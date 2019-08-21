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21 августа 2019, 20:05

Mercedes-AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей

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Фото Mercedes
Российские дилеры Mercedes начали принимать заказы на «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A 35. Младшая модель в линейке AMG с 306-сильным мотором стоит минимум 3,5 млн рублей.
Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей

Фото Mercedes

Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей

Фото Mercedes

Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей

Фото Mercedes

Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей

Фото Mercedes

Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей

Фото Mercedes

Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
Mercedes AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
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Младшая модификация Mercedes-AMG A 35 дебютировала осенью 2018 года на автосалоне в Париже. Европейские дилеры сразу же начали принимать заказы. Российские покупатели получили возможность зарезервировать автомобиль только сейчас. 

Хэтчбек занимает место между топовым Mercedes-Benz A 250 мощностью 218 л.с. и Mercedes-Benz A 45 мощностью 381 л.с. Новый Mercedes-AMG A 35 оснастили 2,0-литровой «турбочетверкой» М260, которая выдает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-диапазонным «роботом» AMG Speedshift DCT с двумя сцеплениями и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

В Россию пока привезли единственную комплектацию Mercedes-AMG A 35 под названием «Особая серия» по цене от 3 510 000 рублей. За эти деньги покупатели получат хэтчбек с электронной панелью приборов, камерой заднего вида, однозонным климат-контролем, светодиодной оптикой, 18-ми «колесами» и сидениями с отделкой кожзамом Artico. Список опций – пространный, и при желании окончательную стоимость автомобиля можно увеличить в полтора раза. Первые «живые» Mercedes-AMG A 35 появятся в дилерских центрах осенью, а чуть позже к ним присоединятся седаны A 35 и CLA 35 аналогичной мощности.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
Цитата:| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes-AMG A 35 оценили в 3 510 000 рублей
{{material_124533}}Младшая модификация Mercedes-AMG A 35 дебютировала осенью 2018 года на автосалоне в Париже. Европейские дилеры сразу же начали принимать заказы. Российские покупатели получили возможность зарезервировать автомобиль только сейчас. Хэтчбек занимает место между топовым Mercedes-Benz A 250 мощностью 218 л.с. и Mercedes-Benz A 45 мощностью 381 л.с. Новый Mercedes-AMG A 35 оснастили 2,0-литровой «турбочетверкой» М260, которая выдает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-диапазонным «роботом» AMG Speedshift DCT с двумя сцеплениями и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.В Россию пока привезли единственную комплектацию Mercedes-AMG A 35 под названием «Особая серия» по цене от 3 510 000 рублей. За эти деньги покупатели получат хэтчбек с электронной панелью приборов, камерой заднего вида, однозонным климат-контролем, светодиодной оптикой, 18-ми «колесами» и сидениями с отделкой кожзамом Artico. Список опций – пространный, и при желании окончательную стоимость автомобиля можно увеличить в полтора раза. Первые «живые» Mercedes-AMG A 35 появятся в дилерских центрах осенью, а чуть позже к ним присоединятся седаны A 35 и CLA 35 аналогичной мощности.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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