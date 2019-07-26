Mercedes вывел на дорожные тесты электрический флагман EQS
- 461
- 0
Компания Mercedes вывела на дорожные тесты флагманский электрокар EQS, и он немедленно попал в объективы фотокамер. Автомобиль полностью оклеен камуфляжной пленкой, но о его силуэте можно судить вполне определенно.
Ранее мы писали
Концептуальный минивен Mercedes-Benz EQV доказал, что он не просто шоу-кар. Электромобиль совершил короткую ...Читать далее
Передняя оптика выполнена в духе младших моделей A-Class и выглядит готовой к серийному производству. Чего нельзя сказать об экстравагантных задних фонарях, которые, все еще являются рабочим вариантом. В целом флагманский Mercedes EQS получит сдержанный классический дизайн, как и подобает автомобилям такого уровня.
Информации о технической части практически нет. Премьера электрокара ожидается не ранее осени 2020 года. Mercedes EQS построят на новой модульной электрической архитектуре MEA концерна Daimler. Новинка получит два электромотора по одному на каждой оси. Автомобиль предложат в нескольких версиях в зависимости от емкости тяговых батарей. Запас хода составит от 400 до 550 километров. Первой на рынок в 2021 году выйдет самая мощная модификация. Разгон с места до «сотни» у нее должен занимать не более 4 секунд.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве