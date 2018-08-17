275
17 августа 2018, 17:07

Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину

Волонтеры пожарной команды из немецкого Кирхцартена получили идеальный вездеход для борьбы с лесными пожарами. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz Unimog, некогда принадлежавшего местным коммунальщикам.
^
  Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину Mercedes Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину Mercedes Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину Mercedes Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину Mercedes Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину
5
фото
  
Ранее мы писали
Сегодня, в первый день календарного лета, отмечается Международный день защиты детей. И именно в этот день ...
Читать далее
«Unimog» расшифровывается как «универсальное транспортное устройство» (UniversalMotorGerät). И действительно Mercedes-Benz Unimog – это чрезвычайно универсальные автомобили. Они используются в строительстве, сельском хозяйстве, а также задействованы городскими коммунальными службами. Один из этих полноприводных вездеходов получил второе рождение в виде пожарной машины для добровольной пожарной команды, которая присматривает за порядком в лесах Шварцвальда. 
 
Когда речь идет о лесном пожаре, дорога каждая секунда. В сухую жаркую летнюю погоду, огонь может быстро распространится по лесу. Эффективность пожарной команды зависит и от слаженной работы каждого ее члена, и от характеристик пожарной машины. Mercedes-Benz Unimog из Кирхцартена одинаково хорошо едет по любой дороге – и по шоссе, и по ухабистым лесным тропам. 
 
Mercedes-Benz Unimog U 5023 оснастили баками для воды (на 4 000 литров) и пены (на 500 литров), а также мощным насосом, производительность которого составляет до 3 000 литров воды в минуту. В движение вездеход приводит 231-сильный дизельный двигатель BlueTec 6, максимальный крутящий момент которого равен 900 Нм. Внушительный дорожный просвет в 450 мм, полный привод и огромные внедорожные шины позволяют автомобилю как можно ближе подобраться к месту лесного пожара.

Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Бенц, Мерседес
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 24 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes Unimog превратили в идеальную пожарную машину
{{material_104948}}«Unimog» расшифровывается как «универсальное транспортное устройство» (UniversalMotorGerät). И действительно Mercedes-Benz Unimog – это чрезвычайно универсальные автомобили. Они используются в строительстве, сельском хозяйстве, а также задействованы городскими коммунальными службами. Один из этих полноприводных вездеходов получил второе рождение в виде пожарной машины для добровольной пожарной команды, которая присматривает за порядком в лесах Шварцвальда.  Когда речь идет о лесном пожаре, дорога каждая секунда. В сухую жаркую летнюю погоду, огонь может быстро распространится по лесу. Эффективность пожарной команды зависит и от слаженной работы каждого ее члена, и от характеристик пожарной машины. Mercedes-Benz Unimog из Кирхцартена одинаково хорошо едет по любой дороге – и по шоссе, и по ухабистым лесным тропам.  Mercedes-Benz Unimog U 5023 оснастили баками для воды (на 4 000 литров) и пены (на 500 литров), а также мощным насосом, производительность которого составляет до 3 000 литров воды в минуту. В движение вездеход приводит 231-сильный дизельный двигатель BlueTec 6, максимальный крутящий момент которого равен 900 Нм. Внушительный дорожный просвет в 450 мм, полный привод и огромные внедорожные шины позволяют автомобилю как можно ближе подобраться к месту лесного пожара.
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Комсомольск-на-Амуре Грозный Кинешма
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG