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17 августа 2018, 17:07
Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину
Волонтеры пожарной команды из немецкого Кирхцартена получили идеальный вездеход для борьбы с лесными пожарами. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz Unimog, некогда принадлежавшего местным коммунальщикам.
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Когда речь идет о лесном пожаре, дорога каждая секунда. В сухую жаркую летнюю погоду, огонь может быстро распространится по лесу. Эффективность пожарной команды зависит и от слаженной работы каждого ее члена, и от характеристик пожарной машины. Mercedes-Benz Unimog из Кирхцартена одинаково хорошо едет по любой дороге – и по шоссе, и по ухабистым лесным тропам.
Mercedes-Benz Unimog U 5023 оснастили баками для воды (на 4 000 литров) и пены (на 500 литров), а также мощным насосом, производительность которого составляет до 3 000 литров воды в минуту. В движение вездеход приводит 231-сильный дизельный двигатель BlueTec 6, максимальный крутящий момент которого равен 900 Нм. Внушительный дорожный просвет в 450 мм, полный привод и огромные внедорожные шины позволяют автомобилю как можно ближе подобраться к месту лесного пожара.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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