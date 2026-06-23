Кинотеатр на колёсах и запас хода 700 км: Mercedes VLE - электрический бизнес‑вэн, который удивит даже скептиков

Mercedes VLE: электрический бизнес-вэн с запасом хода более 700 км и быстрой зарядкой

Mercedes представил VLE - электрический вэн для бизнеса с запасом хода свыше 700 км и ультрабыстрой зарядкой. Модель уже доступна для заказа, а первые поставки стартуют летом 2026 года. Почему этот автомобиль может изменить рынок коммерческих электровэнов и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.

Mercedes представил VLE - электрический вэн для бизнеса с запасом хода свыше 700 км и ультрабыстрой зарядкой. Модель уже доступна для заказа, а первые поставки стартуют летом 2026 года. Почему этот автомобиль может изменить рынок коммерческих электровэнов и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей и предпринимателей новость о выходе Mercedes VLE особенно актуальна: впервые на рынке появляется электрический бизнес-вэн, который способен проехать более 700 километров без подзарядки и заряжается быстрее большинства конкурентов. Это не просто очередная новинка - речь идет о смене стандартов в сегменте коммерческих электромобилей, где раньше приходилось мириться с ограниченным запасом хода и долгой зарядкой.

Mercedes начал свой путь в электрификации коммерческого транспорта еще в 2017 году с eVito, а затем в 2019 году вывел на рынок EQV. За шесть лет технологии шагнули далеко вперед: теперь в VLE используется современная 800-вольтовая архитектура, которая позволяет заряжать аккумулятор мощностью 115 кВт·ч на 355 километров всего за 15 минут. Это значит, что даже при интенсивной эксплуатации на маршрутах между городами или в такси простои будут минимальными.

фото: Mercedes-Benz

Внешне VLE сразу выделяется: дизайн перекликается с последними электромоделями Mercedes, а фирменная оптика и опциональные 22-дюймовые диски в стиле AMG делают автомобиль заметным на дороге. Особое внимание уделено задней части - светодиодная полоса по краю багажника и удобная двухстворчатая дверь упрощают погрузку. В салоне - три больших экрана, включая 14-дюймовый дисплей для пассажира, и новое шасси с увеличенной длиной, что дает больше пространства для восьми человек и багажа.

Инженеры Mercedes предусмотрели не только комфорт, но и практичность: новая система крепления сидений облегчает их демонтаж, а облегченная конструкция снижает общий вес. Однако стоит помнить, что в некоторых комплектациях разрешенная масса достигает 3,7 тонны - для управления таким автомобилем потребуется права категории C1. Для любителей роскоши предусмотрен выдвижной 31-дюймовый экран с затемняющими шторами и акустикой, превращающий салон в настоящий мини-кинотеатр - особенно востребовано это решение в Китае и странах Персидского залива.

фото: Mercedes-Benz

На старте продаж доступны две версии: VLE 300 с мощностью 203 кВт (276 л.с.) и VLE 400 4Matic с 305 кВт (415 л.с.) и полным приводом. Позже появится базовая модификация VLE 200 на 180 кВт. В стандартной комплектации привод передний, но для сложных условий можно выбрать полный привод с дополнительным электромотором на задней оси. Опциональная пневмоподвеска и задняя управляемая ось делают вэн маневренным даже при длине более 5,3 метра.

Важный момент - зарядка: VLE поддерживает быструю зарядку мощностью не менее 300 кВт, а на обычных станциях - до 22 кВт. Это позволяет не только экономить время, но и гибко планировать маршруты. По данным Mercedes, запас хода по WLTP превышает 700 км, что ставит VLE в один ряд с лучшими легковыми электромобилями по дальности хода.

фото: Mercedes-Benz

В России интерес к коммерческим электромобилям растет, особенно среди компаний, работающих в сфере перевозок и корпоративного транспорта. Важно отметить, что Mercedes VLE уже доступен для заказа, а первые автомобили появятся на дорогах летом 2026 года. Цены в Германии начинаются от 82 200 евро (7,0 млн рублей по курсу) за VLE 300, топовая версия с полным приводом и мультимедийным комплексом может стоить более 130 000 евро (11,0 млн рублей), а базовая модификация VLE 200 ожидается по цене около 68 000 евро (5,8 млн рублей).

Для справки: 800-вольтовая архитектура позволяет снизить нагрев кабелей и повысить эффективность зарядки, а использование аккумуляторов NMC обеспечивает высокую плотность энергии и долгий срок службы. Важно учитывать, что для эксплуатации некоторых версий потребуется водительское удостоверение категории C1. Появление VLE может стать толчком для обновления автопарков крупных компаний и повысить интерес к электромобилям среди частных перевозчиков. Судя по представленным характеристикам, Mercedes делает ставку на сочетание роскоши, практичности и технологичности, что может изменить расстановку сил на рынке коммерческих электровэнов.