто ценит комфорт и стиль, не желая отказываться от удобств даже в дикой природе. Этот фургон сочетает продуманный дизайн, мощную техническую начинку и настоящую свободу передвижения.

Фото: explorevanx.com

Внутри царит атмосфера уюта и простора. Планировка позволяет разместить до шести человек за обеденным столом, что идеально для дружеских посиделок. Капитанские кресла с поворотным механизмом создают открытый и гостеприимный салон, а многочисленные шкафчики и ниши дают возможность взять с собой все необходимое для долгого путешествия.

Обеденная зона легко трансформируется в просторную кровать, сопоставимую по ширине с размером между Queen и King. Матрас-топпер обеспечивает дополнительный комфорт, а окна с москитными сетками и затемняющими шторами позволяют наслаждаться свежим воздухом и уединением в любую погоду.

Фото: explorevanx.com

Климат-контроль поддерживается современной системой вентиляции и утеплителем Thinsulate, а дизельный отопитель спасает в холодные ночи. Автономное электроснабжение обеспечивает система Redarc RedVision с литиевой батареей на 412 Ач и инвертором мощностью 2000 Вт. Управлять функциями можно через Bluetooth, словно в умном доме на колесах. Зарядка аккумуляторов возможна от солнечных панелей, во время движения или от сети на стоянке.



Фото: explorevanx.com

Для снаряжения предусмотрен вместительный багажник на крыше и боковая лестница, а пятиметровая терраса на крыше открывает новые возможности для отдыха. Крепления L-track надежно фиксируют канистры, запасные колеса или велосипеды. Колеса Black Rhino и внедорожные шины BFG AT обеспечивают уверенное движение по любым дорогам.

Водоснабжение организовано через 75-литровый бак, электрический насос и бойлер подают воду на кухню и в наружный душ. Дополнительные отсеки под раковиной и в задней части салона позволяют разместить еще больше вещей. Съемная перегородка облегчает перевозку крупного снаряжения — от горных велосипедов до SUP-досок.

Этот кемпер для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и приключениями. Vanhalla готов к любым испытаниям — будь то поиск волн, заснеженные перевалы или уединенные лесные тропы. В нем можно жить, работать, отдыхать и открывать новые горизонты, не жертвуя привычным уровнем удобства.