Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 08:04

Mercedes-AMG CLA 45: электромоторы на 671 л.с. и новые технологии в салоне

Mercedes-AMG CLA 45: электромоторы на 671 л.с. и новые технологии в салоне

Почему эксперты считают фейковую вибрацию и имитацию звука важными для электрокаров

Mercedes-AMG CLA 45: электромоторы на 671 л.с. и новые технологии в салоне

Mercedes-AMG представил электрический CLA 45 с тремя моторами и запасом хода до 669 км. Модель удивила не только мощностью, но и необычными решениями для водителя. Что изменилось в сравнении с обычным CLA, какие технологии внедрены и почему это событие может повлиять на рынок - объясняем подробно.

Mercedes-AMG представил электрический CLA 45 с тремя моторами и запасом хода до 669 км. Модель удивила не только мощностью, но и необычными решениями для водителя. Что изменилось в сравнении с обычным CLA, какие технологии внедрены и почему это событие может повлиять на рынок - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о выходе Mercedes-AMG CLA 45 в полностью электрическом исполнении может стать знаковой. На фоне растущего интереса к электромобилям и постоянных изменений в сегменте премиальных авто, появление столь мощной и технологичной модели способно задать новые стандарты для всего рынка. Особенно это актуально сейчас, когда производители ищут способы сделать электрокары не только быстрыми, но и эмоционально привлекательными для поклонников классических спортивных машин.

Mercedes-AMG CLA 45 теперь доступен в двух кузовах - седан и Shooting Brake. Внешне автомобиль отличается от стандартного CLA расширенной колеей, активным задним спойлером и рядом других деталей, подчеркивающих спортивный характер. Но главное - под капотом. Здесь установлены сразу три электромотора, суммарная мощность которых достигает 671 л.с. Это позволяет седану разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды, а универсалу - за 3,2 секунды. Для сравнения, базовые электрические версии CLA выдают 268 или 349 л.с., что делает AMG-версию заметно быстрее и динамичнее.

Максимальная скорость у новинки составляет 249 км/ч, а с пакетом AMG Dynamic Plus - до 270 км/ч. Запас хода тоже впечатляет: 669 км для седана и 640 км для Shooting Brake. Это один из лучших показателей среди электромобилей такого класса, что особенно важно для тех, кто планирует использовать автомобиль не только в городе, но и на дальние поездки.

фото: Mercedes-AMG

Инженеры Mercedes-AMG внедрили уникальную систему управления батареей. Она анализирует маршрут и адаптирует подачу мощности: на прямых участках отдача максимальная, а в поворотах - снижается для лучшего контроля. Кроме того, система способна отключать передний привод на скоростях до 100 км/ч и мгновенно подключать его при необходимости дополнительного сцепления. Это решение позволяет не только экономить энергию, но и повышает безопасность и управляемость на сложных участках дороги.

В салоне CLA 45 установлены спортивные ковшеобразные сиденья, новая отделка центральной консоли и специальное рулевое колесо AMG. Задний ряд рассчитан на двух пассажиров, что подчеркивает ориентацию модели на комфорт и индивидуальность. Но самой необычной особенностью стала система имитации звука бензинового двигателя и вибрации. В передних сиденьях встроены вибромоторы, которые создают ощущение работы настоящего мотора, а через аудиосистему транслируется характерный «спортивный» звук. По мнению экспертов, такие решения помогают сохранить эмоциональную связь с автомобилем даже в эпоху электрификации.

У AMG-версии также расширенная колея на 24 мм, адаптивная подвеска и вентилируемые тормозные диски. Все это делает CLA 45 не просто быстрым, но и по-настоящему управляемым автомобилем, способным конкурировать с лучшими представителями сегмента. Интересно, что подобные технологии уже начинают появляться и у других производителей: например, в недавнем материале о новых российских электробусах рассказывалось о внедрении интеллектуальных систем управления батареями, что подтверждает общий тренд на развитие умных решений в транспорте.

Старт продаж Mercedes-AMG CLA 45 намечен на следующий год. На фоне снижения продаж Mercedes-Benz в Китае и общемировых изменений в спросе на премиальные автомобили, появление такой модели может стать ответом на вызовы времени. Для российского рынка это еще и сигнал о том, что электромобили становятся все более разнообразными и интересными не только с точки зрения технологий, но и эмоций за рулем. Важно отметить, что CLA 45 - не просто очередной электрокар, а попытка объединить спортивный характер с современными возможностями, что может привлечь новую аудиторию к бренду.

В целом, появление Mercedes-AMG CLA 45 с такими характеристиками и инновациями может указывать на смену парадигмы в премиальном сегменте. Если раньше электромобили воспринимались как компромисс между экологией и динамикой, то теперь они способны предложить не только впечатляющую мощность, но и новые ощущения для водителя. Судя по представленным данным, Mercedes делает ставку на технологии, которые позволяют сохранить драйв и индивидуальность даже в полностью электрической эпохе.

Упомянутые модели: Mercedes CLA (от 2 180 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
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