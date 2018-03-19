19 марта 2018, 09:41
Mercedes выпустит 7-местную модель A-Class
Mercedes приступил к разработке компактного 7-местного автомобиля, премьера которого состоится не раньше, чем через несколько лет. Новинка адресована, в первую очередь, китайскому рынку.
Директор по продажам Mercedes Бритта Сигер рассказала журналистам о перспективах сегмента компактных автомобилей. За последние годы и без того скромные объемы продаж машин B-Class продолжают снижаться. Например, если в 2012 году Mercedes продал более 120 000 таких автомобилей, в 2017 дилерам по всему миру удалось реализовать немногим более 62 000 машин. Поэтому в компании решили пересмотреть модельный ряд именно в части компактного сегмента.
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В семейство компактных автомобилей войдут бензиновые, дизельные и гибридные модификации. А для полностью электрических автомобилей создана специальная линейка EQ. Mercedes продолжит параллельно развивать классические ДВС и электродвигатели. К 2025 году число «зеленых» моделей немецкого бренда будет составлять 15 - 25 процентов от общего числа выпускаемых машин. По словам Бритты Сигер, состоятельные люди, по-прежнему, хотят покупать мощные бензиновые и дизельные автомобили, не взирая на новые экологические стандарты. Например, на автосалон во Франкфурте осенью прошлого года Mercedes привез первый формульный гиперкар Project One и полностью автономный прототип электрокара EQ. Где была толпа? Вокруг мощного болида. Поэтому компания намерена следовать за потребительским спросом и выпускать те модели и силовые установки, которые востребованы на рынке.
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