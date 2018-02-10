10 февраля 2018, 13:20
Mercedes спроектировал катер
Подразделение Mercedes-AMG и американская верфь Cigarette построили гоночный катер в духе гиперкара Project One. Суперскоростную лодку назвали Cigarette Racing 515 Project One. Публике ее покажут уже на следующей неделе, на выставке катеров и яхт в Майами.
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Производство 1000-сильного гиперкара Mercedes-AMG Project One будет налажено на заводе в Великобритании. На ...Читать далее
Катер выкрасят в цвета гиперкара, а графические акценты на корпусе будут повторять его аэродинамический обвес. Компания Cigarette поделилась только тизером новинки. Никаких технических подробностей не сообщается. Cigarette уже более 10 лет сотрудничает с Mercedes-AMG. Но обычно за основу брались гоночные болиды немецкого автопроизводителя. В этом году впервые решено было использовать «обычный» гиперкар, который может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Хотя Mercedes-AMG позиционирует Proejct One как болид F1 под маской дорожного автомобиля.
Proejct One был представлен осенью прошлого года на международном автосалоне во Франкфурте. Под капотом гиперкара гибридная силовая установка, которая позволяет ему разгонятся с места до 200 км/ч менее, чем за 6 секунд. Максимальная скорость автомобиля превышает 350 км/ч.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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