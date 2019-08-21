21 августа 2019, 20:05
Mercedes-AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
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Фото Mercedes
Российские дилеры Mercedes начали принимать заказы на «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A 35. Младшая модель в линейке AMG с 306-сильным мотором стоит минимум 3,5 млн рублей.
Фото Mercedes
Фото Mercedes
Фото Mercedes
Фото Mercedes
Фото Mercedes
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Хэтчбек занимает место между топовым Mercedes-Benz A 250 мощностью 218 л.с. и Mercedes-Benz A 45 мощностью 381 л.с. Новый Mercedes-AMG A 35 оснастили 2,0-литровой «турбочетверкой» М260, которая выдает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-диапазонным «роботом» AMG Speedshift DCT с двумя сцеплениями и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.
В Россию пока привезли единственную комплектацию Mercedes-AMG A 35 под названием «Особая серия» по цене от 3 510 000 рублей. За эти деньги покупатели получат хэтчбек с электронной панелью приборов, камерой заднего вида, однозонным климат-контролем, светодиодной оптикой, 18-ми «колесами» и сидениями с отделкой кожзамом Artico. Список опций – пространный, и при желании окончательную стоимость автомобиля можно увеличить в полтора раза. Первые «живые» Mercedes-AMG A 35 появятся в дилерских центрах осенью, а чуть позже к ним присоединятся седаны A 35 и CLA 35 аналогичной мощности.
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