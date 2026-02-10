Почему Mercedes-AMG решился отказаться от четырехцилиндрового C 63 и чем удивит новый C 53 с шестицилиндровым двигателем

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 05:11

Mercedes-AMG C 63 с четырехцилиндровым мотором уходит с рынка: что придет на смену

Mercedes-AMG официально подтверждает смену концепции: вместо маломощного четырехцилиндрового C 63 появится новый C 53 с шестицилиндровым мотором. Решение связано с низким спросом и ожиданиями поклонников бренда. Что изменится для рынка и водителей - в нашем материале.

Mercedes-AMG готовит серьезные перемены в своей линейке: четырехцилиндровый C 63, вызвавший немало споров среди поклонников марки, уходит в прошлое. Причина проста – спрос на такую ​​версию оказался заметно ниже ожиданий, имидж бренда требует более весомых технических решений. Теперь на смену приходит C 53 с шестицилиндровым двигателем, что уже вызвало обсуждение среди автолюбителей и экспертов.

Руководитель подразделения AMG Михаэль Шибе, возглавляющий компанию с 2023 года, подтвердил, что новый C 53 получит шестицилиндровый мотор. Это решение не только возвращает марке статус производителя настоящих драйверских автомобилей, но и отвечает запросам рынка, где клиенты все чаще выбирают мощность и характер, а не только экономичность и экологичность.

Четырехцилиндровый C 63, несмотря на все усилия инженеров, не смог убедить традиционную аудиторию AMG. Покупатели ожидали от моделей большего - и в первую очередь фирменного звука и динамики, которые ассоциируются с шести- и восьмицилиндровыми моторами. В итоге, как отмечают в Mercedes-AMG, компромисс между экологией и безопасностью оказался нереализованным в последнем поколении C 63.

Переход к шестицилиндровому двигателю для C 53 – это не просто техническое обновление, а попытка вернуть доверие и интерес к бренду среди тех, кто ценит настоящие спортивные автомобили. В условиях, когда конкуренты не спешат отказываться от мощных моторов, Mercedes-AMG вынужден реагировать на запросы рынка и не терять лицо перед своими сторонниками.

