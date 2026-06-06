Почему Mercedes не спешит возвращать X-Class и как выглядит виртуальная новинка

Mercedes X-Class 2027: новый взгляд на пикап с платформой Ram 1500 RHO и премиальным дизайном

Mercedes-Benz X-Class 2027 в цифровом исполнении удивляет сочетанием платформы Ram 1500 RHO и узнаваемого стиля GLB. Почему бренд не торопится возвращать пикап, и каковы перспективы подобной модели на рынке - разбираемся в деталях.

Mercedes-Benz X-Class 2027 в цифровом исполнении удивляет сочетанием платформы Ram 1500 RHO и узнаваемого стиля GLB. Почему бренд не торопится возвращать пикап, и каковы перспективы подобной модели на рынке - разбираемся в деталях.

Виртуальные проекты автомобилей всё чаще становятся поводом для обсуждения будущего автопрома. На этот раз внимание привлекла цифровая версия Mercedes-Benz X-Class 2027, созданная на базе Ram 1500 RHO. Подобный симбиоз американской платформы и немецкого стиля выглядит необычно, особенно на фоне того, что официально Mercedes не планирует возвращать X-класс после неудачного опыта с прошлым поколением.

Внешность виртуального пикапа сразу же выдает результаты последних моделей Mercedes. Передняя часть напоминает GLB: характерные фары, световая полоса, решетка радиатора и бампер органично вписаны в массивный кузов Ram. Дверные ручки также от GLB, профиль получил новые колеса и стойки, что придает машине превосходный характер. Задняя часть выделяется фонарями от GLB и обновленной крышкой багажника с крупной эмблемой бренда, хотя бампер и выхлопная система остались от Ram 1500.

Техническая начинка виртуального X-Class полностью повторяет Ram 1500 RHO: под капотом — 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, выдающий 540 л.с. и 706 Нм крутящего момента. Такой пикап разгоняется до 97 км/ч за 4,6 секунды, максимальная скорость — 190 км/ч, четверть мили он преодолевает за 13,1 секунды. Привод — полный, коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».

Для российского рынка подобные виртуальные проекты интересны прежде всего как индикатор мировых тенденций. Пикапы остаются востребованными в коммерческом сегменте, но премиальные версии редко становятся массовыми. Тем не менее, появление таких концептов позволяет предположить, что производители продолжают искать новые формы, и нельзя исключать возврата к теме пикапов в будущем, если возникнут изменения или появятся новые технологические решения.

Несмотря на эффектный внешний вид и впечатляющие характеристики, Mercedes-Benz не торопится возвращать X-Class на рынок. Причина проста: премиальный статус и цена делают такой пикап нишевым продуктом с ограниченным спросом. Опыт прошлого поколения показал, что на дорогих рабочих автомобилях спрос невысок. Подобная ситуация наблюдается и у других брендов, которые экспериментируют с цифровыми концептами, чтобы оценить реакцию. Например, интерес вызывает недавний цифровой релиз Fiat 500R, который также вызвал обсуждение среди автолюбителей — подробнее о нем можно узнать в отдельном материале о свежем взгляде на культовую модель Fiat .