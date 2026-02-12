Что известно о будущей версии C 53 с турбированным шестицилиндровым мотором и как она изменит подход к спортивным седанам Mercedes

Mercedes-AMG C 53 2027: испытания нового шестицилиндрового двигателя на зимних трассах

В 2027 году Mercedes-AMG готовит для рынка США новую версию C 53 с уникальным шестицилиндровым двигателем. Зимние тесты в Швеции уже раскрыли первые детали о возможностях и особенностях этой модели. Эксперты отмечают, что новинка может задать новый стандарт для спортивных седанов.

Mercedes-AMG готовит к выходу на американский рынок новую версию C 53, которая впервые получит шестицилиндровый двигатель с наддувом. Это событие уже вызвало интерес у автолюбителей и экспертов, ведь речь идет о серьезном обновлении линейки C-Class, где ранее доминировали четырехцилиндровые моторы. Зимние испытания в условиях Арьеплуга, известного центра по тестированию автомобилей в экстремальных условиях, позволяют оценить, как новинка справляется с суровым климатом и скользкими дорогами.

Внешне прототип C 53 пока скрыт под плотным камуфляжем, но уже имеет характерные черты AMG: агрессивный передний бампер, увеличенные воздухозаборники и фирменные легкосплавные диски. По слухам, новый мотор будет сочетать в себе турбонаддув и компрессор, что обеспечит не только высокую мощность, но и мгновенный отклик на газ. Ожидается, что такой подход позволит C 53 конкурировать с быстрыми седанами в своем классе, а также повысит экономичность без ущерба для динамики.

Инженеры Mercedes уделяют особое внимание настройке подвески и систем крепления, чтобы автомобиль оставался управляемым даже на обледенелых трассах. По мнению специалистов, именно такие испытания позволяют выявить слабые места и довести до совершенства баланса между комфортом и спортивным характером. Внутри салона появятся новые материалы отделки, а также расширенный набор электронных ассистентов, что станет еще одним шагом вперед для C-класса.

Ожидается, что официальная премьера Mercedes-AMG C 53 состоится ближе к концу 2026 года, а продажи стартуют в 2027-м. Пока же автолюбители могут только догадываться о точных характеристиках и цене, но уже сейчас ясно: новый C 53 станет одной из самых обсуждаемых новинок в сегменте седанов.