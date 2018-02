Mercedes спроектировал катер

{{material_121206}}Гоночные автомобили и шикарные яхты принадлежат к одному миру. Но новый Cigarette Racing 515 Project One не может похвастаться ни эксклюзивной мебелью, ни роскошной отделкой. Его главное богатство – пара моторов V8 мощностью 1 300 л.с. каждый. Ведь компания Cigarette Racing известна тем, что строит сверхбыстрые катера. Их скорость измеряется трехзначными числами. Создатели новинки черпали вдохновение в мощном гиперкаре Project One, под капотом которого 1000-сильный гибридный двигатель от формульного болида AMG W06 Hybrid.Катер выкрасят в цвета гиперкара, а графические акценты на корпусе будут повторять его аэродинамический обвес. Компания Cigarette поделилась только тизером новинки. Никаких технических подробностей не сообщается. Cigarette уже более 10 лет сотрудничает с Mercedes-AMG. Но обычно за основу брались гоночные болиды немецкого автопроизводителя. В этом году впервые решено было использовать «обычный» гиперкар, который может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Хотя Mercedes-AMG позиционирует Proejct One как болид F1 под маской дорожного автомобиля.Proejct One был представлен осенью прошлого года на международном автосалоне во Франкфурте. Под капотом гиперкара гибридная силовая установка, которая позволяет ему разгонятся с места до 200 км/ч менее, чем за 6 секунд. Максимальная скорость автомобиля превышает 350 км/ч.

