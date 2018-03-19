19 марта 2018, 09:41

Mercedes выпустит 7-местную модель A-Class

Mercedes приступил к разработке компактного 7-местного автомобиля, премьера которого состоится не раньше, чем через несколько лет. Новинка адресована, в первую очередь, китайскому рынку.
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Mercedes выпустит 7-местную модель A-Class Mercedes A-класс
Директор по продажам Mercedes Бритта Сигер рассказала журналистам о перспективах сегмента компактных автомобилей. За последние годы и без того скромные объемы продаж машин B-Class продолжают снижаться. Например, если в 2012 году Mercedes продал более 120 000 таких автомобилей, в 2017 дилерам по всему миру удалось реализовать немногим более 62 000 машин. Поэтому в компании решили пересмотреть модельный ряд именно в части компактного сегмента. 

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B-Class перестанет существовать отдельно, став частью большого перспективного сегмента A-Class. На модульной платформе MFA построят 9 моделей. Новый 7-местный автомобиль станет одной из них. Госпожа Сигер не уточнила, будет ли это кроссовер или минивен. По ее словам, новинка получится настолько же прекрасной внешне и успешной на рынке, как современные хэтчбеки A-Class. Сейчас на китайском рынке востребованы 7-местные модели. Поэтому в противовес огромным внедорожникам, Mercedes хочется предложить покупателям в Поднебесной компактные и недорогие модели A-Class. 

В семейство компактных автомобилей войдут бензиновые, дизельные и гибридные модификации. А для полностью электрических автомобилей создана специальная линейка EQ. Mercedes продолжит параллельно развивать классические ДВС и электродвигатели. К 2025 году число «зеленых» моделей немецкого бренда будет составлять 15 - 25 процентов от общего числа выпускаемых машин. По словам Бритты Сигер, состоятельные люди, по-прежнему, хотят покупать мощные бензиновые и дизельные автомобили, не взирая на новые экологические стандарты. Например, на автосалон во Франкфурте осенью прошлого года Mercedes привез первый формульный гиперкар Project One и полностью автономный прототип электрокара EQ. Где была толпа? Вокруг мощного болида. Поэтому компания намерена следовать за потребительским спросом и выпускать те модели и силовые установки, которые востребованы на рынке.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес A-class
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes выпустит 7-местную модель A-Class
Директор по продажам Mercedes Бритта Сигер рассказала журналистам о перспективах сегмента компактных автомобилей. За последние годы и без того скромные объемы продаж машин B-Class продолжают снижаться. Например, если в 2012 году Mercedes продал более 120 000 таких автомобилей, в 2017 дилерам по всему миру удалось реализовать немногим более 62 000 машин. Поэтому в компании решили пересмотреть модельный ряд именно в части компактного сегмента. {{material_122441}}B-Class перестанет существовать отдельно, став частью большого перспективного сегмента A-Class. На модульной платформе MFA построят 9 моделей. Новый 7-местный автомобиль станет одной из них. Госпожа Сигер не уточнила, будет ли это кроссовер или минивен. По ее словам, новинка получится настолько же прекрасной внешне и успешной на рынке, как современные хэтчбеки A-Class. Сейчас на китайском рынке востребованы 7-местные модели. Поэтому в противовес огромным внедорожникам, Mercedes хочется предложить покупателям в Поднебесной компактные и недорогие модели A-Class. В семейство компактных автомобилей войдут бензиновые, дизельные и гибридные модификации. А для полностью электрических автомобилей создана специальная линейка EQ. Mercedes продолжит параллельно развивать классические ДВС и электродвигатели. К 2025 году число «зеленых» моделей немецкого бренда будет составлять 15 - 25 процентов от общего числа выпускаемых машин. По словам Бритты Сигер, состоятельные люди, по-прежнему, хотят покупать мощные бензиновые и дизельные автомобили, не взирая на новые экологические стандарты. Например, на автосалон во Франкфурте осенью прошлого года Mercedes привез первый формульный гиперкар Project One и полностью автономный прототип электрокара EQ. Где была толпа? Вокруг мощного болида. Поэтому компания намерена следовать за потребительским спросом и выпускать те модели и силовые установки, которые востребованы на рынке.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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