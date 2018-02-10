10 февраля 2018, 13:20

Mercedes спроектировал катер

Подразделение Mercedes-AMG и американская верфь Cigarette построили гоночный катер в духе гиперкара Project One. Суперскоростную лодку назвали Cigarette Racing 515 Project One. Публике ее покажут уже на следующей неделе, на выставке катеров и яхт в Майами.
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Mercedes спроектировал катер Mercedes, Mercedes
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Гоночные автомобили и шикарные яхты принадлежат к одному миру. Но новый Cigarette Racing 515 Project One не может похвастаться ни эксклюзивной мебелью, ни роскошной отделкой. Его главное богатство – пара моторов V8 мощностью 1 300 л.с. каждый. Ведь компания Cigarette Racing известна тем, что строит сверхбыстрые катера. Их скорость измеряется трехзначными числами. Создатели новинки черпали вдохновение в мощном гиперкаре Project One, под капотом которого 1000-сильный гибридный двигатель от формульного болида AMG W06 Hybrid.

Катер выкрасят в цвета гиперкара, а графические акценты на корпусе будут повторять его аэродинамический обвес. Компания Cigarette поделилась только тизером новинки. Никаких технических подробностей не сообщается. Cigarette уже более 10 лет сотрудничает с Mercedes-AMG. Но обычно за основу брались гоночные болиды немецкого автопроизводителя. В этом году впервые решено было использовать «обычный» гиперкар, который может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Хотя Mercedes-AMG позиционирует Proejct One как болид F1 под маской дорожного автомобиля.

Proejct One был представлен осенью прошлого года на международном автосалоне во Франкфурте. Под капотом гиперкара гибридная силовая установка, которая позволяет ему разгонятся с места до 200 км/ч менее, чем за 6 секунд. Максимальная скорость автомобиля превышает 350 км/ч.

Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Mercedes спроектировал катер
{{material_121206}}Гоночные автомобили и шикарные яхты принадлежат к одному миру. Но новый Cigarette Racing 515 Project One не может похвастаться ни эксклюзивной мебелью, ни роскошной отделкой. Его главное богатство – пара моторов V8 мощностью 1 300 л.с. каждый. Ведь компания Cigarette Racing известна тем, что строит сверхбыстрые катера. Их скорость измеряется трехзначными числами. Создатели новинки черпали вдохновение в мощном гиперкаре Project One, под капотом которого 1000-сильный гибридный двигатель от формульного болида AMG W06 Hybrid.Катер выкрасят в цвета гиперкара, а графические акценты на корпусе будут повторять его аэродинамический обвес. Компания Cigarette поделилась только тизером новинки. Никаких технических подробностей не сообщается. Cigarette уже более 10 лет сотрудничает с Mercedes-AMG. Но обычно за основу брались гоночные болиды немецкого автопроизводителя. В этом году впервые решено было использовать «обычный» гиперкар, который может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Хотя Mercedes-AMG позиционирует Proejct One как болид F1 под маской дорожного автомобиля.Proejct One был представлен осенью прошлого года на международном автосалоне во Франкфурте. Под капотом гиперкара гибридная силовая установка, которая позволяет ему разгонятся с места до 200 км/ч менее, чем за 6 секунд. Максимальная скорость автомобиля превышает 350 км/ч.
2018-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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