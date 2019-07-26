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26 июля 2019, 00:01

Mercedes вывел на дорожные тесты электрический флагман EQS

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Компания Mercedes вывела на дорожные тесты флагманский электрокар EQS, и он немедленно попал в объективы фотокамер. Автомобиль полностью оклеен камуфляжной пленкой, но о его силуэте можно судить вполне определенно.
Mercedes вывел на дорожные тесты электрический флагман EQS
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Прототип Mercedes EQS встречался фотошпионам и раньше, но тогда его кузов был завешен бесформенными панелями. Сейчас новинка, наконец, освободилась от уродливой маскировки. Взгляду открылись плавные и стремительные обводы кузова, наводящие на мысль о лифтбеке. По габаритам Mercedes EQS будет близок к автомобилям S-Class, а электрическая силовая установка позволит увеличить колесную базу и сделать салон еще более просторным.

Передняя оптика выполнена в духе младших моделей A-Class и выглядит готовой к серийному производству. Чего нельзя сказать об экстравагантных задних фонарях, которые, все еще являются рабочим вариантом. В целом флагманский Mercedes EQS получит сдержанный классический дизайн, как и подобает автомобилям такого уровня.

Информации о технической части практически нет. Премьера электрокара ожидается не ранее осени 2020 года. Mercedes EQS построят на новой модульной электрической архитектуре MEA концерна Daimler. Новинка получит два электромотора по одному на каждой оси. Автомобиль предложат в нескольких версиях в зависимости от емкости тяговых батарей. Запас хода составит от 400 до 550 километров. Первой на рынок в 2021 году выйдет самая мощная модификация. Разгон с места до «сотни» у нее должен занимать не более 4 секунд.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes вывел на дорожные тесты электрический флагман EQS
{{material_126490}}Прототип Mercedes EQS встречался фотошпионам и раньше, но тогда его кузов был завешен бесформенными панелями. Сейчас новинка, наконец, освободилась от уродливой маскировки. Взгляду открылись плавные и стремительные обводы кузова, наводящие на мысль о лифтбеке. По габаритам Mercedes EQS будет близок к автомобилям S-Class, а электрическая силовая установка позволит увеличить колесную базу и сделать салон еще более просторным.Передняя оптика выполнена в духе младших моделей A-Class и выглядит готовой к серийному производству. Чего нельзя сказать об экстравагантных задних фонарях, которые, все еще являются рабочим вариантом. В целом флагманский Mercedes EQS получит сдержанный классический дизайн, как и подобает автомобилям такого уровня.Информации о технической части практически нет. Премьера электрокара ожидается не ранее осени 2020 года. Mercedes EQS построят на новой модульной электрической архитектуре MEA концерна Daimler. Новинка получит два электромотора по одному на каждой оси. Автомобиль предложат в нескольких версиях в зависимости от емкости тяговых батарей. Запас хода составит от 400 до 550 километров. Первой на рынок в 2021 году выйдет самая мощная модификация. Разгон с места до «сотни» у нее должен занимать не более 4 секунд.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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