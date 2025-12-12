Wanderlust от Wanderful Wheels – идеальный кемпер для любых приключений

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 14:36

Mercedes Sprinter AWD: дом на колесах для путешествий круглый год

Mercedes Sprinter AWD: дом на колесах для путешествий круглый год

Wanderlust от Wanderful Wheels – идеальный кемпер для любых приключений

Mercedes Sprinter AWD: дом на колесах для путешествий круглый год

Оцените новый взгляд на автопутешествия с Mercedes Sprinter AWD 2023. Внедорожный дом на колесах удивляет продуманной планировкой и современными опциями. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других. В статье раскрыты все детали и особенности.

Оцените новый взгляд на автопутешествия с Mercedes Sprinter AWD 2023. Внедорожный дом на колесах удивляет продуманной планировкой и современными опциями. Узнайте, чем выделяется этот кемпер среди других. В статье раскрыты все детали и особенности.

В 2025 году рынок автодомов продолжает удивлять новыми решениями для тех, кто не мыслит жизни без дорог. Одной из самых интересных новинок стал кемпер на базе Mercedes Sprinter AWD 2023 года в исполнении Wanderlust от мастерской Wanderful Wheels. Этот дом на колёсах создан для тех, кто ценит комфорт, автономность и готов к приключениям в любое время года.

Фото: explorevanx.com

За основу проекта взят полноприводный Sprinter с короткой колесной базой (144 дюйма) в лаконичном цвете Pebble Grey. Внешность автомобиля говорит сама за себя: на крыше установлен вместительный багажник, а также дополнительные элементы для отдыха. Внедорожные шины BFGoodrich KO2 и стильные диски Method подчёркивают готовность к любым дорогам. Увеличенные тонированные стёкла, кастомная пленка и расширители арок делают облик ещё более выразительным.

Фото: explorevanx.com

Внутри кемпер рассчитан на двоих: здесь есть два спальных и два посадочных места. Главная изюминка — просторная кровать размера Queen с боковыми расширителями Flare Space, которая обеспечивает комфортный сон даже людям высокого роста. Продуманная планировка оставляет много мест для хранения вещей без ущерба для удобства.

Кухонная зона полностью укомплектована: здесь есть индукционная плита, холодильник, мойка с электропомпой и полноценная рабочая поверхность.

Фото: explorevanx.com

Для автономности предусмотрена мощная электрическая система: несколько аккумуляторов, солнечные панели, инвертор и возможность подключения к внешней сети через 30-амперный разъём. Водоснабжение осуществляется через емкости для чистой и серой воды. Для комфорта в поездках установлен туалет Thetford и две душевые зоны — внутренняя и внешняя. В жару работают кондиционер на крыше и вентилятор MaxxAir, а в холод — автономный отопитель и система горячей воды.

Техническая часть также на высоте: дизельный двигатель, полный привод и автоматическая коробка передач позволяют уверенно чувствовать себя на любом покрытии. Водителю доступны современные опции: камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с качественным звуком и поворотные передние сиденья для большего удобства на стоянке.

Wanderlust Sprinter AWD 2023 — это не просто транспорт, а настоящий дом на колёсах, который позволяет путешествовать без оглядки на сезон и инфраструктуру. Такой кемпер подойдёт как для длительных экспедиций, так и для выездов на природу. В нём сочетаются продуманная эргономика, надёжность и стиль, что делает его одним из самых привлекательных предложений на рынке автодомов в 2025 году.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Ставропольский край Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться